„Lassan visszasírjuk Gyurcsányt" – sokkoló diagnózist adott Kövér László

Morális vákuum

A házelnök szerint a Tisza Párt vezetője következmények nélkül állíthat egymásnak ellentmondó dolgokat, majd azok ellenkezőjét is, ezzel teljesen felszámolva az értelmes közéleti vita lehetőségét. Hozzátette, hogy a fanatizált követői láthatóan nem is igénylik a koherens érvelést, ami tovább mélyíti a politikai megosztottságot.

Kövér László különösen aggasztónak nevezte azt a morális vákuumot, amelyben a következetesség még nyomokban sem lelhető fel. Úgy véli, a folyamatos állításváltás már nem egyszerű taktikai eszköz, hanem tudatos törekvés a valóságérzékelés felszámolására. Felidézte, hogy Gyurcsány Ferenc legalább saját hazugságaihoz következetesen ragaszkodott, míg az új politikai irány a káoszt emelte stratégiai szintre. Szerinte mindez már a legalapvetőbb logikai összefüggések feladását jelenti a hataloméhség jegyében.

(Nyitókép: képernyőfotó)

***