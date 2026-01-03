Ft
01. 03.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kaja kallas marco rubio európai unió Oroszország Donald Trump venezuela Vlagyimir Putyin eu orosz külügyminisztérium

Asztalra csaptak Moszkvában: Putyin felháborodott Trump támadása miatt

2026. január 03. 15:44

Konkrét tervvel állt elő az orosz külügyminisztérium.

2026. január 03. 15:44
null

Kaja Kallas, az EU kül- biztonságpolitikai főképviselője az X közösségi oldalon azt írta, hogy tárgyalt Venezuela ügyében Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Aláhúzta, hogy az Európai Unió álláspontja szerint Nicolás Maduro hatalmának nincs legitimitása, de az átmenetnek békésnek kell lennie. „A nemzetközi jog és az ENSZ alapokmányának elveit minden körülmények között tiszteletben kell tartani. Visszafogottságra szólítunk” – tette hozzá.

Az orosz reakció

Az orosz külügyminisztérium közleménye szerint Moszkva mély aggodalmát fejezte ki és elítélte a Venezuela elleni fegyveres agressziót.

„A jelenlegi helyzetben fontos (…) megakadályozni a további eszkalációt, és arra összpontosítani, hogy a konfliktust párbeszéd útján oldják meg” – áll a közleményben.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Mikhail METZEL / POOL / AFP

Összesen 12 komment

rasdi1
2026. január 03. 16:13
Őszintén szólva ebben semmi asztalra csapást nem látok. Egy visszafogott üzenet. Attól tartok, hogy Putyin Ukrajnában fog "visszacsapni".
1
0
mlotta
2026. január 03. 16:08
El lett döntve. Mindenki viszi ami kell neki: Oroszország, Ukrajnát Kína, Tajvant, USA, Dél-Amerikát EU, Szopik
4
0
Obsitos Technikus
2026. január 03. 16:07
Kajla Balfasz szavának aztán van súlya...
2
0
Gordon.
2026. január 03. 16:06
„A jelenlegi helyzetben fontos (…) megakadályozni a további eszkalációt, és arra összpontosítani, hogy a konfliktust párbeszéd útján oldják meg” – áll a közleményben." Hát ja! Pont úgy, ahogy ők teszik Ukrajnában, már 4-5 éve. Egyem a szívét, hogy aggódik a jóember a törvényességért, békéért, más országok szuverenitásáért, nemzetközi törvényekbetartásáért, és más maszlag miatt.
1
0
