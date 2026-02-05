Magyar Péter embere kimondta: hiba a rezsicsökkentés, el kell törölni azt!

Kicsoda Raskó György?

Magyar Péter tanácsadója és a Tisza Párt finanszírozója több meghökkentő megszólalásával hívta fel magára figyelmet az elmúlt években. Például kritizálta a gazdáknak járó földalapú agrártámogatásokat, dicsérte a más országokban üzemelő kanabiszboltokat, de tett háborúpárti kijelentéseket is.

Az agrárvállalkozóra akkor figyeltek fel sokan, amikor 2024-ben egy azóta eltűnt posztban a Fidesz szavazóinak kihalását vetítette előre.

Ám Raskó azelőtt sem volt ismeretlen szereplő a közéletben, hiszen korábban a Momentumot és Márki-Zay Pétert segítette.

A hirado.hu egy korábbi cikke szerint például Raskó György a rendszerváltás utáni privatizációban központi szerepet töltött be, valamint nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a hazai élelmiszeripar külföldi kézbe kerüljön.

De az agrármérnök korábban Medgyessy Péter tanácsadója is volt, valamint évtizedek óta a baloldali politika aktív szereplője.