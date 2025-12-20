Látványos a különbség: kiderült, ki nyerte a mai mozgósítási versenyt Szegeden

Deák Dániel Facebook-posztban osztotta meg a szombati szegedi háborúellenes gyűlésen és a tiszás rendezvényen készült képeket, amelyeken jól látszik: míg a Fidesz rendezvényén a több ezer férőhelyes stadionban telt ház volt, Magyar Péterékre csak pár száz ember volt kíváncsi.

„Ez egy hatalmas kudarc Magyar Péter számára, látványosan kijött a Fidesz és a Tisza közötti különbség, a mai napot is egyértelműen Orbán Viktor nyerte” – írja bejegyzésében a politikai elemző. Megjegyezte, az emberek nem kérnek Magyar Péter álhíreiből, ahogy nem kérnek a Tisza-csomagból sem.