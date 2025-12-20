Látványos a különbség: kiderült, ki nyerte a mai mozgósítási versenyt Szegeden
2025. december 20. 20:15
Míg a Fidesz rendezvényén telt ház volt a több ezer férőhelyes stadionban, a Tisza rendezvényén csak néhány száz ember lézengett.
2025. december 20. 20:15
2 p
5
1
15
Mentés
Deák Dániel Facebook-posztban osztotta meg a szombati szegedi háborúellenes gyűlésen és a tiszás rendezvényen készült képeket, amelyeken jól látszik: míg a Fidesz rendezvényén a több ezer férőhelyes stadionban telt ház volt, Magyar Péterékre csak pár száz ember volt kíváncsi.
„Ez egy hatalmas kudarc Magyar Péter számára, látványosan kijött a Fidesz és a Tisza közötti különbség, a mai napot is egyértelműen Orbán Viktor nyerte” – írja bejegyzésében a politikai elemző. Megjegyezte, az emberek nem kérnek Magyar Péter álhíreiből, ahogy nem kérnek a Tisza-csomagból sem.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv
Összegyűjtöttük a szezon kihagyhatatlan köteteit: Jókai Mór elfeledett titkaitól a világhírű filmgyárosokig, Agatha Christie vérfagyasztó adventi rejtélyeitől a legújabb magyar űrhajósig. Karácsonyi könyvajánlónk!