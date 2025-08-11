Kiderült, mekkora a nemzetgazdasági kár: sokkoló következményekkel járt a Lánchíd lezárása

A szakértők felhívják a figyelmet, hogy a nyári turisztikai főszezonban rendre bedugul a turisták miatt a Lánchíd járdája, de nem nyertek érdemben a busszal utazók sem.

A Lánchíd teljes hossza 357 méter, nincs is értelme ilyen rövid távon a menetidő-változást kalkulálni, a „hivatalos” adatok is a József nádor tér és a Krisztina tér között 1,5 kilométeres útszakaszra mérik a menetidő-csökkenést, ami 3 perc. De e két végpont között – például a napközben teljesen beduguló Deák Ferenc téri csomópontnál –

ennek a sokszorosát veszítik a buszok, akik a hídon is gyakran a kerékpárosok, rolleresek mögött cammognak azok 10-20 kilométeres tempójában.

Kőrösiék cikke szerint talán az taxisok a hídlezárás egyetlen nyertesei, hisz másfélszeresére nőtt a Lánchídon áthaladó járműveik száma, pedig nem valószínű, hogy az lenne a fővárosi közpolitikai cél, hogy a taxisok számára biztosítsunk egy külön hidat.

Karácsony Gergely szerint mégis napi 386 órányi utazási időt spórolnak az utasok. Ezt az adatot vitatják a szerzők.

Hozzáteszik: a lezárás primer vesztesei az autósok. Ők ki vannak tiltva a hídról, és a velük szembeni kommunikáció is – minimum – ellenséges.

Sőt, ahogy rámutatnak, Budapesten nem egy, hanem igazából két híd van, amit nem, vagy alig használunk. Bár lezárva nem lett, csendesen meg lett akadályozva a forgalom a Szabadság hídon is. A számok legalábbis ezt mutatják.

2019-ben az összes átkelés 6 százalékát bonyolította a Lánchíd, és 4 százalékát a Szabadság híd. Ez az arány mára 2-2 százalékra mérséklődött mindkét híd esetében – tehát még csak le se kellett zárni a Szabadság hidat ahhoz, hogy ugyanakkora legyen a forgalma, mint a Lánchídé.

A pesti belváros tehát az egyik első számú vesztese a hídlezárási intézkedéseknek,

de nem csak ezért. Azért is, mert a Lánchíd forgalmát egyértelműen az Erzsébet híd vette át. A 2019-es 14 százalékról 18 százalékra nőtt az átkelések aránya, ezzel a belvárosi autópályaként használt Kossuth Lajos utca-Rákóczi út-tengely terhelését sikerült mintegy ötödével megnövelni.