Orbán Viktor a Mandinernek: „Ha valami úgy néz ki, mint egy kacsa, hápog, mint egy kacsa, hártya van az ujjai között, mint egy kacsának, akkor lehet, hogy az egy kacsa”

Orbán Viktor rögzítette: ismeri a Tisza vezető gazdaságpolitikusát, és annak gondolkodásmódját, volt államtitkár 2010-től egy-másfél évig. A miniszterelnök hibának nevezte a magyar gazdaságpolitikában azt a hagyományt, ami szerint, ha valami baj üti fel a fejét a gazdaságban, és annak megoldására erőforrásokat kell bevonni, akkor az erőforrások elsődleges célpontjaként általában magukat a választópolgárokat jelöli meg: vagyis a bajok megoldására tőlük vesz el pénzt. Példaként említette a 13. havi nyugdíjat és az adóemelést.

Van egy másik gazdaságpolitikai logika – tette hozzá, ami azt mondja, hogy ilyenkor azokat kell bevonni a közteherviselésbe, akik ezeket a terheket könnyebben viselik, mint a lakosság. Ilyenek például a bankok és a nemzetközi cégek. „Mi ezt az iskolát képviseljük” – rögzítette a miniszterelnök. Ezzel szemben a Tisza környéki összes közgazdász a másik iskolát képviseli – hangsúlyozta. „Ismerve az ott sürgölődő-forgolódó embereket,