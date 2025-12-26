Ft
Szintet lépett a Tisza Párt adatkezelési botránya: újabb adatgyűjtésbe kezdenek Magyar Péterék

2025. december 26. 12:34

Kockázatos döntést hozott a Tisza Párt.

2025. december 26. 12:34
null

A Tisza Párt láthatóan nem tanult a korábbi súlyos adatszivárgási botrányából, amely során mintegy 200 ezer szimpatizáns személyes adatai kerültek nyilvánosságra a Tisza Világ mobilalkalmazásból – írja elemzésében az Ellenpont

A Tisza Párt most a központi weboldalán indít online petíciókat, ahol név és e-mail cím megadásával lehet aláírni

– derül ki a napokban frissített adatkezelési tájékoztatóból.

A módosítás december 1-jétől lépett életbe, és lehetővé teszi, hogy a Tisza Párt közvetlenül a főoldalon gyűjtsön adatokat különböző közéleti témájú aláírásgyűjtésekhez.

A párt indoklása szerint ez szükséges a többszöri aláírások kiszűréséhez, megerősítő e-mailek küldéséhez és a kapcsolat fenntartásához a támogatókkal. Már el is indult egy ilyen akció: petíció a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, Gajdos László mellett, aki a Tisza Párt képviselőjelöltje lett.

Korábban hasonló petíciókat külön aloldalakon kezeltek, most azonban centralizáltan, a főoldalon történik az adatgyűjtés.

Az Ellenpont szerint ez megkönnyíti egy egységes adatbázis építését a kampányidőszakban, ugyanakkor növeli a kockázatokat – különösen a korábbi botrány fényében, amikor kiderült, hogy ukrán fejlesztők férhettek hozzá az applikációhoz.

A Tisza Világ app novemberi adatszivárgása során nevek, lakcímek, e-mail címek és egyéb érzékeny adatok szivárogtak ki. A kiszivárgott listákból ukrán származású adminisztrátorok (például Miroslav Tokar) és tesztelési nyomok bukkantak fel, ami erősíti a gyanút, hogy külföldi szakembereket mélyen bevontak a fejlesztésbe – ellenére annak, hogy ezt Magyar Péter korábban tagadta. A botrány miatt nemzetbiztonsági vizsgálatot is indítottak.

A portál szerint a mostani bővítés különösen kockázatos, mert a centralizált adatkezelés tovább növelheti az adatszivárgás esélyét, ha hasonló adatkezelési hibákat követnek el, mint korábban. Az Ellenpont szerint ez azt bizonyítja, hogy Magyar Péternek fontosabb a kampányadatbázis építés, mint a támogatóinak adatbiztonsága.

Nyitókép forrása: képernyőfelvétel / Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sagirdilsiz-2
•••
2025. december 26. 12:55 Szerkesztve
Nem kellene ennyire terhelni az egészségügyet, már az is elképesztő, hogy az elsődleges prevenció során 30%+ bejelentkezett a száj és koponyaűri problémások táborába.
Válasz erre
0
0
bagira004
2025. december 26. 12:52
Pöti temetőkben neveket gyűjt az is adatgyűjtés , mert a Tisza apad.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. december 26. 12:52
Még, még, még.....soha nem elég! Éhesek az ukrán csalók. Kellenek az újabb moslék-szekta adatok!
Válasz erre
0
0
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2025. december 26. 12:46
Datadat után jön a Tiszadat
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!