Magyar Péter váltig állítja: a Tisza készen áll a kormányzásra – a párt jelöltjei mindeközben teljesen szét vannak esve (VIDEÓ)

Magyar Péter egy fideszes jelöltről próbált hazudni, de csúnyán felsült (VIDEÓ)
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 52. rész.
Az elmúlt időszakban több olyan megszólalás és szereplés is napvilágot látott a Tisza jelöltjeitől, amelyek kérdéseket vetnek fel a felkészültségükkel kapcsolatban.
Magyar Péter pártelnök korábban többször hangsúlyozta, a Tisza Párt készen áll a kormányzásra, és rendelkezik azokkal a szakemberekkel, akik képesek lennének az ország irányítására. A párt külügyminiszter-jelöltje, Orbán Anita is úgy nyilatkozott: a közösség tagjai „kőprofik”, és felkészülten várják a politikai kihívásokat.
Az elmúlt időszakban ugyanakkor több olyan megszólalás és szereplés is napvilágot látott a párt jelöltjeitől, amelyek kérdéseket vetnek fel a felkészültségükkel kapcsolatban.
Judák Zsolt (Bács-Kiskun 3.) például egy felszólalásában azt mondta, hogy otthon, a kiskertjében „a sorok végén van egy kis vadkender is”. Ugyanitt egy erősen vitatott kijelentést is tett, amikor Orbán Viktor miniszterelnököt egy feltételezett szexuális helyzetbe helyezte. Mondván, „ha Orbán Viktort egy fiatalkorú lánnyal találnák a Karmelitában, a vérfideszesek akkor is azt mondanák, hogy ez a kis ribanc megerőszakolta a miniszterelnököt.”
Gurzó Mária (Békés 4.) egy nyilvános megszólalás során többször is tévesen ejtette ki Orosháza nevét, helyette Oroszországot mondva, ami szintén kritikák tárgyává vált.
Nagy Márta (Zala 1.), aki szakgyógyszerészként indul, egy interjúban nem tudott konkrét válaszokat adni arra, milyen javaslatokkal segítené a gyógyszeripart vagy a gyógyszerárak szabályozását.
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 52. rész.
Hasonlóan bizonytalan benyomást keltett Barna-Szabó Tímea (Szabolcs 6.) is, aki nem tudott érdemi választ adni arra a kérdésre, milyen változtatásokat tartana szükségesnek Magyarországon.
Az operaénekesnőként dolgozó Rost Andrea (Szolnok 1.) szintén kritikát kapott, miután egy megszólalás során nem tudta felidézni a Szózat kezdősorát.
A párt külügyminiszter-jelöltje, Orbán Anita pedig egy nyelvhelyességi hibával került a figyelem középpontjába, amikor úgy fogalmazott: „Tegnap éjjel érkeztünk haza Péterről Németországba”.
Mindezek a megnyilvánulások éles kontrasztban állnak a pártvezetés azon állításaival, amelyek szerint a Tisza Párt jelöltjei magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeznek, és készen állnak a kormányzásra.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP