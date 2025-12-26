Szintet lépett a Tisza Párt adatkezelési botránya: újabb adatgyűjtésbe kezdenek Magyar Péterék

Magyar Péter olyat mondott, hogy kis híján rászakadt a plafon
Mindig sikerül túllicitálnia saját magát.
Kockázatos döntést hozott a Tisza Párt.
A Tisza Párt láthatóan nem tanult a korábbi súlyos adatszivárgási botrányából, amely során mintegy 200 ezer szimpatizáns személyes adatai kerültek nyilvánosságra a Tisza Világ mobilalkalmazásból – írja elemzésében az Ellenpont.
A Tisza Párt most a központi weboldalán indít online petíciókat, ahol név és e-mail cím megadásával lehet aláírni
– derül ki a napokban frissített adatkezelési tájékoztatóból.
A módosítás december 1-jétől lépett életbe, és lehetővé teszi, hogy a Tisza Párt közvetlenül a főoldalon gyűjtsön adatokat különböző közéleti témájú aláírásgyűjtésekhez.
A párt indoklása szerint ez szükséges a többszöri aláírások kiszűréséhez, megerősítő e-mailek küldéséhez és a kapcsolat fenntartásához a támogatókkal. Már el is indult egy ilyen akció: petíció a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, Gajdos László mellett, aki a Tisza Párt képviselőjelöltje lett.
Korábban hasonló petíciókat külön aloldalakon kezeltek, most azonban centralizáltan, a főoldalon történik az adatgyűjtés.
Az Ellenpont szerint ez megkönnyíti egy egységes adatbázis építését a kampányidőszakban, ugyanakkor növeli a kockázatokat – különösen a korábbi botrány fényében, amikor kiderült, hogy ukrán fejlesztők férhettek hozzá az applikációhoz.
A Tisza Világ app novemberi adatszivárgása során nevek, lakcímek, e-mail címek és egyéb érzékeny adatok szivárogtak ki. A kiszivárgott listákból ukrán származású adminisztrátorok (például Miroslav Tokar) és tesztelési nyomok bukkantak fel, ami erősíti a gyanút, hogy külföldi szakembereket mélyen bevontak a fejlesztésbe – ellenére annak, hogy ezt Magyar Péter korábban tagadta. A botrány miatt nemzetbiztonsági vizsgálatot is indítottak.
A portál szerint a mostani bővítés különösen kockázatos, mert a centralizált adatkezelés tovább növelheti az adatszivárgás esélyét, ha hasonló adatkezelési hibákat követnek el, mint korábban. Az Ellenpont szerint ez azt bizonyítja, hogy Magyar Péternek fontosabb a kampányadatbázis építés, mint a támogatóinak adatbiztonsága.
Nyitókép forrása: képernyőfelvétel / Magyar Péter Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Mindig sikerül túllicitálnia saját magát.
***