Íme a bizonyíték: a Tisza nem is titkolja, hogy hazugsággal akar választást nyerni

A közgazdász egyébként nagy bírálója a háromgyerekes anyák adókedvezményének, és a tizenharmadik havi nyugdíjnak is.

Bódis Kriszta, a párt társadalompolitikai szaktanácsadója szintén kritizálja a családi adókedvezmények rendszerét, amely szerinte igazságtalan és esélyegyenlőtlenségeket teremt a jómódúak támogatásával a szegényekkel szemben.

Így buktatta le a Tisza terveit Tarr Zoltán és Dálnoki Áron

Augusztus végén kerültek nyilvánosságra, majd bejárták az internetet azok az Etyeken készült felvételek, amelyek egyikén Dalnoki Áron megszavaztatja a tiszásokat, hogy támogatják-e a progresszív adózási rendszert, majd megállapítja, hogy a jelentős többség, 80 százalék az új adórendszer bevezetése mellett lenne. Egy másik felvételen pedig Tarr Zoltán azt mondja:

„nem tudom, hányan veszik ezt most föl, ha valamit most mondok, ezt össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”.

Tarr később arról is beszél,

„nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

Magyar Péter továbbra is adócsökkentésről beszél

Magyar Péter már a kampány kezdete óta szándékosan kitér a válaszadás elől, ha az adóemelésről kérdezik. Februárban a Partizánban felháborodott, amikor Gulyás Márton a Tisza adópolitikájáról kérdezte, úgy reagálva, hogy miért kéne már a pártnak kidolgozott adópolitikával rendelkeznie.

Azóta mindenhol azt hangoztatja:

„A Tisza az adócsökkentés kormánya lesz.”

Ennek az állításnak mondanak ellent a párt politikusainak és aktivistáinak megnyilvánulásai, akiknek Magyar Péter azóta megtiltotta, hogy nyilatkozzanak a kérdésben, ő maga pedig hol a propaganda hazugságairól, hol összevágott felvételekről beszél.

„Hamisítanak mindenféle videókat, és azt akarják az emberekkel elhitetni, hogy a Tisza esetleg rosszat akar” – állította egyik felszólalásában, majd egy másik alkalommal azt is felvetette, a mesterséges intelligencia segítségével készülhetnek lejárató felvételek a Tisza ellen.

Tarr Zoltán lebukással kapcsolatos kijelentéséről úgy nyilatkozott: „Elvárom legalább a független média munkatársaitól, hogy hallgassák végig a felvételt, mert Tarr Zoltán szavai összevágottak”, majd arra a kérdésre, hogy szerinte mit jelentettek akkor az elhangzottak, közölte: „nem tudom, én nem hallgattam végig”.

Hallgat a Tisza

Az etyeki gyűlésen történt elszólalások utána a média munkatársai több tiszás képviselőt is próbáltak megszólaltatni,

hogy kiderüljön, miről nem szabad beszélni a választások előtt.

Az érintettek nem voltak hajlandók nyilatkozni – Tarr Zoltán eltűnt, Dálnoki Áron pedig a sajtó megkeresésére, hogy támogatja-e a progresszív adórendszer bevezetését, azt válaszolta:

„maradjunk annyiban, hogy a Tisza Párt az adócsökkentés pártja lesz, és keresni fogom önöket”

–, a párt többi politikusa pedig kitért a válasz elől.

Orbán Árpád, a Tisza fővárosi képviselője azt mondta az újságíróknak, kérdezzék Tarr Zoltánt az ügyben, akit végül sikerült is elérni az Európai Parlamentben. A Hír Tv riporterének kérdésére viszont Hatvanpusztáról kezdett el beszélni, majd valahányszor közbekérdezett az újságíró, folytatta a monológját.