Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Háborúellenes Gyűlés Tisza Magyar Péter Szeged Fidesz

Nem vicc: Magyar Péter szerint már a szemünknek sem hihetünk – megint képes volt leírni egy hatalmas böszmeséget

2025. december 20. 22:27

Illusztrációt mondjuk nem is keresett a bejegyzéshez.

2025. december 20. 22:27
null

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, több felvétel is készült a szombati szegedi háborúellenes gyűlésről, és a Tisza rendezvényéről, amelyeken jól kivehető a kontraszt: míg a Fidesz telt házat produkált a Pick Arénában, Magyar Péterék rendezvényén alig néhány száz ember lézengett.

A Tisza-vezér ezek után mégis képes volt azt írni Facebook-oldalán, hogy „a TISZA rendezvényén az Isten szabad ege alatt hirdetések és buszoztatás nélkül dupla ennyi derűs és reménykedő ember vett részt a saját akaratából”.

A Magyar Pétert hazugságon kapó Deák Dániel egymás mellé tette a két rendezvényen készült felvételeket, hogy még szembetűnőbb legyen a kontraszt. A képek magukért beszélnek.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Hangillat
2025. december 20. 22:53
"a Tisza rendezvényén csak néhány száz ember lézengett." Néhány száz ember már megfintorgatta a történelmet. Seggfejekben anus-gyermek szájharmonika szólaltatta meg új idők új bélpesti szelét.
nagytamas
2025. december 20. 22:51
Majom! Ennyi!
sagirdilsiz-2
2025. december 20. 22:50
Valamit mondania kell, hogy apadjon a Tisza, ki az, aki jól fizető faszvakargatós állását, és 80 napos nyaralását felcserélné a miniszterelnökségre. Túlnyerte magát, de hogy 40% körüli szájüregi és koponyaüregi problémás legyen, nem kellene az egészségügyet terhelni.
Ízisz
2025. december 20. 22:45 Szerkesztve
Z. A szekta azért imádja a zsarnokukat, mert úgy ahogyan a vezérük, úgy senki nem tud hazudni... Elalélnak tőle és tátott szájjal😮 várják a napi adag hazugság cunamit!!! 💯😬❗
