Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Ide vezet a liberális német evangélikus egyház felől érkező meghatározó anyagi támogatás.
„Kifogásolja a kommunista diktátor Maduro eltávolítását egy libi-balos evangélikus lelkésznő, Bolba Márta – mi a fene?
Egy magyar evangélikus lelkész az Evangélikus Világszövetség állásfoglalásával megtámasztva nem egy demokratikus mércékkel mérve illegitim kommunista diktátor eltávolításának örvend, hanem – mondjuk így – aggályait fejezi ki, sőt tiltakozik. Annak ellenére, hogy »nem az a kérdés, hogy Maduro véreskezű diktátor-e. Az egyértelmű.« Oké. Hát, akkor?
Ez már önmagában abszurd. Mondjuk nem meglepő egy olyan lelkésznő részéről, akit ultraprogresszívnek tartanak, és akivel a többi egyház (református, baptista, katolikus) helyi lelkésze már nem kíván közösen mutatkozni (a 2023-as ökumenikus imahétre gondolok), annyira tolja a progresszív izéket.
A lelkésznő szerint puszta imperializmusról és olajétvágyról van szó, ami sztenderd balos, meg időnként jobbos magyarázat Amerika beavatkozásaira. Szerintem ez Iraknál sem volt igaz önmagában, és ez túl egyszerű magyarázat.
Ráadásul Kohán Mátyásnak egy venezuelai újságíróval, Edgar Beltránnal készített hétvégi interjúja szerint a venezuelaiak nem bánnák, ha amerikai cégek piaci alapon termelnének ki olajat náluk: »Nálunk nincs szó arról sem, hogy vajon az olajat akarja-e az USA. Jelenleg az olajunkat ingyen adjuk – és így teszünk már huszonöt éve – Kubának, meg Kínának, hogy törlesszük az adósságunkat, meg Oroszországnak és Iránnak. Régebben, mikor demokrácia voltunk, és az USA-val üzleteltünk, az USA fizetett az olajért. Ők termelték ki azt Venezuelában, és busásan fizettek, miközben ezek az országok lényegében semmit sem fizetnek.«”
„Az emberek többnyire boldogok, de óvatosak, mert nem tudjuk, hogyan fog reagálni a rezsim vagy a csatlósaik.”
