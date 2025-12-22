„Autóút-nagyhatalommá” nőtte ki magát Magyarország – és az építkezés nem áll meg

Az ország- és útépítés folytatódik

A Mandiner is foglalkozott vele nemrég, hogy azonban itt még nincs megállás. Nyáron, hosszú várakozás után kezdetét vette az M1-es autópálya bővítése. A legnagyobb terhelés alatt álló, az osztrák határt az M0-val és a fővárossal összekötő útszakasz, ha minden jól megy, pár éven belül elkészül, és végig hatsávossá válik egy teljesen megújult aszfaltcsíkon.

A fejlesztés az M1-esen nem ér véget, hiszen úgynevezett intelligens leállósávokkal bővítik az útszakaszt, amelyek szükség esetén további sávként nyithatók meg,

így a jövőben akár 2×4 sávos forgalom is biztosítható a Budapest és Győr közötti szakaszon.

Az M1-es mellett a másik legfontosabb autópályánk a horvát-szlovén határ felé és onnan vissza a fővárosba haladó M7-es, ahol szintén nagy megújulást hozott a 2025-ös év. Szeptember 1-jétől azonban mind a tervezett, mind a nyári időszakra felfüggesztett munkavégzés is kezdetét vette. A munkálatok során több pihenőt és csomópontot is felújítanak. Októberben emelték be az új velencei gyalogos-kerékpáros híd utolsó két elemét is.