Ukrajna hajlandó népszavazást tartani a területi kérdésekről

Egy gazdasági öngyilkosság története: így dőlt romba Venezuela, a világ legnagyobb olajbirodalma

Nicolas Maduro elnöksége alatt olyan mértékű gazdasági szétesést mutatott be a dél-amerikai állam, amelyet egyetlen más, háborúból kimaradó országban sem látni. 12 év alatt a GDP-jének 80 százalékát vesztette el Venezuela, amely olaj- és ásványtartalékai a világ élvonalához tartozik.