Amerika Venezuela interjú Donald Trump Egyesült Államok

„Ez egy isteni ajándék”

2026. január 03. 20:18

„Az emberek többnyire boldogok, de óvatosak, mert nem tudjuk, hogyan fog reagálni a rezsim vagy a csatlósaik.”

2026. január 03. 20:18
Gulyás Virág
Gulyás Virág
Facebook

„Most tettem le a telefont Jose P-vel, aki El Hatillóban, Venezuela Miranda államában van most. 36 éves, és egy nyelvi akadémián dolgozik koordinátorként és tanárként.

Arcát nem vállalta, mert még fél. 

A kérdéseimre így válaszolt: 

Hogyan érzed magad? Mi az az érzés, ami most leginkább eláraszt?
(J) Döbbenet, hitetlenkedés és egy általános boldogság.
Mit gondolsz az amerikai beavatkozásról, amelynek most tanúi voltunk?
(J) 26 év után, és gyakorlatilag semmilyen érdemi lépés nélkül bárki részéről, ez egy isteni ajándék.
Milyen most a közhangulat? Az emberek hálásak és boldogok, vagy inkább dühösek?
(J) Feszült nyugalom – az emberek többnyire boldogok, de óvatosak, mert nem tudjuk, hogyan fog reagálni a rezsim vagy a csatlósaik. Hosszú sorok vannak a szupermarketekben, és egyes körzetekben nincs áram.
Mitől tartasz leginkább a következő hónapokban?
(J) Őszintén szólva attól tartok, hogy a hatalmi vákuum vagy egy újabb VÖRÖS / PSUV-fanatikust hoz a helyére, vagy egyszerűen csak egy újabb ellenzéki bábfigurát… egyikükben sem bízunk. MCM (María Corina Machado) az egyetlen, illetve talán még Edmundo (Gonzales), akiben esetleg bízunk — de inkább csak azért, mert nincs más. Őszintén? Ha nem lenne Trump elnök, még újabb 26 évig így éltünk volna.”

Nyitókép: GIORGIO VIERA / AFP

