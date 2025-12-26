Ft
Pokollal kellett fizetniük! – Brutális csapást mért Trump a keresztények ellenségeire (VIDEÓ)

2025. december 26. 08:07

Az Egyesült Államok katonai akciót hajtott végre a kereszténység védelmében.

2025. december 26. 08:07
null

Az Egyesült Államok katonai akciót hajtott végre Nigériában az Iszlám Állam terrorszervezet ellen a keresztények védelmében – jelentette be Donald Trump. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint az amerikai hadügyminisztérium irányítása mellett számos csapást hajtottak végre a terrorszervezet emberei ellen.

„Ma este utasításomra, mint főparancsnok utasítására, az Egyesült Államok erőteljes és halálos csapást hajtott végre az Iszlám Állam terrorista söpredék ellen Északnyugat-Nigériában, azok ellen, akik célpontnak tekintik és könyörtelenül gyilkolnak mindenekelőtt ártatlan keresztényeket évek, sőt évszázadok óta nem látott mértékben” – fogalmazott Donald Trump.

Emlékeztetett arra, hogy korábban figyelmeztette a terrorszervezetet, hogy amennyiben nem hagynak fel a „keresztények elleni mészárlással pokollal kell fizetniük, és ma éjjel ez történt”. Donald Trump Truth Social bejegyzésében világossá tette, hogy elnöksége idején nem fogja megengedni a „radikális iszlamista terrorizmus virágzását”.

Az amerikai elnök a múlt hónapban utasítást adott a Pentagonnak Nigéria elleni katonai művelet kidolgozására, és egyben kilátásba helyezte, hogy a keresztény közösségeket célzó erőszak miatt „olyat tesz majd a Nigériában, aminek ott nem fognak örülni”.

December első felében a külügyminisztérium jelezte, hogy Nigériát érintő vízumkorlátozásokról szóló lépéseket tesz a keresztények elleni erőszakhullám miatt. Az intézkedés keretében azoktól a nigériai állampolgároktól és családtagjaitól megvonják a vízumot, akik érintettek az erőszakos cselekményekben. A Trump-adminisztráció szintén a közelmúltban Nigériát a „különös aggodalomra okot adó országok” listájára vette a nemzetközi vallásszabadságról szóló törvényének hatálya alatt.

Nyitókép: AFP

 

Camael
2025. december 26. 09:08
oké, de mit szólnak ehhez a nigériaiak?
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2025. december 26. 09:06
Probléma megoldva, az iszlamisták halottak
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2025. december 26. 09:02
Venezuelaban meg irtja a keresztenyeket
Válasz erre
0
2
csulak
2025. december 26. 08:48
a tavoli bombazas hatasa szinte nulla
Válasz erre
0
0
