„Lassan visszasírjuk Gyurcsányt" – sokkoló diagnózist adott Kövér László

Brutális orosz drónzáporra ébredt Ukrajna
Ezúttal Odessza térségét érte támadás.
A házelnök szerint az új közszereplők gátlástalansága minden írott és íratlan szabályt felrúgott.
Kövér László nagyinterjújában rendkívül kemény képet festett a magyar politikai közéletről, ami meglátása szerint soha nem látott erkölcsi lejtmenet jellemez.
A házelnök felidézte, hogy
Gyurcsány Ferenc politikai működése már korábban is súlyos károkat okozott az írott és íratlan szabályok semmibevételével, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rombolás folyamata nem állt meg ennél a pontnál.
Értékelése szerint Magyar Péter megjelenése „új minőséget” hozott a politikai gátlástalanságban. Kövér László úgy látja, hogy az egykori fideszes önmeghatározás után egy sötét történelmi árulás részeseként, vélhetően egy visszautasíthatatlan ajánlat elfogadásával történt meg a köpönyegforgatás. Megfogalmazása szerint ez az erkölcsi züllés még a gyurcsányi szintet is alulmúlja, és olyan feneketlen mélységet jelent, ahová korábban egyetlen politikai szereplő sem merészkedett.
A házelnök szerint a Tisza Párt vezetője következmények nélkül állíthat egymásnak ellentmondó dolgokat, majd azok ellenkezőjét is, ezzel teljesen felszámolva az értelmes közéleti vita lehetőségét. Hozzátette, hogy a fanatizált követői láthatóan nem is igénylik a koherens érvelést, ami tovább mélyíti a politikai megosztottságot.
Kövér László különösen aggasztónak nevezte azt a morális vákuumot, amelyben a következetesség még nyomokban sem lelhető fel. Úgy véli, a folyamatos állításváltás már nem egyszerű taktikai eszköz, hanem tudatos törekvés a valóságérzékelés felszámolására. Felidézte, hogy Gyurcsány Ferenc legalább saját hazugságaihoz következetesen ragaszkodott, míg az új politikai irány a káoszt emelte stratégiai szintre. Szerinte mindez már a legalapvetőbb logikai összefüggések feladását jelenti a hataloméhség jegyében.
(Nyitókép: képernyőfotó)
***
Ezt is ajánljuk a témában
Ezúttal Odessza térségét érte támadás.