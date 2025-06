Tovább pumpálja a pénzt a Tiszába Magyar Péter, idősek halálára alapozó tanácsadója

Raskó György korábban a Momentumot és Márki-Zay Pétert segítette, jelenleg pedig Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének a tanácsadója és saját bevallása szerint anyagilag is kiemelten segíti a Tisza Pártot. Az ellenzéki párt mögött egyre több baloldali nagyvállalkozó sorakozik föl, köztük Bige László, Varga Zoltán és Bojár Gábor is – írja a hirado.hu

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt,

Raskó György volt az, aki tavaly, egy azóta törölt posztban a Fidesz szavazóinak kihalását vetítette előre.

A hirado.hu cikke szerint Raskó György a rendszerváltás utáni privatizációban központi szerepet töltött be, valamint nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a hazai élelmiszeripar külföldi kézbe kerüljön.

Az agrármérnök korábban Medgyessy Péter tanácsadója volt, valamint évtizedek óta a baloldali politika aktív szereplője. A Momentumot 2017-ben, majd 2022-ben Márki-Zay Pétert is kiemelten támogatta.

Raskó György újabban Magyar Péter tanácsadójaként tűnt fel, valamint az is kiderült, hogy a Tisza Párt politikusát anyagilag is segíti. A Tisza Párt elnöke tavaly egy interjúban is megerősítette, hogy Raskó György segíti a párt leendő képviselőinek és szakpolitikusainak kiválasztását.

A volt földművelésügyi államtitkár az utóbbi időben már meglehetősen visszafogottan nyilatkozik a Tisza Párthoz fűződő szerepéről, ennek egyik oka, hogy a nyugdíjasokkal kapcsolatos megjegyezéseit követően eltávolodott tőle Magyar. Raskó György egy interjúban nemrég elismerte, hogy időnként agrár- és vidékügyi tanácsokkal látja el Magyar Pétert. Kiemelte, hogy főként gazdasági, azon belül is agrárpolitikai kérdésekben segít, emellett anyagilag is támogatja a Tisza Pártot.