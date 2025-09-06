Ft
Tarr Zoltán Tisza Párt Dálnoki Áron Petsching Mária Zita Magyar Péter

Íme a bizonyíték: a Tisza nem is titkolja, hogy hazugsággal akar választást nyerni

2025. szeptember 06. 09:20

Hiába mondja Magyar Péter, hogy a Tisza az adócsökkentés kormánya lesz, párttársai többször is elszólták magukat.

2025. szeptember 06. 09:20
null

Az elmúlt hetekben nagy port kavart Tarr Zoltán etyeki beszéde, amelyben azt nyilatkozta, „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”. Ugyanezen a rendezvényen a Tarr Zoltán mellett ülő Dálnoki Áron, a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője megszavaztatta a jelenlévő tiszásokat, hogy a progresszív, vagy az egykulcsos adórendszert támogatják, majd megállapította, hogy 80 százalék a progresszív adózás mellett van. Ez egybevág azzal az Index által kiszivárogtatott dokumentummal, amelyből kiderül, hogy a Tisza brutális adómegszorításra készülhet. 

Tarr Zoltánék elszólásai óta a tiszások nem nyilatkoznak a kérdésben, Magyar Péter pedig hol összevágott felvételekről, hol hazugságokról, hol pedig arról beszél, hogy ő maga sem látta a teljes videót. A Hír TV húszperces videóban gyűjtötte össze a Tisza Párt képviselőinek és támogatóinak megnyilvánulásait az adópolitikával kapcsolatban, amelyben

 annak próbálnak utánajárni, mit tervezhetnek Magyar Péterék – amit most nem mernek elmondani –, ha megnyerik a választást.

A Tisza Párt közgazdász szakértője már hónapokkal ezelőtt sem hitt Magyar Péter áfacsökkentési ígéretében, Petsching Mária Zita közgazdász, aki szoros együttműködésben dolgozik a Tisza Párttal,  már márciusban úgy vélekedett Magyar Péter áfacsökkentési tervéről:

„Nem lesz könnyű a Péternek, mert ha áfacsökkentést mond, akkor adóemelést is kell mondania.”

Ezután feltette a kérdést, vajon hogyan oldaná meg Magyar Péter az adóemelést, ami ehhez az intézkedéshez szükséges. Az augusztus végén kiszivárgott dokumentum a háromkulcsos progresszív szja bevezetéséről erre a kérdésre adhat választ.

A közgazdász egyébként nagy bírálója a háromgyerekes anyák adókedvezményének, és a tizenharmadik havi nyugdíjnak is.

Bódis Kriszta, a párt társadalompolitikai szaktanácsadója szintén kritizálja a családi adókedvezmények rendszerét, amely szerinte igazságtalan és esélyegyenlőtlenségeket teremt a jómódúak támogatásával a szegényekkel szemben.

Így buktatta le a Tisza terveit Tarr Zoltán és Dálnoki Áron

Augusztus végén kerültek nyilvánosságra, majd bejárták az internetet azok az Etyeken készült felvételek, amelyek egyikén Dalnoki Áron megszavaztatja a tiszásokat, hogy támogatják-e a progresszív adózási rendszert, majd megállapítja, hogy a jelentős többség, 80 százalék az új adórendszer bevezetése mellett lenne. Egy másik felvételen pedig Tarr Zoltán azt mondja: 

„nem tudom, hányan veszik ezt most föl, ha valamit most mondok, ezt össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”.

 Tarr később arról is beszél, 

„nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

Magyar Péter továbbra is adócsökkentésről beszél

Magyar Péter már a kampány kezdete óta szándékosan kitér a válaszadás elől, ha az adóemelésről kérdezik. Februárban a Partizánban felháborodott, amikor Gulyás Márton a Tisza adópolitikájáról kérdezte, úgy reagálva, hogy miért kéne már a pártnak kidolgozott adópolitikával rendelkeznie.

Azóta mindenhol azt hangoztatja: 

„A Tisza az adócsökkentés kormánya lesz.”

Ennek az állításnak mondanak ellent a párt politikusainak és aktivistáinak megnyilvánulásai, akiknek Magyar Péter azóta megtiltotta, hogy nyilatkozzanak a kérdésben, ő maga pedig hol a propaganda hazugságairól, hol összevágott felvételekről beszél.

„Hamisítanak mindenféle videókat, és azt akarják az emberekkel elhitetni, hogy a Tisza esetleg rosszat akar” – állította egyik felszólalásában, majd egy másik alkalommal azt is felvetette, a mesterséges intelligencia segítségével készülhetnek lejárató felvételek a Tisza ellen.

Tarr Zoltán lebukással kapcsolatos kijelentéséről úgy nyilatkozott: „Elvárom legalább a független média munkatársaitól, hogy hallgassák végig a felvételt, mert Tarr Zoltán szavai összevágottak”, majd arra a kérdésre, hogy szerinte mit jelentettek akkor az elhangzottak, közölte: „nem tudom, én nem hallgattam végig”.

Hallgat a Tisza

Az etyeki gyűlésen történt elszólalások utána a média munkatársai több tiszás képviselőt is próbáltak megszólaltatni,

 hogy kiderüljön, miről nem szabad beszélni a választások előtt. 

Az érintettek nem voltak hajlandók nyilatkozni – Tarr Zoltán eltűnt, Dálnoki Áron pedig a sajtó megkeresésére, hogy támogatja-e a progresszív adórendszer bevezetését, azt válaszolta: 

„maradjunk annyiban, hogy a Tisza Párt az adócsökkentés pártja lesz, és keresni fogom önöket” 

–, a párt többi politikusa pedig kitért a válasz elől.

Orbán Árpád, a Tisza fővárosi képviselője azt mondta az újságíróknak, kérdezzék Tarr Zoltánt az ügyben, akit végül sikerült is elérni az Európai Parlamentben. A Hír Tv riporterének kérdésére viszont Hatvanpusztáról kezdett el beszélni, majd valahányszor közbekérdezett az újságíró, folytatta a monológját.

A többi EP-képviselő szintén hallgatásba burkolózott, Gerzsenyi Gabriella, bármit kérdeztek tőle, csak azt mantrázta: „A Tisza az adócsökkentés kormánya lesz.” Kulja András pedig teljesen értetlenül állt az egyszerű kérdés előtt.

Dálnoki viszont mindenkit lebuktatott, amikor azt nyilatkozta: „Egyetértek Péterrel, hogy nem szabad részleteket közölni, mert képzeljétek el, mennyire szétkapnák”.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

