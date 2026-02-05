Magyar Péter embere kimondta: hiba a rezsicsökkentés, el kell törölni azt!

Tovább pumpálja a pénzt a Tiszába Magyar Péter, idősek halálára alapozó tanácsadója
Raskó György ismét hülyeségnek titulálta magyar kormány intézkedéseit.
Előkerült Magyar Péter agrártanácsadója, aki ismét hülyeségnek titulálta magyar kormány intézkedéseit közösségi oldalán. Mint fogalmazott, „Pálinkás Zsoltnak igaza van. Gazdasági szempontból totál hülyeség volt az árbefagyasztás, a kötelező akciózás és még a »piacosabb« árrésstop is. Ideje lenne kivezetni – mondja. Sosem kellett volna bevezetni – mondom én”.
Hozzátette, Nagy Márton intézkedései e téren annyi kárt okoztak, hogy „negatív példaként tanítani fogják az egyetemeken, mit nem szabad tenni, ha valaki jól akar kormányozni”.
Raskó kijelentette azt is, hogy
mindenki tudja, hogy ezek az intézkedések, ugyanúgy, mint a rezsicsökkentésnek mondott lakossági energiaár-politika is hibás lépés volt gazdasági szempontból”.
A tiszás szakértő megjegyezte, hogy mégis sokáig aratott vele a kormány, mert „politikailag jól el tudta adni”. Annyira jól, hogy Magyar Péteréknek nehéz lesz jól dönteni politikai szempontból mindkét intézkedés ügyében.
Ezután javaslatot fogalmazott meg mindkét intézkedés kapcsán. Mint írta,
meg kellene szüntetni mindkettőt és helyette szociálisan igazságosabb módszert alkalmazni.
„Az én megoldásom: szabad lakossági energiaárak hozzákapcsolva energiaár-támogatást a rászorulóknak. A felső középosztály, a gazdagok ne kapjanak egy fillér rezsitámogatást sem” – hangsúlyozta.
Az élelmiszerárstop helyett az agrárközgazdász pedig támogatást javasolt az élelmiszer-vásárláshoz az alacsony jövedelmű családoknak, nyugdíjasoknak. „Például kapjanak meghatározott élelmiszerek beszerzéséhez utalványt, úgy mint ahogy nemrég a nyugdíjasoknak adott a kormány” – olvasható Raskó György posztjában.
Magyar Péter tanácsadója és a Tisza Párt finanszírozója több meghökkentő megszólalásával hívta fel magára figyelmet az elmúlt években. Például kritizálta a gazdáknak járó földalapú agrártámogatásokat, dicsérte a más országokban üzemelő kanabiszboltokat, de tett háborúpárti kijelentéseket is.
Az agrárvállalkozóra akkor figyeltek fel sokan, amikor 2024-ben egy azóta eltűnt posztban a Fidesz szavazóinak kihalását vetítette előre.
Ám Raskó azelőtt sem volt ismeretlen szereplő a közéletben, hiszen korábban a Momentumot és Márki-Zay Pétert segítette.
A hirado.hu egy korábbi cikke szerint például Raskó György a rendszerváltás utáni privatizációban központi szerepet töltött be, valamint nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a hazai élelmiszeripar külföldi kézbe kerüljön.
De az agrármérnök korábban Medgyessy Péter tanácsadója is volt, valamint évtizedek óta a baloldali politika aktív szereplője.
Nyitókép: Raskó György Facebook-oldala
