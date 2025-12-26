Pokollal kellett fizetniük! – Brutális csapást mért Trump a keresztények ellenségeire (VIDEÓ)

Az Egyesült Államok katonai akciót hajtott végre Nigériában az Iszlám Állam terrorszervezet ellen a keresztények védelmében – jelentette be Donald Trump. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint az amerikai hadügyminisztérium irányítása mellett számos csapást hajtottak végre a terrorszervezet emberei ellen.

„Ma este utasításomra, mint főparancsnok utasítására, az Egyesült Államok erőteljes és halálos csapást hajtott végre az Iszlám Állam terrorista söpredék ellen Északnyugat-Nigériában, azok ellen, akik célpontnak tekintik és könyörtelenül gyilkolnak mindenekelőtt ártatlan keresztényeket évek, sőt évszázadok óta nem látott mértékben” – fogalmazott Donald Trump.