Az egész internet Magyar Péter kínos lódításán röhög: a fotók azonnal lebuktatták

Ahogy lapunk korábban megírta, kellemetlen helyzetbe hozta Magyar Pétert a december 20-ai politikai rendezvények körül kialakult, mára szinte megszokottá vált létszámvita. Az ellenzéki politikus egy Facebook-bejegyzésében ugyanis azt állította, hogy a hagyományosan baloldali kötődésű városban jóval többen vettek részt az ő rendezvényén, mint Orbán Viktor eseményén.

A szombati, szegedi háborúellenes gyűlésről és a Tisza Párt rendezvényéről több felvétel is készült, amelyek világosan mutatják a kontrasztot. Míg a Fidesz telt házas eseményt tartott a Pick Arénaban, addig Magyar Péterék rendezvényén mindössze néhány száz ember lézengett.