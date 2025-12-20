Ft
12. 20.
szombat
Háborúellenes Gyűlés rendezvény Magyar Péter Szeged Orbán Viktor

Látványos a különbség: kiderült, ki nyerte a mai mozgósítási versenyt Szegeden

2025. december 20. 20:15

Míg a Fidesz rendezvényén telt ház volt a több ezer férőhelyes stadionban, a Tisza rendezvényén csak néhány száz ember lézengett.

2025. december 20. 20:15
null

Deák Dániel Facebook-posztban osztotta meg a szombati szegedi háborúellenes gyűlésen és a tiszás rendezvényen készült képeket, amelyeken jól látszik: míg a Fidesz rendezvényén a több ezer férőhelyes stadionban telt ház volt, Magyar Péterékre csak pár száz ember volt kíváncsi.

„Ez egy hatalmas kudarc Magyar Péter számára, látványosan kijött a Fidesz és a Tisza közötti különbség, a mai napot is egyértelműen Orbán Viktor nyerte” – írja bejegyzésében a politikai elemző. Megjegyezte, az emberek nem kérnek Magyar Péter álhíreiből, ahogy nem kérnek a Tisza-csomagból sem.

Hangsúlyozta, „nem csoda, hogy senki nem kíváncsi” a nyugdíjasok és a vállalkozások megadóztatására, valamint a családtámogatások megvágására.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Titi
2025. december 20. 21:02
Most olvastam a vadakon, mit mekegett össze ez az ország szégyene. Orbán 3500 embert tudott összeszedni fizetett, buszoztatott propagandistákkal, celebekkel, tízmilliós hirdetésetekkel. Le volt zárva függönyözve a fél csarnok, közpénzen fizetett, körbekordonozott, TEK-esekkel őrzött"vándorcirkusz"! Bezzeg az ő, a macskaszar ember rendezvényén az Isten szabad ege alatt, buszoztatás nélkül. dupla ennyi és reménykedő ember vett részt saját akaratából. Őkelme lélekben 15 millió ember miniszterelnökének vizionálta magát. Ráadásul ez a szemét féreg a Nélküled-re vonult be. Nem is tudom eldönteni, hogy röhögjek ezen a szarházin, vagy a hajamat tépjem ki ekkora pofátlanság hallatán. Ezt a szerencsétlent gondokság alá kell helyeztetni! Viccen kívül, ez tényleg nem normális!
Búvár Kund
2025. december 20. 21:01
Belbudit kérdezem, hogy csak merő "véletletlenségből" harsogja szó szerint ugyanazt, amit poloska kírt a fosbukra, vagy netán te magad vagy a "megváltó" ??? 😁😁😁 Nyugi petike, költői kérdés volt!
simakutya
2025. december 20. 20:53
Botka alávágott a bütyöknek nem engedélyezett mára karácsonyi vásárt,nehogy rászervezzen a tisza .
ezredes-2
2025. december 20. 20:52
csak, kérdem! A sok, okoskakas most mi f.sz van? Szeged, ha jól emlékszem 160000 lakos? Vagy 170 ezer? Még, 1-szer, tehát a robothangú-ka..ás gatyás "kisoktondit" 716-an bámulták?! Izlelgessük: Mi, a stájz bóherek?...
