Orbán Viktor a Mandinernek: „Ha valami úgy néz ki, mint egy kacsa, hápog, mint egy kacsa, hártya van az ujjai között, mint egy kacsának, akkor lehet, hogy az egy kacsa”

Íme a bizonyíték: a Tisza nem is titkolja, hogy hazugsággal akar választást nyerni
Hiába mondja Magyar Péter, hogy a Tisza az adócsökkentés kormánya lesz, párttársai többször is elszólták magukat.
„Deja vu-érzésem van, azt is mondhatom, ugyanazt a csatát kell megvívnunk, csak a tét nagyobb, mert közben jött a háború” – mondta a miniszterelnök a nemzetközi sajtótájékoztatón a Mandiner kérdésére.
A Mandiner munkatársa a Tisza Párthoz is köthető tervekről (adóemelés, nyugdíjcsökkentés, vagyonadó, ingatlanadó és a rezsicsökkentés eltörléséről) kérdezte Orbán Viktort hétfőn a nemzetközi sajtótájékoztatón.
Hallgassanak a józan eszükre, ha valami úgy néz ki, mint egy kacsa, hápog, mint egy kacsa, hártya van az ujjai között, mint egy kacsának, akkor lehet, hogy az egy kacsa”
– üzente a választóknak Orbán Viktor a Mandiner azon felvetésére, hogy sok baloldali szavazó kételkedik abban, hogy a Tisza az előbb említett durva lépésekre készülne, szerintük csak a Fidesz találta ki a Tisza kiszivárgott terveit.
Orbán Viktor rögzítette: ismeri a Tisza vezető gazdaságpolitikusát, és annak gondolkodásmódját, volt államtitkár 2010-től egy-másfél évig. A miniszterelnök hibának nevezte a magyar gazdaságpolitikában azt a hagyományt, ami szerint, ha valami baj üti fel a fejét a gazdaságban, és annak megoldására erőforrásokat kell bevonni, akkor az erőforrások elsődleges célpontjaként általában magukat a választópolgárokat jelöli meg: vagyis a bajok megoldására tőlük vesz el pénzt. Példaként említette a 13. havi nyugdíjat és az adóemelést.
Van egy másik gazdaságpolitikai logika – tette hozzá, ami azt mondja, hogy ilyenkor azokat kell bevonni a közteherviselésbe, akik ezeket a terheket könnyebben viselik, mint a lakosság. Ilyenek például a bankok és a nemzetközi cégek. „Mi ezt az iskolát képviseljük” – rögzítette a miniszterelnök. Ezzel szemben a Tisza környéki összes közgazdász a másik iskolát képviseli – hangsúlyozta. „Ismerve az ott sürgölődő-forgolódó embereket,
az én fejemben semmilyen kétség nincs afelől, hogy az ellenzék – most hívjuk Tiszának – gazdaságpolitikája most is – de így volt ez 2022-ben is – nem más, mint a brüsszeli elvárások gyűjteménye”
– emelte ki.
Mint mondta, csupa olyan dolgot hall a Tisza háza tájékáról, amely a brüsszeli követeléseket akarja bevasalni Magyarországon. Ilyen például a Brüsszel szerint túl bőkezű nyugdíjrendszer átalakítása, vagy az egykulcsos adó helyett legyen többkulcsos. Megemlítette, hogy Brüsszel szerint a magyar kormány túl sokat fordít kis- és középvállalkozók támogatására, továbbá az árrésszabályozást is érdemes volna elfelejtenünk szerintük, ahogy Brüsszel átalakítaná a rezsivédelmet is.
Orbán Viktor az elhíresült Tarr-kijelentésre utalva hangsúlyozta: van azonban egy korábban elhangzott kulcsmondat, mi szerint, ha bevallanánk, amire készülünk, elvesztenénk a választást, ezért nem szabad elmondani, mire készülünk. „Ezt mondták, nem mi találtuk ki” – hangsúlyozta. „Ugyanazok a tanácsadók, szakemberek, közgazdászok” – tette hozzá, kiemelve,
„deja vu-érzésem van, azt is mondhatom, ugyanazt a csatát kell megvívnunk, csak a tét nagyobb, mert közben jött a háború”.
A miniszterelnök szerint a 2022 és a mostani választás között egyetlen jelentős különbség van csupán: az orosz-ukrán háború. Mint mondta, a Brüsszel-pártiság kiegészítődött ukránbarátsággal, meg háborúpártisággal.
Ezt is ajánljuk a témában
Hiába mondja Magyar Péter, hogy a Tisza az adócsökkentés kormánya lesz, párttársai többször is elszólták magukat.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor