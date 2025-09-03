Ft
Tarr Zoltán Tisza Párt HírTV

Esze ágában sem volt Tarr Zoltánnak cáfolni a Tisza Párt adóemelési terveit (VIDEÓ)

2025. szeptember 03. 17:00

Hallgatás, beleegyezés.

2025. szeptember 03. 17:00
null

A Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán a HírTV kollégája, Bugnyár Zoltán kérdéseire adott válaszaiban nem cáfolta egyértelműen pártja adóemelési terveit. 

Ezek nem csak számok amiket látunk a közvélemény-kutatásokban, hanem valóban az emberek változást szeretnének és a változásnak”

– fogalmazott Tarr, aki szerint „egyre konkrétabban fogják látni” a Tisza elképzeléseit. A riporter ugyanakkor többször is szembesítette az alelnököt a témával, felvetve, hogy „Etyeken ami elhangzott az így volt-e”, illetve arra is rákérdezett, igaz-e Magyar Péter állítása, miszerint a vitatott felvétel „egy hamis felvétel, amit a Tisza sziget rakott föl a világhálóra”

Tarr válasza kitérő maradt: „Amely tervek alapján az országot működőképessé fogjuk tenni” – mondta, mire Bugnyár az interjút így zárta: „Tehát akkor hallgatás beleegyezés, köszönjük szépen.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: hirtv.hu

 

Pietrosz 3.1
2025. szeptember 03. 19:34
Ennek is csak azért van szemüvege,mert a két füle megtartja.Középen a nagy semmi van.
tapir32
2025. szeptember 03. 18:49
Magyar Péter el akarja törölni a rezsicsökkentést és a rezsitámogatást. A rezsicsökkentés eltörlésével a családok és nyugdíjasok tömegeit nyomorítja meg anyagilag. A rezsitámogatás eltörlésével az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények tömegeit sodorja lehetetlen helyzetbe, továbbá számos kis- és középvállalkozót lehetetlenít el. Magyar Péter a nemzet ellensége! Önsorsrontó aki Magyar Pétert támogatja!
tapir32
2025. szeptember 03. 18:47
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
mango5
2025. szeptember 03. 18:15
Kamu gep :))))) es szanalom... ezek 2/3 -os bukaskor is azt mondjak majd ok gyoztek :) Keptelenek a valosra reagalni... ekkora ellenzeki felrevezetest meg eletemben nem lattam
