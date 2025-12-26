Ft
karácsonyi étkezésre ajándék élelmiszer

Sose költöttek még ennyit karácsonyra a magyarok (VIDEÓ)

2025. december 26. 10:02

Egy év végi hazai felmérés eredményei szerint átlagosan 130 ezer forintot költünk idén a karácsonyi kiadásokra, amely 26 százalékkal több, mint 2024-ben. Ez jóval az infláció feletti emelkedés, vagyis nemcsak az áremelkedés miatt költünk többet, hanem bátrabban is vásároltunk. Ez utóbbit a kiskereskedelmi forgalom bővülése is alátámasztja.

2025. december 26. 10:02
null

A magyarok háromnegyede vásárolt ajándékot karácsonyra, többségük maximum hat embernek. Akik ajándékoznak, azok átlagosan 46 ezer forintot szántak rá 2025-ben. Az ajándékok között idén is népszerűek voltak a tárgyi meglepetések (szépségápolási cikkek, illatszerek, ruhanemű, játékok, prémium-élelmiszerek és könyvek), de egyre kelendőbbek a különféle élmény típusú ajándékok is – derült ki az Oeconomus elemzéséből.

Magyarországon a nagy közös, ünnepi étkezéshez továbbra is a legtöbben ragaszkodnak. Egy hazai felmérés szerint a karácsonyi étkezésre szánt átlagos költségkeret 45 ezer forint, ez a teljes karácsonyi menüsort tartalmazza. Kedvező fejlemény, hogy a KSH adatai szerint a rövidkaraj és a füstölt csemegeszalonna ára csökkent idén (az utóbbi a töltött káposzta elengedhetetlen alkotóeleme), ahogy a tejé, a rétesliszté, a mézé és kismértékben a tojásé is. Tehát jól látható, hogy 

az árrésstop több alapvető karácsonyi élelmiszer árát is visszafogta. 

A dió fogyasztói átlagára viszont emelkedett 2025-ben, mivel egy kártevő pusztítása miatt csökkent a kínálat. Ezáltal a karácsonyi bejgli is drágább lett idén, de a csokoládé és szaloncukor is tovább drágult az idei karácsonyi szezonban, elsősorban nemzetközi piaci hatások miatt.

Nyitókép: Nagy Zoltán
 

 

cutcopy
2025. december 26. 11:45
Már rég kiderült hogy minden mélyszegénység panaszkodó csak mások állítólagos szegénysége miatt akar kormányt váltani..
jump-ing
2025. december 26. 11:37 Szerkesztve
Sose költöttek a magyarok még ennyit a karácsonyra ---- az meglehet, de az biztosabb hogy sose tellett még ennyire kevésre belőle.
T. Péter
2025. december 26. 11:34 Szerkesztve
"Egy év végi hazai felmérés eredményei szerint átlagosan 130 ezer forintot költünk idén a karácsonyi kiadásokra, amely 26 százalékkal több, mint 2024-ben." Az idézett felmérés egy hitelnyújtó cég (Cofidis) felmérése volt, amely szerint a megkérdezettek ennyit _terveztek_ költeni az idén karácsonyra. Így látja az ország reprezentatív metszete, hogy mibe kerül az idei. És nekik van igazuk, nem nektek, akik ebben is hazudtok és hamisítotok. Mert ebben a felmérésben is vannak ilyenek, amiket meg nem említenétek: "A megfontolt költekezésre utal, hogy 85 százalékuk próbálja csökkenteni valamilyen módon az ajándékra szánt kiadásait, például ár-összehasonlító oldalakat böngész, kisebb meglepetéseket választ, mint a korábbi években, vagy kifejezetten akciós, leárazott termékeket keres." "A magyarok 29 százaléka állítja, hogy kényelmesen kijön a jövedelméből. A háztartások szubjektív anyagi helyzetének értékelése valamelyest javult az elmúlt fél évben, jelenleg a 2022 márciusi szinten van."
Chekke-Faint
2025. december 26. 11:31
nyolcadikutasagyozo 2025. december 26. 11:15 Én 30x kevesbé rongálom az utakat mint a kamion. De nem fizetek 30x kevesebbet az úthasználatért.... Vágod?
