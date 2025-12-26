Sose költöttek még ennyit karácsonyra a magyarok (VIDEÓ)

Magyar Péter foghatja a fejét: ezért nem tudott növekedni a Tisza Párt népszerűsége
A szakértők szerint olyasmit igyekeztek vitorlájukba fogni, amiből nagyon nem jött össze a politikai haszonszerzés.
Egy év végi hazai felmérés eredményei szerint átlagosan 130 ezer forintot költünk idén a karácsonyi kiadásokra, amely 26 százalékkal több, mint 2024-ben. Ez jóval az infláció feletti emelkedés, vagyis nemcsak az áremelkedés miatt költünk többet, hanem bátrabban is vásároltunk. Ez utóbbit a kiskereskedelmi forgalom bővülése is alátámasztja.
A magyarok háromnegyede vásárolt ajándékot karácsonyra, többségük maximum hat embernek. Akik ajándékoznak, azok átlagosan 46 ezer forintot szántak rá 2025-ben. Az ajándékok között idén is népszerűek voltak a tárgyi meglepetések (szépségápolási cikkek, illatszerek, ruhanemű, játékok, prémium-élelmiszerek és könyvek), de egyre kelendőbbek a különféle élmény típusú ajándékok is – derült ki az Oeconomus elemzéséből.
Magyarországon a nagy közös, ünnepi étkezéshez továbbra is a legtöbben ragaszkodnak. Egy hazai felmérés szerint a karácsonyi étkezésre szánt átlagos költségkeret 45 ezer forint, ez a teljes karácsonyi menüsort tartalmazza. Kedvező fejlemény, hogy a KSH adatai szerint a rövidkaraj és a füstölt csemegeszalonna ára csökkent idén (az utóbbi a töltött káposzta elengedhetetlen alkotóeleme), ahogy a tejé, a rétesliszté, a mézé és kismértékben a tojásé is. Tehát jól látható, hogy
az árrésstop több alapvető karácsonyi élelmiszer árát is visszafogta.
A dió fogyasztói átlagára viszont emelkedett 2025-ben, mivel egy kártevő pusztítása miatt csökkent a kínálat. Ezáltal a karácsonyi bejgli is drágább lett idén, de a csokoládé és szaloncukor is tovább drágult az idei karácsonyi szezonban, elsősorban nemzetközi piaci hatások miatt.
