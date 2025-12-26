Szintet lépett a Tisza Párt adatkezelési botránya: újabb adatgyűjtésbe kezdenek Magyar Péterék

A párt indoklása szerint ez szükséges a többszöri aláírások kiszűréséhez, megerősítő e-mailek küldéséhez és a kapcsolat fenntartásához a támogatókkal. Már el is indult egy ilyen akció: petíció a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, Gajdos László mellett, aki a Tisza Párt képviselőjelöltje lett.

Korábban hasonló petíciókat külön aloldalakon kezeltek, most azonban centralizáltan, a főoldalon történik az adatgyűjtés.

Az Ellenpont szerint ez megkönnyíti egy egységes adatbázis építését a kampányidőszakban, ugyanakkor növeli a kockázatokat – különösen a korábbi botrány fényében, amikor kiderült, hogy ukrán fejlesztők férhettek hozzá az applikációhoz.

A Tisza Világ app novemberi adatszivárgása során nevek, lakcímek, e-mail címek és egyéb érzékeny adatok szivárogtak ki. A kiszivárgott listákból ukrán származású adminisztrátorok (például Miroslav Tokar) és tesztelési nyomok bukkantak fel, ami erősíti a gyanút, hogy külföldi szakembereket mélyen bevontak a fejlesztésbe – ellenére annak, hogy ezt Magyar Péter korábban tagadta. A botrány miatt nemzetbiztonsági vizsgálatot is indítottak.

A portál szerint a mostani bővítés különösen kockázatos, mert a centralizált adatkezelés tovább növelheti az adatszivárgás esélyét, ha hasonló adatkezelési hibákat követnek el, mint korábban. Az Ellenpont szerint ez azt bizonyítja, hogy Magyar Péternek fontosabb a kampányadatbázis építés, mint a támogatóinak adatbiztonsága.