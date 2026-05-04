gazdaság mészáros lőrinc tölgyessy péter szlovákia magyarország rendszerváltás pénz politológus orbán viktor

Figyelmeztetett Tölgyessy Péter: „Az igazságtétel rövid távon nem pénzt hoz, hanem visz” (VIDEÓ)

2026. május 04. 15:58

A politológus felhívta arra a figyelmet, hogy „Magyarország a rendszerváltások hazája”, és egyik vagyont a másikba áttenni igencsak költséges.

null

Tölgyessy Péter politológus a Kikötő – Polgári Szalon 2026. áprilisi rendezvényén arról beszélt, hogy a választás után a társadalom kétharmada arra vágyik, hogy legyen igazságtétel. De a politológus arra is felhívta a figyelmet, hogy a választóknak tudniuk kell, hogy

Magyarország a rendszerváltások hazája”.

Majd leszögezte, hogy „az igazságtétel nem pénzt hoz rövid távon, hanem visz”. Példaként Mészáros Lőrinc vállalkozót hozta, akinek ha mindenét elvenné az állam, és odaadná valaki másnak, akkor nem volna igazán veszteség, de milyen alapon adná oda másnak – tette fel a kérdést Tölgyessy.

A szakértő azzal folytatta, hogy Magyarország a mai napig tele van olyan téesz majorokkal, melyek a rendszerváltás előtt „virágoztak”, napjainkban pedig rozsdahalmokká váltak, mert ezek csak viszik a pénzt. 

Tölgyessy mindezek után felidézte, hogy volt szerencséje Orbán Viktorral azután beszélgetni, miután 1998-ban először miniszterelnök lett. Ekkor két évig nem épült autópálya idehaza, de azóta jócskán behozták a lemaradást, 

négyzetkilométerre vetítve négyszer annyi autópálya van, mint Szlovákiában, és több van, mint Ausztriában. 

(...) Szlovákia még nem kötötte össze Kassát Pozsonnyal, Magyarországon pedig Debrecennel vagy Győrrel réges rég megtörtént az összeköttetés” – tette hozzá.

Azonban 2000-ig nem épült autópálya, és mikor a politológus megkérdezte Orbán Viktort, hogy miért nem történtek meg ezek a beruházások, a kormányfő azt felelte, hogy nem szeretné külföldinek adni az autópálya-építést, magyarnak szeretné adni, és két év nem volt elegendő ahhoz, hogy új céget építsen fel a külföldi helyett. 

Könnyű valamit lebontani, újat létrehozni pedig költséges

Tölgyessy rámutatott, hogy 

egy létező valamit könnyű lebontani, de egy létező másikat a helyére állítani költséges dolog”.

A politológus-jogász arra is kitért, hogy Budapesten a Lánchíd is nagyon rossz állapotban volt. Mikor megbukott a fideszes főpolgármester, Tarlós István, és a helyére lépett Karácsony Gergely, az „utód” nem tudta kinek adni a beruházást. „Csak Mészáros Lőrincnek adhatta volna. S sorra megkeresett embereket, hogy nincs-e építőipari cégük. Sokan azt mondták, hogy nincs és nem is lesz, mert nem olyan egyszerű megcsinálni, az egy költséges valami. Egyik vagyonból áttenni a másikba” – ismertette az előadáson Tölgyessy Péter.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
falcatus-2
2026. május 04. 16:53
akitiosz 2026. május 04. 16:04 Talán ha ránézne a térképre, akkor megértené, hogy miért van az Alföldön autópálya és miért nincsen az Alpokban. De ennyi esze sincsen..." Talán ha ránézne a térképre...De ennyi esze sincsen.. akkor észre vehette volna, hogy átvan szőve , majdnem mint egy pókháló
savrena
2026. május 04. 16:51 Szerkesztve
"Szlovákia még nem kötötte össze Kassát Pozsonnyal," Nem is fogja, mivel ezt már Magyarország megtette régen. A szlovák autópálya helyzet egy vicc. Van az a rövid szakasz, amit még Csehszlovákiából örököltek, illete elb.szták a forrásokat a Pozsony-Nyitra szakaszra, ami majdnem párhuzamosan szalad egy cseh pályával, csak hát Szlovákiában. Többre nemigen futotta nekik. K-Európában a leglátványosabb autópályafejlesztés pedig Lengyelországban valósult meg.
savrena
2026. május 04. 16:46
Javaslom adjuk oda Lölö vagyonát Andikának, és meg is oldva a dolog.
falcatus-2
2026. május 04. 16:45
balatontihany-25 2026. május 04. 16:16 Ami az igazságtételt illeti: Tölgyessy védi az Antall-Tölgyessy-féle, MDF-SZDSZ-es parktumot... Ott siklatták ki a valóságos rendszerváltást és lett belőle módszerváltás..." ajánlanám figyelmébe ,Kónya Imre - És az ünnep mindig elmarad? c. könyvét. Nem volt Rózsadombi paktum. Urbanlegend. Antall gyáva volt ebben a tekintetben ezért szerintem is igaza van, hogy oroszlánrésze volt a kisiklatásban.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!