Megtörte a csendet Trump: kíméletlen választás elé állította a venezuelai lakosokat (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az elmúlt 24 órában drámai események rázták meg Venezuela politikai rendszerét, a Hugo Chávez, majd örököse, Nicolás Maduro elnök nevével fémjelezett rendszer, amely viszonylag sokáig stabilnak tűnt, egy csapásra fejét vesztette: Maduro elnököt ugyanis az amerikaiak elfogták és elhurcolták, amiről, miként a csapásmérésekről, maga Donald Trump tett bejelentést.

Telefonon értek el Trumpot

Az amerikai elnök a Fox Newsnak nyilatkozva megerősítette, hogy az Egyesült Államok a jövőben „erősen részt fog venni” Venezuela olajiparában, miután az amerikai Delta Force elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét – szúrta ki az Index.