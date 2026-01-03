Ft
Nem hagyta szó nélkül Amerika akcióját Szijjártó: tisztázta a helyzetet a külügyminiszter

2026. január 03. 19:33

„Magyar állampolgár nem került bajba az események során” – szögezte le a miniszter.

2026. január 03. 19:33
null

A Caracasban végrehajtott amerikai akció kapcsán: magyar állampolgár nem került bajba az események során – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombat este a Facebookon.

A tárcavezető közölte: a venezuelai fővárosban egy olyan magyar állampolgár tartózkodik, aki konzuli védelemre regisztrált, vele a kapcsolatot felvették, jól van.

„Két olyan magyar állampolgárról van tudomásunk, akik börtönben vannak Venezuelában, egyikük vidéki helyszínen, mely nem volt érintett, másikuk pedig a fővárosban, de azt a környéket sem érintették az események” – írta Szijjártó Péter.

Hozzátette: ha van olyan Venezuelában tartózkodó magyar állampolgár, aki nem regisztrált konzuli védelemre, baj esetén Caracasban a tiszteletbeli konzulunkhoz vagy a magyar érdekképviseletet ellátó holland konzulátushoz fordulhat, quitói nagykövetségünk pedig folyamatos ügyeletet tart.

Nyitókép: Szijjártó Péter Faceook-oldala

(MTI)

 

 

