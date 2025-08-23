Ezért költöznek haza tömegesen a külföldön élő magyarok – megmozdult az ország

A program fő vonzerejének a kiszámíthatóság és a biztonságot nevezte, azt, hogy nincs árfolyam- és kamatkockázat, hiszen a hitelfelvevő végig azt az összeget fogja fizetni, ami a kölcsönszerződésen szerepel. „Második erőssége, hogy a törlesztőrészlet jóval alacsonyabb a piaci hitelekhez képest, így havonta sok tízezer, de akár több mint százezer forint megspórolható. A kisebb törlesztőrészletek emellett nagyobb hitelösszeg igénylését teszik lehetővé, így sokan nagyobb ingatlanban gondolkodhatnak” – tette hozzá.

A külföldön élő magyarok is megmozdultak

Panyi Miklós közölte: alapvetően a fiatalokra írták a programot, akiknek a legnagyobb dilemmájuk mindig a lakhatás kérdése. „Az albérlet sokba kerül, amire nem szívesen költenének azok, akik már elszakadnának a szülői háztól. Náluk a program betalált, ahogyan azoknál az idősebb korosztályhoz tartozóknál is, akik a devizahitel-válság alatt vesztették el az otthonukat, és lemondtak arról, hogy újra saját otthonuk legyen. A program megmozgatja a külföldön élő honfitársainkat is, akik fél-egy évnyi albérlet árából – amit sokszor csak egy szobáért fizetnek – a hazájukban letehetik az első otthonuk kezdő részletét. De a fix 3 százalékos hitel betalált vidéken, a kis- és közepes városokban, valamint a megyei jogú székhelyeken, mivel a legnagyobb ingatlankereső statisztikái szerint ezeken a településeken a legkiugróbb az érdeklődés. Ez is óriási érték, hiszen az ellenzéki média hajlamos csak Budapestről beszélni, és nem foglalkozni azzal, hogy ez a program vidéken mekkora segítséget jelenthet” – mondta.

Az államtitkár közölte: a program erős hívószó a külföldön élő fiataloknak, hiszen itthon jó feltételekkel tudnak otthont szerezni. „Az ő esetükben szükséges a száznyolcvan napos hazai tb-jogviszony, de ha komoly a hazaköltözési szándék, ez gyorsan akceptálható. Egy néhány éven belül elkészülő új építésű lakás lekötésével is lehet csatlakozni a programhoz, úgy időzítve a visszatérést a hazai munkaerőpiacra, hogy addigra meglegyen a száznyolcvan napjuk. Azzal számolunk, hogy évente több ezer, külföldön élő honfitársunkat hozzuk így haza és sok ezer fiatalt tartunk itthon, az ingázók számára pedig szintén lezárjuk a lakhatási dilemmákat” – tette hozzá.

„Indítottunk év elején egy huszonegy pontos gazdasági akciótervet, amelynek részeként korlátoztuk Budapesten a rövid távú lakáskiadást, vagyis az Airbnb-t, aminek már most érezhetők a jótékony hatásai a lakás- és albérletpiacon. Ennek a része volt a kínálatot serkentő Lakhatási tőkeprogram, amelyben a kormány ingatlanfejlesztési alapoknak ad finanszírozást, tulajdonosi rész vásárlásával. Azért van rá szükség, hogy elegendő lakás épüljön Magyarországon, a beindításához viszont elengedhetetlen egy tőkeinjekció. A programban húsz tőkealap-kezelő kapott háromszázmilliárd forintot. Ennek a többszöröséért indulnak lakásfejlesztések, számításaink szerint mintegy harminc nagy ingatlanfejlesztés indul el rövid időn belül” – mondta.

Panyi: Magyar állításaiból semmi sem igaz

A Magyar Nemzet felvetésére, miszerint „az ellenzék éppen aktuális üdvöskéje, Magyar Péter” szerint tizenöt-húsz százalékos árrobbanást fog okozni az Otthon start egy éven belül az államtitkár közölte: ebből semmi nem igaz!

A vidéken megjelenő fiatal lakásvásárlók nem verik fel az árakat, mivel bőséges a kínálat, akik pedig már régóta árulják az eddig eladhatatlan ingatlanjukat, azok nem fogják a program hatására még feljebb árazni, mert örülnek, ha jön egy vevő.

Budapesten hatnak az árkorlátok: egyfelől az eladók nem fogják az átlag 1,3-1,4 milliós négyzetméterárakat felemelni, mert akkor ezek a lakások kiesnének a programból, másfelől pedig ezzel lehúzzák az árakat az új lakások piacán is.

Már ősszel elindul tízezernél több új lakás építése, ami növeli a kínálati piacot, szintén jótékony hatást kifejtve az árakra.

„Az ellenzék keresi a fogást az Otthon starton, de mit tudnak csinálni, amikor ez jó az első lakást vásárlóknak, az ingatlanjukat értékesíteni akaróknak, az építőiparnak, az ingatlanszakmának és az egész országnak? Kollár Kinga óta tudjuk, hogy ami jó az országnak, az nem jó a Tiszának, ezért most az árak oldaláról próbálnak fogást találni, amiben a baloldali média támogatja őket. Az ellenzék azt ajánlja, hogy majd két-három év múlva építenek néhány ezer bérlakást, ezzel szemben az Otthon start első tulajdont ad több tízezer fiatalnak, akár néhány hónapon belül. A kettő között ég és föld a különbség! Ha Magyar Péter a Karácsony Gergely által megígért bérlakásépítési modellt akarja átültetni, akkor azt javaslom a fiataloknak, hogy nézzék meg, milyen fényes eredményeket ért el a baloldali főpolgármester úr Budapesten, és miután ezeket az eredményeket nem találják, startoljanak rá a fix 3 százalékos hitelre” – mondta Panyi Miklós.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás