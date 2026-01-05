Ft
Ft
1°C
-4°C
Ft
Ft
1°C
-4°C
01. 05.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kohán mátyás kommunista diktátor bolba márta Szilvay Gergely kommunista amerika

Mi a fene?

2026. január 05. 13:35

Ide vezet a liberális német evangélikus egyház felől érkező meghatározó anyagi támogatás.

2026. január 05. 13:35
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely
Facebook

„Kifogásolja a kommunista diktátor Maduro eltávolítását egy libi-balos evangélikus lelkésznő, Bolba Márta – mi a fene?

Egy magyar evangélikus lelkész az Evangélikus Világszövetség állásfoglalásával megtámasztva nem egy demokratikus mércékkel mérve illegitim kommunista diktátor eltávolításának örvend, hanem – mondjuk így – aggályait fejezi ki, sőt tiltakozik. Annak ellenére, hogy »nem az a kérdés, hogy Maduro véreskezű diktátor-e. Az egyértelmű.« Oké. Hát, akkor?

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ez már önmagában abszurd. Mondjuk nem meglepő egy olyan lelkésznő részéről, akit ultraprogresszívnek tartanak, és akivel a többi egyház (református, baptista, katolikus) helyi lelkésze már nem kíván közösen mutatkozni (a 2023-as ökumenikus imahétre gondolok), annyira tolja a progresszív izéket.

Ide vezet a liberális német evangélikus egyház felől érkező meghatározó anyagi támogatás.

A lelkésznő szerint puszta imperializmusról és olajétvágyról van szó, ami sztenderd balos, meg időnként jobbos magyarázat Amerika beavatkozásaira. Szerintem ez Iraknál sem volt igaz önmagában, és ez túl egyszerű magyarázat. 

Ráadásul Kohán Mátyásnak egy venezuelai újságíróval, Edgar Beltránnal készített hétvégi interjúja szerint a venezuelaiak nem bánnák, ha amerikai cégek piaci alapon termelnének ki olajat náluk: »Nálunk nincs szó arról sem, hogy vajon az olajat akarja-e az USA. Jelenleg az olajunkat ingyen adjuk – és így teszünk már huszonöt éve – Kubának, meg Kínának, hogy törlesszük az adósságunkat, meg Oroszországnak és Iránnak. Régebben, mikor demokrácia voltunk, és az USA-val üzleteltünk, az USA fizetett az olajért. Ők termelték ki azt Venezuelában, és busásan fizettek, miközben ezek az országok lényegében semmit sem fizetnek.«”

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

„Ez egy isteni ajándék”

„Az emberek többnyire boldogok, de óvatosak, mert nem tudjuk, hogyan fog reagálni a rezsim vagy a csatlósaik.”

Nyitókép: Juan BARRETO / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!