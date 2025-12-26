Ft
Ft
4°C
-2°C
Ft
Ft
4°C
-2°C
12. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt magyar péter Kövér László gyurcsány ferenc házelnök

„Lassan visszasírjuk Gyurcsányt" – sokkoló diagnózist adott Kövér László

2025. december 26. 10:57

A házelnök szerint az új közszereplők gátlástalansága minden írott és íratlan szabályt felrúgott.

2025. december 26. 10:57
null

Kövér László nagyinterjújában rendkívül kemény képet festett a magyar politikai közéletről, ami meglátása szerint soha nem látott erkölcsi lejtmenet jellemez.

A házelnök felidézte, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
Tovább a cikkhezchevron

Gyurcsány Ferenc politikai működése már korábban is súlyos károkat okozott az írott és íratlan szabályok semmibevételével, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rombolás folyamata nem állt meg ennél a pontnál.

Értékelése szerint Magyar Péter megjelenése „új minőséget” hozott a politikai gátlástalanságban. Kövér László úgy látja, hogy az egykori fideszes önmeghatározás után egy sötét történelmi árulás részeseként, vélhetően egy visszautasíthatatlan ajánlat elfogadásával történt meg a köpönyegforgatás. Megfogalmazása szerint ez az erkölcsi züllés még a gyurcsányi szintet is alulmúlja, és olyan feneketlen mélységet jelent, ahová korábban egyetlen politikai szereplő sem merészkedett.

Morális vákuum

A házelnök szerint a Tisza Párt vezetője következmények nélkül állíthat egymásnak ellentmondó dolgokat, majd azok ellenkezőjét is, ezzel teljesen felszámolva az értelmes közéleti vita lehetőségét. Hozzátette, hogy a fanatizált követői láthatóan nem is igénylik a koherens érvelést, ami tovább mélyíti a politikai megosztottságot.

Kövér László különösen aggasztónak nevezte azt a morális vákuumot, amelyben a következetesség még nyomokban sem lelhető fel. Úgy véli, a folyamatos állításváltás már nem egyszerű taktikai eszköz, hanem tudatos törekvés a valóságérzékelés felszámolására. Felidézte, hogy Gyurcsány Ferenc legalább saját hazugságaihoz következetesen ragaszkodott, míg az új politikai irány a káoszt emelte stratégiai szintre. Szerinte mindez már a legalapvetőbb logikai összefüggések feladását jelenti a hataloméhség jegyében.

(Nyitókép: képernyőfotó)

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
galancza-2
2025. december 26. 13:08
méltóságos kövér uram, kérlek alássan! Akár hiszed,akár nem de régóta Fidesz-szavazó vagyok és az is maradok.Nem csak rád, de még a sátánista bali zozó refi püsire is szavaznék, ha csak ő és poloska lenne a szavazólapon. Akár, hiszed,akár nem, de tisztában vagyok az érdemeiddel, de az is biztos hogy közel sem vagy annyira okos, tájékozott ember mint amennyire betegesen képzeled magadat.És aberráltan naív vagy: poloska nem áruló! Mert soha sem volt magyar, jobbioldali, keresztény! SOHA! Csak te és párttársaid aljas gőggel elhittétek hogy az,mert akit ti valamilyen okból közétek fogadtok,arról a végletekig megvagytok győződve hogy így vagy úgy de azért jó fideszes. poloska tudatosan épült be a Fideszben az anyja és az öregapja tanácsára,mert ők 2005 táján már látták hogy fletó,konce és elvtársaik pár éven belül hatalmasat fognak bukni.Ez egy megfogalmazhatatlanul aljas család az 50-es évek óta.A másik ág: m. fecó volt k.elnök és családja ha nem is aljas, de mindenképpen durván komcsi.
Válasz erre
0
0
lemez
2025. december 26. 13:02
2002 óta megél az ellenség ron weber akciójàból hogy a kormány lop.Ennyi idöl alatt meg tudták tanulni.
Válasz erre
0
0
massivement5
2025. december 26. 12:56
Gyurcsány egy igazmondó szent volt a geci MSZMP-s házmesterhez meg a madjarnyik moszkovita fideszrezsimhez képest. Degenerált, tolvaj bajszos szar. Inkább az MNB félezer milliárd ellopot forintját adjátok vissza a magyaroknak. Még utána sem lehet gyurcsányozni, mert annyit loptatok és hazudtatok, mint Gyurcsány, a románok, a nácik és a komcsik ÖSSZESEN nem.
Válasz erre
1
0
szantofer
2025. december 26. 12:38
csulak 2025. december 26. 12:36 Mit ajánl Magyar Péter? Neked paripa pipilőt a popódba.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!