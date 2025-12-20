Nem vicc: Magyar Péter szerint már a szemünknek sem hihetünk – megint képes volt leírni egy hatalmas böszmeséget

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, több felvétel is készült a szombati szegedi háborúellenes gyűlésről, és a Tisza rendezvényéről, amelyeken jól kivehető a kontraszt: míg a Fidesz telt házat produkált a Pick Arénában, Magyar Péterék rendezvényén alig néhány száz ember lézengett.