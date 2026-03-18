Energetikai veszélyt hoz az MI-korszak

Az adatközpontok hatalmas áramigénye az USA fogyasztásának a 17 százalékát is jelentheti 2030-ra, ami súlyos hálózatfejlesztési gondokat hozhat. A Fehér Ház és egyes tagállamok szigorú szabályozással kényszerítenék a technológiai óriásokat a rezsiköltségek és az energetikai infrastruktúra finanszírozására.
A technológiai óriásvállalatok elképesztő tempóban húzzák fel az újgenerációs mesterségesintelligencia (MI)-modellek betanításához szükséges létesítményeiket, és egy-egy ilyen modern adatközpont áramfelvétele ma már egy kisebb városéval vetekszik, ami alapjaiban írja át a korábbi energetikai prognózisokat.
A The New York Times friss elemzése rávilágít, hogy ezek a szerverfarmok
jelenleg az Egyesült Államok teljes villamosenergia-fogyasztásának mintegy 5 százalékát teszik ki, ám a jelenlegi piaci trendek alapján ez az arány 2030-ra egészen elképesztő szintre, 17 százalékra is felkúszhat.
Ez a jelentős növekedés nem csupán a meglévő termelői kapacitásokat meríti ki, hanem dollármilliárdokba kerülő azonnali infrastrukturális beruházásokat követel meg a hálózatfejlesztés területén. A transzformátorok, a nagyfeszültségű távvezetékek és az új erőművek építése azonban rendkívül drága, és a finanszírozása komoly társadalmi és gazdasági feszültségeket szül.
A probléma gyökere az amerikai energiaszektor sajátos piaci szerkezetében keresendő. Ha ugyanis a techcégek által fizetett áramdíjak nem fedezik a gigantikus hálózatbővítés költségeit, akkor
a különbözetet a rendszer a többi fogyasztóra, azaz a lakosságra és a hagyományos ipari szereplőkre hárítja át.
A PJM Interconnection, amely a közép-atlanti régió hatvanötmillió fogyasztóját kiszolgáló áramhálózatot irányítja, az elmúlt évben a nagykereskedelmi áramárak sokkoló emelkedésével szembesült. Miközben a környezetvédelmi normák miatt a régi szénerőműveket sorra állítják le, a helyükbe lépő gáz- és megújuló kapacitások kiépítése jóval lassabb ütemben halad, mint ahogyan a szerverparkok csatlakozási igényei beérkeznek a hivatalokba.
A The New York Times beszámolója arra is rávilágít, hogy
az adatközpontok gyorsabb ütemben épülnek fel, mint az azokat kiszolgáló erőművek, ez pedig a berendezések globális drágulásához vezet, ami elképesztő ütemben emeli a rendszerhasználati díjakat.
Az elemzők joggal teszik fel a kérdést: a világ legértékesebb vállalatai fizetik meg a modernizáció árát, vagy a hétköznapi háztartások viselik majd a terheket?
A növekvő lakossági elégedetlenség, amely a közelgő félidős választások árnyékában egyre inkább politikai kockázattá válik, a legmagasabb szintű beavatkozást tette szükségessé. Donald Trump a napokban
a Fehér Házban fogadta a Microsoft, a Google, a Meta és más technológiai óriások vezetőit, hogy egy önkéntes vállaláson alapuló egyezséget kényszerítsen ki az energiaellátási kérdésekben.
A kezdeményezés célja, hogy a Szilícium-völgy szereplői hivatalosan is kötelezzék magukat a megnövekedett infrastrukturális költségek arányos átvállalására, és saját erőművi kapacitások kiépítésével tehermentesítsék a közcélú hálózatot. A helyzet iróniája, hogy miközben a washingtoni adminisztráció a geopolitikai versenyfutás miatt minden eszközzel gyorsítaná a mesterséges intelligencia fejlesztését Kínával szemben, az ezzel szembeni belső társadalmi ellenállás egyre hangosabb. Tavaly több mint két tucat tervezett adatközpont-beruházást kellett leállítani a helyi közösségek heves tiltakozása miatt, akik az áramszámláik elszabadulásától tartottak.
A hangzatos elnöki ígéretek gyakorlati megvalósítása azonban komoly akadályokba ütközik. Az Egyesült Államokban ugyanis a villamosenergia-árakat nem a szövetségi kormány diktálja, hanem a helyi hatóságok, a tagállami szabályozók és a regionális szolgáltatók bonyolult rendszere határozza meg a szabadpiaci elvek mentén.
Ahogy a The New York Times elemzése is fogalmaz: a bürokratikus útvesztőkben a techcégek politikai nyilatkozatai és önkéntes vállalásai könnyen elvérezhetnek. Egyes államok ugyanakkor már a tettek mezejére léptek a lakosság védelmében.
Ohióban a hatóságok nemrég előírták, hogy az új adatközpontoknak a bejelentett maximális energiaigényük legalább 85 százalékát ki kell fizetniük, függetlenül a tényleges fogyasztásuktól.
Ez a drasztikus, de logikus lépés azt hivatott megakadályozni, hogy a hálózatüzemeltetők felesleges, milliárdos beruházásokat hajtsanak végre egy esetlegesen kipukkanó technológiai buborék vagy az algoritmusok váratlan hatékonyságjavulása miatt, aminek a költségei végül ismét a lakosságon csapódnának le.
Az amerikai események messze túlmutatnak a következő hónapok árampiaci kihívásain, és fontos tanulságokkal szolgálnak az európai gazdaságstratégia számára is. A kontinensünkön zajló ipari átállás, az elektromobilitás erőltetett menete, az energiatároló gyárak és a hazánkban is egyre szaporodó más, nagy energiaigényű beruházások kísértetiesen hasonló kihívások elé állítják a közép-európai hálózatokat.
A piaci árazás és a szabályozói beavatkozás közötti kényes egyensúly megtalálása immár nem csupán elméleti közgazdasági kérdés, hanem az MI-adatközpontok korában a nemzeti versenyképesség egyik alapja is. Ha a gigaberuházások hálózati csatlakozási és kapacitásbővítési költségeit a rendszer nem tudja célzottan a beruházókra terhelni, az megingatja a hazai kkv-szektor versenyképességét és a lakosság anyagi helyzetét, rontva a gazdasági környezetet.
A fentiekből is kirajzolódik, hogy a jövőben a technológiai vezető szerepért folytatott globális küzdelem azon dől el, hogy melyik régió képes stabil, megfizethető és kellő mennyiségű energiát biztosítani az új, áramfaló iparágak számára. Magyarország mozgástere ezen a téren világos, de szigorú keretek közé szorított: miközben a külföldi működő tőke bevonása elengedhetetlen a makrogazdasági növekedéshez, a
befogadó infrastruktúra határait racionálisan, a nemzet- és ellátásbiztonsági szempontokat előtérbe helyezve kell meghúzni.
Az amerikai példa jól mutatja, hogy a technológiai fejlődés nem írhatja felül a társadalom tűrőképességét. A feladat adott: az új nagyfogyasztókat nemcsak a hazai termelési láncokba kell integrálni, hanem az energetikai teherviselésbe is, megakadályozva ezzel a lakossági árampiacok destabilizációját.
A tőkeerős techcégeknek és az ipari óriásoknak be kell látniuk, hogy az áram immár nem egy olcsó, végtelenített erőforrás, hanem a működésük legkritikusabb, prémiumáron mért feltétele, amit nekik kell megfizetniük.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP