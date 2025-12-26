Sose költöttek még ennyit karácsonyra a magyarok (VIDEÓ)

A magyarok háromnegyede vásárolt ajándékot karácsonyra, többségük maximum hat embernek. Akik ajándékoznak, azok átlagosan 46 ezer forintot szántak rá 2025-ben. Az ajándékok között idén is népszerűek voltak a tárgyi meglepetések (szépségápolási cikkek, illatszerek, ruhanemű, játékok, prémium-élelmiszerek és könyvek), de egyre kelendőbbek a különféle élmény típusú ajándékok is – derült ki az Oeconomus elemzéséből.

Magyarországon a nagy közös, ünnepi étkezéshez továbbra is a legtöbben ragaszkodnak. Egy hazai felmérés szerint a karácsonyi étkezésre szánt átlagos költségkeret 45 ezer forint, ez a teljes karácsonyi menüsort tartalmazza. Kedvező fejlemény, hogy a KSH adatai szerint a rövidkaraj és a füstölt csemegeszalonna ára csökkent idén (az utóbbi a töltött káposzta elengedhetetlen alkotóeleme), ahogy a tejé, a rétesliszté, a mézé és kismértékben a tojásé is. Tehát jól látható, hogy