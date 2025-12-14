Így újul meg Magyarország: rá sem lehet ismerni hazánkra ezek után

Fejlődik a nyugat

Az M1-es mellett a másik legfontosabb autópályánk a horvát-szlovén határ felé és onnan vissza a fővárosba haladó M7-es, ahol szintén nagy megújulást hozott a 2025-ös év. Bár a nyári időszakban az M0 és Balatonvilágos közötti szakaszon augusztus 31-ig felfüggesztették a felújítási munkálatokat, az addig elvégzett felújításokat még befejezték, de újabb nem került megkezdésre. Szeptember 1-jétől azonban mind a tervezett, mind a nyári időszakra felfüggesztett munkavégzés is kezdetét vette.

A munkálatok során több pihenőt és csomópontot is felújítanak. Októberben emelték be az új velencei gyalogos-kerékpáros híd utolsó két elemét is. A 193 tonnás, 80 méter hosszú híd szerkezetét 8 elemben szállították a helyszínre, ezeket kettesével összeillesztették, így a beemelések alkalmával 2-2 elemet, azaz összesen 4 elemet kellett a helyére daruzni.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása szerint a régi híd felújítása, az elvégzett műszaki vizsgálatok szerint drágább lett volna, mint egy új megépítése, és a szerkezet műszaki állapotán túl, az is az elbontása mellett szólt, hogy az M7-es autópálya 2027-ben induló bővítése során, a kiszélesített pálya már nem férne el alatta.