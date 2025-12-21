Ft
12. 21.
vasárnap
magyar péter apáti bence fidesz felvétel orbán viktor

Az egész internet Magyar Péter kínos lódításán röhög: a fotók azonnal lebuktatták

2025. december 21. 07:56

A valóságérzékelés teljes hiánya? Miközben Orbán Viktor telt ház előtt, zsúfolásig telt arénában beszélt Szegeden, Magyar Péter rendezvényén csak lézengtek az érdeklődők. A Tisza elnöke mégis azt állította, nála kétszer annyian voltak.

2025. december 21. 07:56


Ahogy lapunk korábban megírta, kellemetlen helyzetbe hozta Magyar Pétert a december 20-ai politikai rendezvények körül kialakult, mára szinte megszokottá vált létszámvita. Az ellenzéki politikus egy Facebook-bejegyzésében ugyanis azt állította, hogy a hagyományosan baloldali kötődésű városban jóval többen vettek részt az ő rendezvényén, mint Orbán Viktor eseményén.

A szombati, szegedi háborúellenes gyűlésről és a Tisza Párt rendezvényéről több felvétel is készült, amelyek világosan mutatják a kontrasztot. Míg a Fidesz telt házas eseményt tartott a Pick Arénaban, addig Magyar Péterék rendezvényén mindössze néhány száz ember lézengett.

Ennek ellenére a Tisza vezetője mégis azt írta közösségi oldalán, hogy

a TISZA rendezvényén az Isten szabad ege alatt, hirdetések és buszoztatás nélkül, dupla ennyi derűs és reménykedő ember vett részt, saját akaratából”.

Az eset azóta szó szerint „mémmé vált”. Apáti Bence újságíró is reagált Magyar vitatott állítására közösségi oldalán:

Nyitókép forrása: KISBENEDEK Attila / AFP

mr-woof-2
2025. december 21. 10:25
A döntést jegyző Fővárosi Törvényszék pénteken ugyancsak kénytelen volt közleményt kiadni, miután a Bors kétsége vonta a pártatlanságát: „A Bors információi szerint az ügyet tárgyaló bíró neve szerepel a Tisza Párttal kapcsolatot ápoló bírók között. Ha így van, várható-e a Fővárosi Törvényszéktől tárgyilagos és pártatlan döntés?” Amire az volt a válasz, hogy a bíróság határozottan visszautasít „minden olyan megnyilvánulást, amelyben bíráit – a nyilvánosság által nem ismert, azonosíthatatlan forrású és adattartalmú, az adatok keletkezésének és kezelésének módjáról semmiféle transzparens leírással nem bíró »listá(k)ra hivatkoz(gat)va« – elfogultsággal vádolják! Az ilyen eljárások alkalmasak arra, hogy aláássák a bíróságokba vetett közbizalmat.”
vitez-laszlo
•••
2025. december 21. 10:19 Szerkesztve
Az a helyzet, hogy a kórházi wc papír felelős rendezvényén nagyon sokan voltak!!! Hiszen ennek az áruló, hazug pesti pojácának a műsorán ha egy ember is ott van az már szégyen, sok-k! És látható, hogy többen voltak mint egy. Szégyen, hogy ennyi buta ember van......de ez minden nemzetnél így van. Amíg a normalitás van többségben addig nem lehet baj! És ez már 16 éve így van.
Szerintem
2025. december 21. 10:16
"kalmanok 2025. december 21. 10:07 mr-woof-2 2025. december 21. 09:20 Minek van a jog, a bírósági döntés, ha a fideszesek nem tartják be? Mi lesz a következő? Büntetlenül erőszakolhatnak meg gyerekeket? De azt teszik." Ti balfaszok ahogy több más témában is, azzal támadjtokk a kormányt, ami a ti programotok.. Mert tudjátok, hogy azokkal a szándékaitokkall nem lehet választást nyerni. Ezért vannak az olyan propagandáitok, hogy mintha Orbán telepítene be migránsokat. Hogy mintha Orbán akarna Putyin pincsijeként háborút. Ilyen a gyermekvédelem is, mert nagyon útban van nektek az a gyermekvédelmi törvény, ami a gyerekekre a szivárványos, transzbuzi pedofil nyomulásotokat, annak intézményesítését nem engedi. Meseország mindenkié... Csipkejózsika...
csulak
2025. december 21. 10:08
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
