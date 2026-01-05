Ft
Ukrajna hajlandó népszavazást tartani a területi kérdésekről

2026. január 05. 14:17

Felmerül a kérdés, hogy vajon ők értik bizonyos szavak jelentését?

2026. január 05. 14:17
Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
Ukrajna hajlandó népszavazást tartani a területi kérdésekről, amennyiben azok nem érintik Ukrajna területi integritását. Hmm. Felmerül a kérdés, hogy vajon ők értik bizonyos szavak jelentését?”

Nyitókép: Szergej GAPON / AFP

hexahelicene
2026. január 05. 16:08
"Van egy régi szabály, ahová egy orosz katona beteszi a lábát, az már a miénk". Ezt a kijelentést Vlagyimir Putyin orosz elnök tette a szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon 2025 júniusában. Vesszen Ukrajna! Ámen.
akitiosz
2026. január 05. 16:04
"Felmerül a kérdés, hogy vajon ők értik bizonyos szavak jelentését?" Ennek az újságnak a dolgozói előbb maguktól kérdezzék ezt, csak utána másoktól!
lacika-985
2026. január 05. 15:58
Hajlandónak hajlandók - de csak azért hogy abból is le tudják nyúlni a lóvét . Más értelme egyáltalán nincs ... Arról szavazhatnak ami nem az övék csak megőrzésre volt oda adva - ajándékba ..
Csigorin
2026. január 05. 15:47
azokban a regiokban mar volt nepszavazas.
