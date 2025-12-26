Ft
Ft
4°C
-2°C
Ft
Ft
4°C
-2°C
12. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Magyar Péter interjú

Magyar Péter olyat mondott, hogy kis híján rászakadt a plafon

2025. december 26. 11:10

A Tisza vezetője állítólag a nőkre tud igazán számítani a traumák kibeszélésében. Mint ismert, volt felesége korábban arról beszélt, hogy Magyar éveken át terrorizálta őt.

2025. december 26. 11:10
null

Szily Nóra újságíró készített karácsonyi, meglehetősen bulváros PR-interjút Magyar Péterrel, ahogy a beszélgetésből kiderült, rögtön a félresikerült szegedi Tisza-fórum után.

Ezt is ajánljuk a témában

„Különös. Összetett. Kicsit zaklatott” – így jellemezte a saját ünnepi lelki állapotát a Tisza Párt vezetője, aki szerint „legalább annyira nehéz feldolgozni a pozitív érzéseket”, mint a politika negatívumait.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
Tovább a cikkhezchevron

A politikáról és a kampányról szólva a következőket jegyezte meg:

Lehet, hogy nem lehet két végén égetni a gyertyát, ez egy ideig megy, de nekem nem nagyon van opcióm.”

Saját bevallása szerint a mostani életvitele „magához és a korábbi életviteléhez képest” komolyabb fegyelmezettséget kíván. Hozzátette:

„Bármennyire is furcsa ez egyeseknek, én sem vagyok robot, még ha nem is hiszik el. Ember vagyok, és nem vagyok, és nem vagyok tökéletes.”

Vannak hibáim, vannak gyengébb napjaim. Szoktam beteg lenni. Szoktam szomorú lenni. Érnek csalódások.”

Azt is megtudhattuk, hogy Magyra Péter hároméves koráig nem beszélt, „rossz kölyök” volt, akinek „rengeteg intője volt” és tömegverekedésbe keveredett, sőt egyik iskolai lógása után rendőrökkel kellett kerestetni.

A Tisza-vezér szerint a kritikusai csak „saját életük keserűségét vetítik ki” rá, amit ő állítólag nem vesz magára, majd gyorsan hozzá is tette, hogy ő bizony olvas kommenteket, amikre reagálni is szokott. Arra a kérdésre, hogy miért szán erre időt, úgy válaszolt:

Mert nekünk nincs más.”

Magyar Péter szerint a Tiszának nincs médiája, propagandája, és mint kifejtette:

Nem a saját kedvtelésem, hogy minden kommentre reagáljak, és már azért igyekszem nem is reagálni”.

A kifejezetten kicsinyes dolgokba beleálló kommnethuszárként elhíresült politikustól azért némileg érdekesen hatott, amikor azt fejtegette, hogy az országos politikában pont azt kell megtanulni, hogy ne a személyes problémákra akarjon reflektálni az ember, „mert arra nem lesz időd és energiád”.

Többször is kifejtette, hogy az indulatai kezelésére megtanult tízig számolni magában, és mikor Szily Nóra azt javasolta, hogy „lehet, hogy néha húszig kéne”, a válasz csak annyi volt:

Javasolni lehet. Most is számolhattam volna a válasz előtt.”

Magyar Péter két kézzel szórja a bizalmat

A bizalom szerintem nagyon fontos. Én (...) megégettem magam, de mindenki megégeti magát a magánéletben. (...) De én nem vagyok hajlandó a bizalom adás képességét elveszíteni”

– fogalmazott Magyar Péter, aki saját bevallása szerint „mindig nyíltan szokott beszélni”, és nem érdekli, ha valaki rögzíti, amit mond:

Fölveszik? Vegyék, azt' legyenek vele boldogok, vágják meg, alakítsák át.”

Ezt is ajánljuk a témában

Szóba került a beszélgetés során az ominózus első Partizán-interjú is, amelyről Magyar így nyilatkozott:

„Amikor bementem a Partizán stúdiójába, talán édesanyám, illetve egy-két ember tudott róla, és mondták, hogy ne menjek be. Bementem. És amikor kijöttem, akkor azt mondták, hogy jó, akkor most már menjél végig az úton. Kicsit olyan ez, mint amikor a szakadék fölött egy kötélen elindul az ember, onnan nem tudsz visszafordulni.”

A barátságokkal kapcsolatban a következőket mondta el Magyar Péter:

„Több részre lehet osztani. Van, ami elveszett, talán nem is kár érte. Van, ami elveszett, de vissza fog jönni, pontosan tudom, csak most egy olyan kiélezett helyzet van, és egy olyan működési országban élünk, ahol az embereknek félnie kell. Van, ami nem veszett el, viszont csak áttételesen és virágnyelven tudunk kommunikálni közvetítőkön keresztül, merthogy ilyen helyzet van Magyarországon, és nekik is van munkájuk és vannak gyerekeik. Illetve van egy-kettő, ami meg megmaradt. És vannak újak. De persze mindig más egy új barátság, mert akkor, amikor az ember pozícióban van, vagy valamit csinál, főleg nagy nyilvánosság előtt, akkor sokszor nem tudja, hogy ez most egy őszinte barátság-e.”

Arcpirító

A pártvezető a nőkre tud igazán számítani a trumák kibeszélésében. Ezen kijelentése annak fényében igazán arcpirító, hogy Varga Judit korábban arról beszélt, korábbi férje éveken át terrorizálta. A volt igazságügyi miniszter nemrég így nyilatkozott: „amikor a felesége már nem bírja elviselni azt a hihetetlen drámát és bántalmazást, amiben élt, és bejelenti, hogy el akar válni, akkor ezzel az aljas manipulációval élve szépen fogja – és mialatt felváltva könyörög sírva és terrorizálja, hogy nem válhatsz el –, és elkezdi zsarolni.” 

 

Emlékezetes, Magyar Pétert idén tavasszal meghívták a Női Sikernap színpadára. Megkerestük a szintén meghívott Jakupcsek Gabriellát, hogy megtudjuk, mi a véleménye erről, aki ezután nem sokkal bejelentette, nem kíván részt venni az eseményen. Magyar Péter csak ezt követően vette észre, hogy kínos lenne pont neki megjelennie a Női Sikernapon, majd ő is bejelentette, hogy nem vesz részt.

***

Fotó: YouTube

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
•••
2025. december 26. 13:04 Szerkesztve
A hazug, ostoba, de merhetetlenül aljas pszihopata! Szily is szektas lett vagy megfenyegette ez a félkegyelmű, a kerdéseket elé tette.
Válasz erre
0
0
Oszodibeszed
•••
2025. december 26. 12:53 Szerkesztve
Magyar Péter, szevasz! Az alábbi országokkal nincs kiadatás, ezekbe menekülhetsz - akár miniszterelnöknek is - a nagy tavaszi bukás után: Bhután, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Kambodzsa, Kamerun, Zöld-foki Köztársaság, Közép-afrikai Köztársaság, Csád, Kína, Comore-szigetek, Dzsibuti, Egyenlítői-Guinea, Etiópia, Gabon, Guinea Bissau, Indonézia, Irán, Elefántcsontpart, Jordánia, Kuvait, Laosz, Libanon, Líbia, Madagaszkár, Mali, Maldív-szigetek, Mauritánia, Mongólia, Marokkó, Mozambik, Nepál, Niger, Omán, Katar, Ruanda, Szamoa, Szaúd-Arábia, Szenegál, Szomália, Szudán, Szíria, Togo, Tunézia, Uganda, Egyesült Arab Emírségek, Vietnám, Jemen... stb. Dzsibuti, Peti ;-)))?
Válasz erre
1
0
Asperrimus
2025. december 26. 12:43
Nagyszerű, hogy megtanult Péter tízig számolni magában, ám húszig még nem igazán megy. Fel a fejjel Péter, előbb-utóbb az is menni fog. De hogy ki az, akiben megbízik, az nem világos: senkit nem enged megnyilvánulni, bárkit megtámad már a gyanújára is, hogy más véleményen van, fegyvertára a letorkollás, a feljelentés a betiltás. Pedig nem igazán elegáns a mentelmi jog mögül feljelentésekkel lövöldözni. Ha rajtam múlna, nem engedném, hogy akinek mentelmi joga van, az másokat feljelenthessen, beperelhessen, és minden bűncselekmény elévülési idejét meghosszabbítanám a mentelmi jog fennállásának az idejével. Szerintem érdemes volna a jogalkotóknak megvizsgálni, hogy ezt hogyan lehetne megcsinálni, de egyesek a mentelmi jog mögül bekkelik ki az elévülési időt, és onnan lövöldöznek a mentelmi joggal nem rendelkező politikai ellenfeleikre, vagy azokra, akik más véleményen vannak.
Válasz erre
3
0
Oszodibeszed
2025. december 26. 12:41
Na, de mitől fél ennyire az interjút készítő Szily Nóra!? Az a nő retteg....
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!