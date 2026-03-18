Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
beruházás microsoft meta donald trump google költség

Energetikai veszélyt hoz az MI-korszak

2026. március 18. 17:26

Az adatközpontok hatalmas áramigénye az USA fogyasztásának a 17 százalékát is jelentheti 2030-ra, ami súlyos hálózatfejlesztési gondokat hozhat. A Fehér Ház és egyes tagállamok szigorú szabályozással kényszerítenék a technológiai óriásokat a rezsiköltségek és az energetikai infrastruktúra finanszírozására.

A technológiai óriásvállalatok elképesztő tempóban húzzák fel az újgenerációs mesterségesintelligencia (MI)-modellek betanításához szükséges létesítményeiket, és egy-egy ilyen modern adatközpont áramfelvétele ma már egy kisebb városéval vetekszik, ami alapjaiban írja át a korábbi energetikai prognózisokat.  

A The New York Times friss elemzése rávilágít, hogy ezek a szerverfarmok  

jelenleg az Egyesült Államok teljes villamosenergia-fogyasztásának mintegy 5 százalékát teszik ki, ám a jelenlegi piaci trendek alapján ez az arány 2030-ra egészen elképesztő szintre, 17 százalékra is felkúszhat.  

Ez a jelentős növekedés nem csupán a meglévő termelői kapacitásokat meríti ki, hanem dollármilliárdokba kerülő azonnali infrastrukturális beruházásokat követel meg a hálózatfejlesztés területén. A transzformátorok, a nagyfeszültségű távvezetékek és az új erőművek építése azonban rendkívül drága, és a finanszírozása komoly társadalmi és gazdasági feszültségeket szül. 

Rejtett költségek, piaci anomáliák 

A probléma gyökere az amerikai energiaszektor sajátos piaci szerkezetében keresendő. Ha ugyanis a techcégek által fizetett áramdíjak nem fedezik a gigantikus hálózatbővítés költségeit, akkor 

a különbözetet a rendszer a többi fogyasztóra, azaz a lakosságra és a hagyományos ipari szereplőkre hárítja át.  

A PJM Interconnection, amely a közép-atlanti régió hatvanötmillió fogyasztóját kiszolgáló áramhálózatot irányítja, az elmúlt évben a nagykereskedelmi áramárak sokkoló emelkedésével szembesült. Miközben a környezetvédelmi normák miatt a régi szénerőműveket sorra állítják le, a helyükbe lépő gáz- és megújuló kapacitások kiépítése jóval lassabb ütemben halad, mint ahogyan a szerverparkok csatlakozási igényei beérkeznek a hivatalokba.  

A The New York Times beszámolója arra is rávilágít, hogy  

az adatközpontok gyorsabb ütemben épülnek fel, mint az azokat kiszolgáló erőművek, ez pedig a berendezések globális drágulásához vezet, ami elképesztő ütemben emeli a rendszerhasználati díjakat.  

Az elemzők joggal teszik fel a kérdést: a világ legértékesebb vállalatai fizetik meg a modernizáció árát, vagy a hétköznapi háztartások viselik majd a terheket? 

A Fehér Ház közbeszól 

A növekvő lakossági elégedetlenség, amely a közelgő félidős választások árnyékában egyre inkább politikai kockázattá válik, a legmagasabb szintű beavatkozást tette szükségessé. Donald Trump a napokban  

a Fehér Házban fogadta a Microsoft, a Google, a Meta és más technológiai óriások vezetőit, hogy egy önkéntes vállaláson alapuló egyezséget kényszerítsen ki az energiaellátási kérdésekben.  

A kezdeményezés célja, hogy a Szilícium-völgy szereplői hivatalosan is kötelezzék magukat a megnövekedett infrastrukturális költségek arányos átvállalására, és saját erőművi kapacitások kiépítésével tehermentesítsék a közcélú hálózatot. A helyzet iróniája, hogy miközben a washingtoni adminisztráció a geopolitikai versenyfutás miatt minden eszközzel gyorsítaná a mesterséges intelligencia fejlesztését Kínával szemben, az ezzel szembeni belső társadalmi ellenállás egyre hangosabb. Tavaly több mint két tucat tervezett adatközpont-beruházást kellett leállítani a helyi közösségek heves tiltakozása miatt, akik az áramszámláik elszabadulásától tartottak. 

Tagállami szigor vs. valóság 

A hangzatos elnöki ígéretek gyakorlati megvalósítása azonban komoly akadályokba ütközik. Az Egyesült Államokban ugyanis a villamosenergia-árakat nem a szövetségi kormány diktálja, hanem a helyi hatóságok, a tagállami szabályozók és a regionális szolgáltatók bonyolult rendszere határozza meg a szabadpiaci elvek mentén.  

Ahogy a The New York Times elemzése is fogalmaz: a bürokratikus útvesztőkben a techcégek politikai nyilatkozatai és önkéntes vállalásai könnyen elvérezhetnek. Egyes államok ugyanakkor már a tettek mezejére léptek a lakosság védelmében.  

Ohióban a hatóságok nemrég előírták, hogy az új adatközpontoknak a bejelentett maximális energiaigényük legalább 85 százalékát ki kell fizetniük, függetlenül a tényleges fogyasztásuktól.  

Ez a drasztikus, de logikus lépés azt hivatott megakadályozni, hogy a hálózatüzemeltetők felesleges, milliárdos beruházásokat hajtsanak végre egy esetlegesen kipukkanó technológiai buborék vagy az algoritmusok váratlan hatékonyságjavulása miatt, aminek a költségei végül ismét a lakosságon csapódnának le. 

Stratégiai konklúziók 

Az amerikai események messze túlmutatnak a következő hónapok árampiaci kihívásain, és fontos tanulságokkal szolgálnak az európai gazdaságstratégia számára is. A kontinensünkön zajló ipari átállás, az elektromobilitás erőltetett menete, az energiatároló gyárak és a hazánkban is egyre szaporodó más, nagy energiaigényű beruházások kísértetiesen hasonló kihívások elé állítják a közép-európai hálózatokat.  

A piaci árazás és a szabályozói beavatkozás közötti kényes egyensúly megtalálása immár nem csupán elméleti közgazdasági kérdés, hanem az MI-adatközpontok korában a nemzeti versenyképesség egyik alapja is. Ha a gigaberuházások hálózati csatlakozási és kapacitásbővítési költségeit a rendszer nem tudja célzottan  a beruházókra terhelni, az megingatja a hazai kkv-szektor versenyképességét és a lakosság anyagi helyzetét, rontva a gazdasági környezetet. 

Gazdasági szuverenitási kérdések  

A fentiekből is kirajzolódik, hogy a jövőben a technológiai vezető szerepért folytatott globális küzdelem azon dől el, hogy melyik régió képes stabil, megfizethető és kellő mennyiségű energiát biztosítani az új, áramfaló iparágak számára. Magyarország mozgástere ezen a téren világos, de szigorú keretek közé szorított: miközben a külföldi működő tőke bevonása elengedhetetlen a makrogazdasági növekedéshez, a  

befogadó infrastruktúra határait racionálisan, a nemzet- és ellátásbiztonsági szempontokat előtérbe helyezve kell meghúzni.  

Az amerikai példa jól mutatja, hogy a technológiai fejlődés nem írhatja felül a társadalom tűrőképességét. A feladat adott: az új nagyfogyasztókat nemcsak a hazai termelési láncokba kell integrálni, hanem az energetikai teherviselésbe is, megakadályozva ezzel a lakossági árampiacok destabilizációját. 

A tőkeerős techcégeknek és az ipari óriásoknak be kell látniuk, hogy az áram immár nem egy olcsó, végtelenített erőforrás, hanem a működésük legkritikusabb, prémiumáron mért feltétele, amit nekik kell megfizetniük. 

 

Kapcsolódó: 

 

 

 

További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon.    

 Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemecsekerno-007-01
2026. március 18. 18:48
Mindenkinek ajánlom: Az olajügynök / The Landman c. sorozatot. Elég az első rész, első 10 percét megnézni, mert már az a felütés is odabasz. ,,Az olaj- és gázipari cégek 3 milliárd dollárt keresnek naponta.,, :)))))))))))))))))))))))))
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. március 18. 17:53
Na pedig annyi energiából mennyi sok bitcoint lehetne bányászni!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!