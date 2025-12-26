Ft
odessza térség támadás drón ukrajna

Brutális orosz drónzáporra ébredt Ukrajna

2025. december 26. 08:01

Ezúttal Odessza térségét érte támadás.

2025. december 26. 08:01
null

Drónzápor érte el Odessza térségét december 26-án éjjel, amikor robbanásokat jelentettek az Odessza megyei Izmail városában. A térségben készültség volt érvényben az orosz sahed drónok miatt, miután a légierő riasztást adott ki az ellenséges eszközök közeledéséről – írta meg az Origo.

Az első robbanásokat helyi idő szerint 01:23-kor észlelték, miközben az odesszai régióban már egy órával korábban megszólaltak a szirénák.

A légierő 01:10-kor jelezte, hogy drónok tartanak a város irányába. A hadsereg közlése szerint egy pilóta nélküli repülőgépcsoport a Fekete-tenger térségéből Odessza és Csornomorszke felé haladt. Izmail járásában már december 25-én 23:54-kor elrendelték a riadót, miután az ellenséges drónok mozgására figyelmeztettek, amelyek a régió felé közeledtek.

A hadsereg tájékoztatása alapján több ellenséges dróncsoportot is csapások értek a Fekete-tenger felett, Tatarbunary irányában. 

A légierő már 00:17-kor arról számolt be, hogy egy orosz dróncsoport Katlabug, Izmail és Reni felé tart. Helyi Telegram-csatornák szerint erős robbanások rázták meg a várost, majd újabb detonációk következtek 00:45-kor. A 24 tv.ua beszámolója szerint az Izmail felé tartó 18 drónból addigra már csak 5 maradt, miközben további 3 ellenséges drón Juzsnye irányába repült.

A támadássorozat nem korlátozódott Odessza térségére. December 25-én este robbanásokat jelentettek a kijevi régióból is, ahol ellenséges drónokat észleltek, amelyeket a légvédelem célba vett. Ugyanezen az estén Volhíniában, Kovel közelében is erős robbanás történt, amelyről később kiderült, hogy az orosz erők a térség egyik kritikus infrastrukturális létesítményét támadták meg. Emellett arról is érkeztek jelentések, hogy az orosz hadsereg Kalibr cirkálórakétákat indított a Fekete-tengerről.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Roman PILIPEY / AFP

***

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
fintaj-2
2025. december 26. 09:08
így szokott ez lenni, kikötőért, kikötőket!
yalaelnok
2025. december 26. 09:08 Szerkesztve
A brutálistól ez nagyon messze van.
snfbvksan
2025. december 26. 08:39
Sahed drónok, Odessza (Ogyessza helyett) Tolja az Origo és a mandiner a banderista propagandát. Ez ugyanígy megjelenhetett volna a Soros finanszírozta médiában is. A Tóni nem figyel rájuk? Vagy mindegy mi, csak propaganda legyen?
obakapimaki
2025. december 26. 08:37
Azért a ua. végződésű forrás itt nem olyan hiteles.. Most bekerítették Vlagyivosztokot, vagy nem?. 😂
