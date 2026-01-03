Ft
Megtörte a csendet Trump: kíméletlen választás elé állította a venezuelai lakosokat (VIDEÓ)

2026. január 03. 16:44

Nem tréfálkozik az amerikai elnök.

2026. január 03. 16:44
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az elmúlt 24 órában drámai események rázták meg Venezuela politikai rendszerét, a Hugo Chávez, majd örököse, Nicolás Maduro elnök nevével fémjelezett rendszer, amely viszonylag sokáig stabilnak tűnt, egy csapásra fejét vesztette: Maduro elnököt ugyanis az amerikaiak elfogták és elhurcolták, amiről, miként a csapásmérésekről, maga Donald Trump tett bejelentést.

Telefonon értek el Trumpot

Az amerikai elnök a Fox Newsnak nyilatkozva megerősítette, hogy az Egyesült Államok a jövőben „erősen részt fog venni” Venezuela olajiparában, miután az amerikai Delta Force elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét – szúrta ki az Index.

Donald Trump arról is beszámolt a Fox Newsnak, hogy „egy héttel ezelőtt” még beszélt Maduróval, akivel közölte, hogy „kapitulálnia kell”.

Sőt, arról is beszámolt, hogy most döntenek Venezuela jövőbeli vezetéséről, és figyelmeztette Maduro támogatóit, „rossz jövő” vár rájuk, amennyiben mégis kitartanak mellette.

Az akcióról

Az is kiderült, hogy az amerikai elnök tábornokok társaságában, valós időben követte Maduro és felesége elfogását. „Igazi katonai szakemberek mondták nekem, hogy a Földön nincs más ország, amely képes lenne egy ilyen manőverre” – számolt be róla.

„Ha látta volna, mi történt…úgy néztem végig, mintha egy tévéműsort néznék” – mondta, majd hozzátette, „elképesztő volt, az emberek csodálatos munkát végeztek.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

