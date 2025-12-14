Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hegyeshalom m1 autópálya magyarország csomópont

Így újul meg Magyarország: rá sem lehet ismerni hazánkra ezek után

2025. december 14. 22:28

Idén indult hazánk legnagyobb projektjei, amire már hosszú évek óta várunk. Az M1-es autópálya felújítása már elkezdődött, nemsokára már három sávon lehet haladni.

2025. december 14. 22:28
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Rég nem látott fejlődés történt a hazai utakon az idei évben. Ahogy az várható volt, hosszú, ínséges várakozással teli időszak után megindult nyáron az M1-es autópálya bővítése. A legnagyobb terhelés alatt álló, az osztrák határt az M0-val és a fővárossal összekötő útszakasz, ha minden jól megy, pár éven belül elkészül, és végig hatsávossá válik egy teljesen megújult aszfaltcsíkon. Szeptember 1-jével hivatalosan is megkezdődtek az M1-es autópálya bővítési munkálatai az M0-ás csomópont és a Concó pihenő között. Várhatóan az M0–Bicske rész 2028. augusztus 31-éig, míg a Bicske–Concó szakasz 2029. augusztus 31-éig készül el, a Concó és Hegyeshalom közti további részeket egy későbbi ütemben bővítik.

Az M1-es autópálya felújítási munkálatai miatti útterelés az Óbarok lehajtónál 2025. szeptember 22-én. Az M1-es autópálya 78 kilométer hosszan bővül kétszer három sávra az M0-s és a 94-es km-nél található Concó pihenő között. Ezen felül oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, intelligens leállósáv is épül. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán
Az M1-es autópálya felújítási munkálatai miatti útterelés az Óbarok lehajtónál 2025. szeptember 22-én. Az M1-es autópálya 78 kilométer hosszan bővül kétszer három sávra az M0-s és a 94-es km-nél található Concó pihenő között. Ezen felül oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, intelligens leállósáv is épül. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Így változik meg az M1-es autópálya

A fejlesztés az M1-esen nem ér véget, hiszen úgynevezett intelligens leállósávokkal bővítik az útszakaszt, amelyek szükség esetén további sávként nyithatók meg, így a jövőben akár 2×4 sávos forgalom is biztosítható a Budapest és Győr közötti szakaszon.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Most már biztos: ez lesz az áprilisi választások legfontosabb kérdése

Most már biztos: ez lesz az áprilisi választások legfontosabb kérdése
Tovább a cikkhezchevron

A hivatalos tájékoztatás alapján a projekt során a bővítés mellett 72 hidat vagy aluljárót építenek át, 11 csomópontot korszerűsítenek, 4 új csomópont is megépül, valamint 6 komplex pihenőhelyet teljesen átépítenek, több száz új kamionparkoló létesül, bővítik a mérnökségi telepeket, és zajvédő falak épülnek ki hosszabb szakaszokon. 

Fejlődik a nyugat

Az M1-es mellett a másik legfontosabb autópályánk a horvát-szlovén határ felé és onnan vissza a fővárosba haladó M7-es, ahol szintén nagy megújulást hozott a 2025-ös év. Bár a nyári időszakban az M0 és Balatonvilágos közötti szakaszon augusztus 31-ig felfüggesztették a felújítási munkálatokat, az addig elvégzett felújításokat még befejezték, de újabb nem került megkezdésre. Szeptember 1-jétől azonban mind a tervezett, mind a nyári időszakra felfüggesztett munkavégzés is kezdetét vette.

A munkálatok során több pihenőt és csomópontot is felújítanak. Októberben emelték be az új velencei gyalogos-kerékpáros híd utolsó két elemét is. A 193 tonnás, 80 méter hosszú híd szerkezetét 8 elemben szállították a helyszínre, ezeket kettesével összeillesztették, így a beemelések alkalmával 2-2 elemet, azaz összesen 4 elemet kellett a helyére daruzni.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása szerint a régi híd felújítása, az elvégzett műszaki vizsgálatok szerint drágább lett volna, mint egy új megépítése, és a szerkezet műszaki állapotán túl, az is az elbontása mellett szólt, hogy az M7-es autópálya 2027-ben induló bővítése során, a kiszélesített pálya már nem férne el alatta.

Fotó: MKIF

Régóta várt lehetőség Kelet előtt

Nagy örömhírt kaptak tavasszal az ország délkeleti régiójában élők: Orbán Viktor vezetésével adták át az M44-es gyorsforgalmi út, az M5-ös autópályát és Szentkirályt összekötő több mint 30 kilométer hosszú új szakaszát, amelynek köszönhetően Kecskeméttől immár Békéscsabáig kétszer kétsávon közlekedhetnek az autósok. 

Az M44-es gyorsforgalmi út teljes, 125 kilométeres szakaszának építkezésén a különféle munkafolyamatokban, több mint 1500 ember dolgozott, és csaknem 543 milliárd forint hazai költségvetési forrásból épült meg kilenc év alatt.

Az M44-es gyorsforgalmi út építési munkálatai 2016-ban kezdődtek, majd 

  • az első, a Tiszakürt és Kondoros közötti 61 kilométer hosszú szakasz 2019-ben, 
  • míg a Kondoros és Békéscsaba közötti 17,6 kilométeres szakasz egy évvel később épült meg.
  • Az új tiszaugi Tisza-hidat is magába foglaló Lakitelek és Tiszakürt közötti 10 kilométeres út 2021-ben, 
  • 2024-ben pedig a Szentkirály és Lakitelek közötti 4,6 kilométer hosszú szakasz készült el.

Az M5-ös autópálya és Szentkirály közötti legújabb szakaszon egy kétszer két forgalmi sávos, leállósáv nélküli autóút épült, amely csatlakozik az M44-es autóút Szentkirály és Lakitelek közötti szakaszához. A beruházásnak köszönhetően összeköttetés valósult meg az M5-ös autópályától, Kecskemét térségétől Békéscsaba felé, ezzel csatlakoztatva a Békés vármegyei megyeszékhelyet a gyorsforgalmi úthálózatba.

Orbán Viktor az átadón arról beszélt, hogy régi adósságát törlesztette a kormány az új szakasz átadásával. Szavai szerint hosszú évtizedekig mostoha része volt ez Magyarországnak, se akarat, se pénz nem volt arra, hogy bekössék az ország közlekedési és gazdasági vérkeringésébe, pedig a kommunizmus megdöntésében és Magyarország függetlenségének visszaszerzésében döntő szerepet játszó települések találhatók itt.

Békéscsabáról Budapestre ugyan már közvetlen az összeköttetés, de fordítva még nem, Orbán Viktor szavai szerint a viharsarokba vezető szakasz talán jövőre lesz kész.

A kormány elhatározta, hogy minden megyei jogú város elérhető lesz gyorsforgalmi úton, és az elmúlt években be is kötötték a gyorsforgalmi hálózatba Egert, Szolnokot, Salgótarjánt, Sopront és Kaposvárt. Az M44-es út átadásával pedig Békéscsaba is belép ebbe a klubba”

– mondta Orbán az átadón.

A kormányfő már ekkor is vázolta a nagy közútfejlesztési terveket, amelyek során a fentebb említett M1-es és M7-es mellett az M3-as autópályát is háromsávosra bővítik, valamint megépítik az M8-as autópályát is, aminek köszönhetően Budapest érintése nélkül lehet majd utazni Nyugat- és Kelet-Magyarország között.

A miniszterelnök ekkor tárgyalt Szarvas Péter békéscsabai polgármesterrel, akivel egyeztettek az M47-es autóút Békéscsaba és Debrecen közötti szakaszának megépítésével összefüggő feladatokról. A miniszterelnök kiemelte: a kormány célja, hogy az M44-es és az M47-es autóutak fejlesztésével a Békéscsaba-Debrecen-Nagyszalonta háromszögben egy új gazdasági teret hozzon létre.

Lendületben Kelet-Magyarország

Már a végső simítások zajlanak az M4-es autópályán, amelynek legújabb szakaszát a jövő év elején adhatják át. Az M4-es gyorsforgalmi út Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszát az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában épül meg, a kivitelezést a Duna Aszfalt Projekt Zrt. végzi. A megvalósuló munkálatok során összesen 34,29 kilométerrel bővül a korábban a fővárostól Törökszentmiklósig kiépített M4-es.

A hidak, pihenők és kapcsolódó közutak, illetve földutak is magas készültségi foknál tartanak. A projekt átadása 2026 első negyedévében várható.

A beruházás három fő egységből áll:

  • Törökszentmiklós elkerülő szakasz négysávosra bővítése (8,1 km)
  • Kisújszállás elkerülő szakasz négysávosítása (8,7 km)
  • a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 km)

„A Strabag átbaszott bennünket”

Emlékezetesek lettek Lázár János szavai. Mint ismert, az M30-as autópályát Miskolc térségében található szakaszát 2024 februárjában kellett teljesen lezárni, miután a pályatest alatt komoly szerkezeti problémák jelentkeztek.

Bár a terv az volt, hogy a forgalom 2025. október 31-én indulhat újra az érintett szakaszon, ez nem történt meg. Az építési és közlekedési tárca minisztere a Facebook-oldalára kitett videóban azt mondta, az ominózus szakasz eleve a Strabag hibája miatt süllyedt meg és a cég azt vállalta, hogy ezt 10 hónap alatt kijavítja.

Naivok voltunk, elhittük, kicsit balfék módon viselkedett a minisztériumom, a tárcám és jómagam is. Hittünk a Strabagnak, ez súlyos hiba volt”

 – mondta Lázár, aki szerint a Strabag a választópolgárokat bünteti és szórakozik a kormánnyal. 

Lázár szerint ez a pénzről szól, mivel a Strabag mohó volt, a nagyobb profit érdekében kihagyta a megfelelő műszaki megoldást, ennek lett következménye a süllyedés, ám a cég most az adófizetők pénzéből szeretné kijavítani a saját hibáját.

Úgy mondom, ahogy felénk szokták: a Strabag átbaszott bennünket” 

– mondta Lázár.

Gyorsabb szakasz

Jó hírt kaptak a budapesti agglomerációban élők is, hiszen az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán a 13-as és a 21-es kilométerek között, két rétegben újult meg a pálya külső és belső sávja. Az év elején a kötő- és a kopóréteget is kicserélte a fenntartó MKIF.

A kivitelezés végével a tervezettnél 4 nappal hamarabb adták vissza a forgalomnak a pályaszakaszt – derül ki a társaság Facebook-posztjából.

Nyitókép: MKIF

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szuperszig
2025. december 14. 22:40
Nyilván ezt is ellopták. :-)
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!