Az egész internet Magyar Péter kínos lódításán röhög: a fotók azonnal lebuktatták

Nem vicc: Magyar Péter szerint már a szemünknek sem hihetünk – megint képes volt leírni egy hatalmas böszmeséget
Illusztrációt mondjuk nem is keresett a bejegyzéshez.
A valóságérzékelés teljes hiánya? Miközben Orbán Viktor telt ház előtt, zsúfolásig telt arénában beszélt Szegeden, Magyar Péter rendezvényén csak lézengtek az érdeklődők. A Tisza elnöke mégis azt állította, nála kétszer annyian voltak.
Ahogy lapunk korábban megírta, kellemetlen helyzetbe hozta Magyar Pétert a december 20-ai politikai rendezvények körül kialakult, mára szinte megszokottá vált létszámvita. Az ellenzéki politikus egy Facebook-bejegyzésében ugyanis azt állította, hogy a hagyományosan baloldali kötődésű városban jóval többen vettek részt az ő rendezvényén, mint Orbán Viktor eseményén.
A szombati, szegedi háborúellenes gyűlésről és a Tisza Párt rendezvényéről több felvétel is készült, amelyek világosan mutatják a kontrasztot. Míg a Fidesz telt házas eseményt tartott a Pick Arénaban, addig Magyar Péterék rendezvényén mindössze néhány száz ember lézengett.
Ennek ellenére a Tisza vezetője mégis azt írta közösségi oldalán, hogy
a TISZA rendezvényén az Isten szabad ege alatt, hirdetések és buszoztatás nélkül, dupla ennyi derűs és reménykedő ember vett részt, saját akaratából”.
Az eset azóta szó szerint „mémmé vált”. Apáti Bence újságíró is reagált Magyar vitatott állítására közösségi oldalán:
Nyitókép forrása: KISBENEDEK Attila / AFP
