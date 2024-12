Beindult az úthenger: rá sem ismerni a magyar utakra

Nem állt meg a fejlődés 2024-ben a hazai utakon, legalábbis erre enged következtetni a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Mandiner számára küldött adatokból. Mint közölték: Magyarország történetének legnagyobb gyorsforgalmi útfelújítása a tavalyi évben indult meg, amikor is 3,6 millió négyzetméter új burkolat készült el, ez a főpálya 19 százalékát jelentette, továbbá 106 híd és felüljáró újítottak fel.

Az állammal kötött koncessziós szerződés szerint, 3 év alatt 538 km-en, a főpálya 43 százalékán végzünk szintrehozási munkákat, 200-nál is több hidat és felüljárót újítunk fel. 50-60 csomópont vízelvezető rendszereit is javítjuk 2025. őszéig”

– árulták el.

Az idén még nagyobb volt a volumene, ugyanis 2024-ben már 5,1 millió négyzetméteren cserélték le a tönkrement, elhasznált útburkolatot, ahova új aszfaltot húztak, volt, ahol több rétegben. Ez az MKIF által üzemeltetett 1237 km főpálya több mint 27 százalékát jelenti.

Mint lapunknak elárulták, idén négymillió négyzetméteren volt szintrehozási munka, ahol a burkolat állapota nem érte el az elvárt műszaki szintet, továbbá egymillió négyzetméteren végeztek burkolatcserét a biztonságosabb közlekedés érdekében.

Ezek a munkák, ahol szükséges volt, nem csak a felső kopó, de az alsóbb kötő és alapréteget is érintették, ehhez összesen valamivel több, mint egymillió tonna aszfaltot használtunk fel”

– fogalmaztak.

Lapunkkal elárulták, hogy a burkolatok cseréje mellett 2024-ben megújult 131 híd és felüljáró, továbbá cserélték a Kőröshegyi völgyhíd tönkrement saruit is. Ezen felül 33 pihenőt is felújítottak, valamint különböző munkákat végeztek a hazai gyorsforgalmi utakon is.