Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
építkezés békéscsaba debrecen átadó magyarország Lázár János autópálya budapest orbán viktor

„Autóút-nagyhatalommá” nőtte ki magát Magyarország – és az építkezés nem áll meg

2025. december 22. 16:29

Orbán Viktor az idén már több útadón beszélt arról, hogy a kormány célja az, hogy az M44-es és az M47-es autóutak fejlesztésével a Békéscsaba-Debrecen-Nagyszalonta háromszögben egy új gazdasági térség jöjjön létre.

2025. december 22. 16:29
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, december 22-én, hétfőn átadták az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között.

Az ünnepélyes átadón Orbán Viktor miniszterelnök beszédében emlékeztetett, 

2010-ben a gyorsforgalmi utak hossza 1273 kilométer volt, és ez 2025-re – 35 kilométer híján – 2000 kilométerre emelkedett.

De mint elhangzott, az utóbbi években ezek mellé felépítettek még 8 Duna- és Tisza-hidat, és most már mind a 22 megyei jogú város elérhető gyorsforgalmi úton. Mindent egybevetve,  immár a magyar emberek 90 százaléka félóra autóút távolságra lakik valamely sztrádától, és a jövőben ez az időintervallum akár 20 percre is csökkenhet – tette hozzá a kormányfő.

A Világgazdaság még egy májusi összeállításában arról írt, hogy „valódi autópálya nagyhatalommá” nőtte ki magát az évek alatt Magyarország: 

2023-ban 1870 km hosszú autópálya-hálózattal rendelkeztünk, szemben a hazánknál fejlettebb Ausztriával, ahol ez a szám mindössze 1749 km 

– derült ki az Eurostat 2023-as adataiból.

A cikkben megjegyezték, hogy Magyarországon ha van, ami politikai ciklusokon átívelő, sikeres programnak tekinthető, az mindenképpen az autópálya és gyorsforgalmi utak építése. Ugyanakkor felhívták arra a figyelmet, hogy ebben is történt némi korrekció a legutóbbi kormányváltás óta. 2010 óta ugyanis döntően az autópályáknál alacsonyabb rendű utak épültek.

A Világgazdaság kiemelte, nagyságrendileg is mintegy 700 kilométerrel bővült a hazai gyorsforgalmi hálózat az elmúlt tizenöt évben, így megépült 

  • az M25-ös,
  • M30-as,
  • M44-es, 
  • M76-os, 
  • M85-ös,
  • M86-os, 
  • az M4-es több szakaszon,
  • továbbá megvalósult a 67-es és 21-es főutak négysávosítása

– sorolták.

A lap arra is rámutatott, hogy tavasszal egy több évtizedes álom vált valóra az M44-es autóút befejezésével. A több mint 500 milliárdba kerülő beruházásnak köszönhetően Békéscsaba bekapcsolódott a gyorsforgalmi vérkeringésbe, így már végig gyorsforgalmin lehet közlekedni Békéscsaba és Budapest vagy Békéscsaba és Szeged között.

A Mandiner is foglalkozott vele nemrég, hogy azonban itt még nincs megállás. Nyáron, hosszú várakozás után kezdetét vette az M1-es autópálya bővítése. A legnagyobb terhelés alatt álló, az osztrák határt az M0-val és a fővárossal összekötő útszakasz, ha minden jól megy, pár éven belül elkészül, és végig hatsávossá válik egy teljesen megújult aszfaltcsíkon.

A fejlesztés az M1-esen nem ér véget, hiszen úgynevezett intelligens leállósávokkal bővítik az útszakaszt, amelyek szükség esetén további sávként nyithatók meg, 

így a jövőben akár 2×4 sávos forgalom is biztosítható a Budapest és Győr közötti szakaszon.

Az M1-es mellett a másik legfontosabb autópályánk a horvát-szlovén határ felé és onnan vissza a fővárosba haladó M7-es, ahol szintén nagy megújulást hozott a 2025-ös év. Szeptember 1-jétől azonban mind a tervezett, mind a nyári időszakra felfüggesztett munkavégzés is kezdetét vette. A munkálatok során több pihenőt és csomópontot is felújítanak. Októberben emelték be az új velencei gyalogos-kerékpáros híd utolsó két elemét is. 

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása szerint a régi híd felújítása, az elvégzett műszaki vizsgálatok szerint drágább lett volna, mint egy új megépítése, és a szerkezet műszaki állapotán túl, az is az elbontása mellett szólt, hogy az M7-es autópálya 2027-ben induló bővítése során, a kiszélesített pálya már nem férne el alatta.

A már említett M44-es gyorsforgalmi út átadásakor a kormányfő további nagy közútfejlesztési terveket vázolt fel. Ezen építkezések során a fentebb említett M1-es és M7-es mellett az M3-as autópályát is háromsávosra bővítik, valamint 

megépítik az M8-as autópályát is, aminek köszönhetően Budapest érintése nélkül lehet majd utazni Nyugat- és Kelet-Magyarország között.

A miniszterelnök ekkor tárgyalt Szarvas Péter békéscsabai polgármesterrel, akivel egyeztettek az M47-es autóút Békéscsaba és Debrecen közötti szakaszának megépítésével összefüggő feladatokról. Orbán viktor ekkor kiemelte: 

a kormány célja, hogy az M44-es és az M47-es autóutak fejlesztésével a Békéscsaba-Debrecen-Nagyszalonta háromszögben egy új gazdasági teret hozzon létre.

Erről a december végi útátadón is beszélt, megjegyezve, hogy hogy ha majd elérnek Berettyóújfaluig, és ha a románok is elvégzik a szükséges munkálatokat, akkor ott majd fel lehet közvetlenül hajtani a Nagyvárad-Kolozsávár felé vezető gyorsforgalmi utakra. „Ez azt jelenti a legóvatosabb becslések szerint is, hogy így a Budapest-Kolozsvár távolság másfél órával rövidebb lesz” – hangzott el Kenderes mellett.

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

