Brutális orosz drónzáporra ébredt Ukrajna

Drónzápor érte el Odessza térségét december 26-án éjjel, amikor robbanásokat jelentettek az Odessza megyei Izmail városában. A térségben készültség volt érvényben az orosz sahed drónok miatt, miután a légierő riasztást adott ki az ellenséges eszközök közeledéséről – írta meg az Origo.
Az első robbanásokat helyi idő szerint 01:23-kor észlelték, miközben az odesszai régióban már egy órával korábban megszólaltak a szirénák.
A légierő 01:10-kor jelezte, hogy drónok tartanak a város irányába. A hadsereg közlése szerint egy pilóta nélküli repülőgépcsoport a Fekete-tenger térségéből Odessza és Csornomorszke felé haladt. Izmail járásában már december 25-én 23:54-kor elrendelték a riadót, miután az ellenséges drónok mozgására figyelmeztettek, amelyek a régió felé közeledtek.
A hadsereg tájékoztatása alapján több ellenséges dróncsoportot is csapások értek a Fekete-tenger felett, Tatarbunary irányában.
A légierő már 00:17-kor arról számolt be, hogy egy orosz dróncsoport Katlabug, Izmail és Reni felé tart. Helyi Telegram-csatornák szerint erős robbanások rázták meg a várost, majd újabb detonációk következtek 00:45-kor. A 24 tv.ua beszámolója szerint az Izmail felé tartó 18 drónból addigra már csak 5 maradt, miközben további 3 ellenséges drón Juzsnye irányába repült.
A támadássorozat nem korlátozódott Odessza térségére. December 25-én este robbanásokat jelentettek a kijevi régióból is, ahol ellenséges drónokat észleltek, amelyeket a légvédelem célba vett. Ugyanezen az estén Volhíniában, Kovel közelében is erős robbanás történt, amelyről később kiderült, hogy az orosz erők a térség egyik kritikus infrastrukturális létesítményét támadták meg. Emellett arról is érkeztek jelentések, hogy az orosz hadsereg Kalibr cirkálórakétákat indított a Fekete-tengerről.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Roman PILIPEY / AFP
