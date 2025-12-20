Nem vicc: Magyar Péter szerint már a szemünknek sem hihetünk – megint képes volt leírni egy hatalmas böszmeséget

Látványos a különbség: kiderült, ki nyerte a mai mozgósítási versenyt Szegeden
Míg a Fidesz rendezvényén telt ház volt a több ezer férőhelyes stadionban, a Tisza rendezvényén csak néhány száz ember lézengett.
Illusztrációt mondjuk nem is keresett a bejegyzéshez.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, több felvétel is készült a szombati szegedi háborúellenes gyűlésről, és a Tisza rendezvényéről, amelyeken jól kivehető a kontraszt: míg a Fidesz telt házat produkált a Pick Arénában, Magyar Péterék rendezvényén alig néhány száz ember lézengett.
A Tisza-vezér ezek után mégis képes volt azt írni Facebook-oldalán, hogy „a TISZA rendezvényén az Isten szabad ege alatt hirdetések és buszoztatás nélkül dupla ennyi derűs és reménykedő ember vett részt a saját akaratából”.
A Magyar Pétert hazugságon kapó Deák Dániel egymás mellé tette a két rendezvényen készült felvételeket, hogy még szembetűnőbb legyen a kontraszt. A képek magukért beszélnek.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala