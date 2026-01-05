Bemondták az unalmast az ukránok: sem Putyin, sem Trump követelésének nem tesznek eleget
Így nehezen lesz béke.
Felmerül a kérdés, hogy vajon ők értik bizonyos szavak jelentését?
„Ukrajna hajlandó népszavazást tartani a területi kérdésekről, amennyiben azok nem érintik Ukrajna területi integritását. Hmm. Felmerül a kérdés, hogy vajon ők értik bizonyos szavak jelentését?”
Nyitókép: Szergej GAPON / AFP
Az összes rakéta célba talált.
Az ukrán lap szerint csak átmenetileg nyert időt az ukrán vezető.