brüsszel miniszterelnök orbán viktor

Orbán Viktor a Mandinernek: „Ha valami úgy néz ki, mint egy kacsa, hápog, mint egy kacsa, hártya van az ujjai között, mint egy kacsának, akkor lehet, hogy az egy kacsa”

2026. január 05. 14:03

„Deja vu-érzésem van, azt is mondhatom, ugyanazt a csatát kell megvívnunk, csak a tét nagyobb, mert közben jött a háború” – mondta a miniszterelnök a nemzetközi sajtótájékoztatón a Mandiner kérdésére.

2026. január 05. 14:03
null

A Mandiner munkatársa a Tisza Párthoz is köthető tervekről (adóemelés, nyugdíjcsökkentés, vagyonadó, ingatlanadó és a rezsicsökkentés eltörléséről) kérdezte Orbán Viktort hétfőn a nemzetközi sajtótájékoztatón.

Hallgassanak a józan eszükre, ha valami úgy néz ki, mint egy kacsa, hápog, mint egy kacsa, hártya van az ujjai között, mint egy kacsának, akkor lehet, hogy az egy kacsa”

 – üzente a választóknak Orbán Viktor a Mandiner azon felvetésére, hogy sok baloldali szavazó kételkedik abban, hogy a Tisza az előbb említett durva lépésekre készülne, szerintük csak a Fidesz találta ki a Tisza kiszivárgott terveit

Orbán Viktor rögzítette: ismeri a Tisza vezető gazdaságpolitikusát, és annak gondolkodásmódját, volt államtitkár 2010-től egy-másfél évig. A miniszterelnök hibának nevezte a magyar gazdaságpolitikában azt a hagyományt, ami szerint, ha valami baj üti fel a fejét a gazdaságban, és annak megoldására erőforrásokat kell bevonni, akkor az erőforrások elsődleges célpontjaként általában magukat a választópolgárokat jelöli meg: vagyis a bajok megoldására tőlük vesz el pénzt. Példaként említette a 13. havi nyugdíjat és az adóemelést.

Van egy másik gazdaságpolitikai logika – tette hozzá, ami azt mondja, hogy ilyenkor azokat kell bevonni a közteherviselésbe, akik ezeket a terheket könnyebben viselik, mint a lakosság. Ilyenek például a bankok és a nemzetközi cégek. „Mi ezt az iskolát képviseljük” – rögzítette a miniszterelnök. Ezzel szemben a Tisza környéki összes közgazdász a másik iskolát képviseli – hangsúlyozta. „Ismerve az ott sürgölődő-forgolódó embereket, 

az én fejemben semmilyen kétség nincs afelől, hogy az ellenzék – most hívjuk Tiszának – gazdaságpolitikája most is – de így volt ez 2022-ben is – nem más, mint a brüsszeli elvárások gyűjteménye” 

– emelte ki. 

Mint mondta, csupa olyan dolgot hall a Tisza háza tájékáról, amely a brüsszeli követeléseket akarja bevasalni Magyarországon. Ilyen például a Brüsszel szerint túl bőkezű nyugdíjrendszer átalakítása, vagy az egykulcsos adó helyett legyen többkulcsos. Megemlítette, hogy Brüsszel szerint a magyar kormány túl sokat fordít kis- és középvállalkozók támogatására, továbbá az árrésszabályozást is érdemes volna elfelejtenünk szerintük, ahogy Brüsszel átalakítaná a rezsivédelmet is. 

Orbán Viktor az elhíresült Tarr-kijelentésre utalva hangsúlyozta: van azonban egy korábban elhangzott kulcsmondat, mi szerint, ha bevallanánk, amire készülünk, elvesztenénk a választást, ezért nem szabad elmondani, mire készülünk. „Ezt mondták, nem mi találtuk ki” – hangsúlyozta. „Ugyanazok a tanácsadók, szakemberek, közgazdászok” – tette hozzá, kiemelve, 

„deja vu-érzésem van, azt is mondhatom, ugyanazt a csatát kell megvívnunk, csak a tét nagyobb, mert közben jött a háború”.

A miniszterelnök szerint a 2022 és a mostani választás között egyetlen jelentős különbség van csupán: az orosz-ukrán háború. Mint mondta, a Brüsszel-pártiság kiegészítődött ukránbarátsággal, meg háborúpártisággal. 

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

survivor
2026. január 05. 15:42
Hol van a Tisza HIVATALOS programja az ország jövőjéről ? Elő vele !
Válasz erre
2
0
survivor
2026. január 05. 15:40
FeketeFehér Ha a tervezet ami kiszivárgott egy " kacsa", akkor mi az IGAZI program a Tiszának ? Mikor közölték a HIVATALOS programot ?Elmondanád ?
Válasz erre
3
0
survivor
2026. január 05. 15:39
Lehet szavazni a Tiszára. Aztán KUSS LEGYEN ÁM UTÁNA. Fájni fog, de ti tűrjétek, proli libsik !
Válasz erre
3
0
FeketeFehér
2026. január 05. 15:05
"a Tisza Párthoz is köthető tervekről (adóemelés, nyugdíjcsökkentés, vagyonadó, ingatlanadó és a rezsicsökkentés eltörléséről)" Orbán Viktor azt mondta:Kacsa. :)))))
Válasz erre
1
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!