Magyar Péter olyat mondott, hogy kis híján rászakadt a plafon

„Több részre lehet osztani. Van, ami elveszett, talán nem is kár érte. Van, ami elveszett, de vissza fog jönni, pontosan tudom, csak most egy olyan kiélezett helyzet van, és egy olyan működési országban élünk, ahol az embereknek félnie kell. Van, ami nem veszett el, viszont csak áttételesen és virágnyelven tudunk kommunikálni közvetítőkön keresztül, merthogy ilyen helyzet van Magyarországon, és nekik is van munkájuk és vannak gyerekeik. Illetve van egy-kettő, ami meg megmaradt. És vannak újak. De persze mindig más egy új barátság, mert akkor, amikor az ember pozícióban van, vagy valamit csinál, főleg nagy nyilvánosság előtt, akkor sokszor nem tudja, hogy ez most egy őszinte barátság-e.”

Arcpirító

A pártvezető a nőkre tud igazán számítani a trumák kibeszélésében. Ezen kijelentése annak fényében igazán arcpirító, hogy Varga Judit korábban arról beszélt, korábbi férje éveken át terrorizálta. A volt igazságügyi miniszter nemrég így nyilatkozott: „amikor a felesége már nem bírja elviselni azt a hihetetlen drámát és bántalmazást, amiben élt, és bejelenti, hogy el akar válni, akkor ezzel az aljas manipulációval élve szépen fogja – és mialatt felváltva könyörög sírva és terrorizálja, hogy nem válhatsz el –, és elkezdi zsarolni.”