Brutális orosz drónzáporra ébredt Ukrajna

Drónzápor érte el Odessza térségét december 26-án éjjel, amikor robbanásokat jelentettek az Odessza megyei Izmail városában. A térségben készültség volt érvényben az orosz sahed drónok miatt, miután a légierő riasztást adott ki az ellenséges eszközök közeledéséről – írta meg az Origo.

Az első robbanásokat helyi idő szerint 01:23-kor észlelték, miközben az odesszai régióban már egy órával korábban megszólaltak a szirénák.

A légierő 01:10-kor jelezte, hogy drónok tartanak a város irányába. A hadsereg közlése szerint egy pilóta nélküli repülőgépcsoport a Fekete-tenger térségéből Odessza és Csornomorszke felé haladt. Izmail járásában már december 25-én 23:54-kor elrendelték a riadót, miután az ellenséges drónok mozgására figyelmeztettek, amelyek a régió felé közeledtek.