Ez még csak a megszorítások kezdete – óriási pofont kaptak a bezzegromániázók Erdélyből!

Szinte duplázódó rezsi

A nagyváradi Örs nem a közszférában dolgozik, az ő jövedelmét egyelőre nem érintette az állami költségvisszavágás, ugyanakkor a rezsiár-emelkedés nagyon is: „liberalizálták a villamosáramnak az árát, ahol én lakok, itt például nincsen gáz, amin legalább március végéig még van ársapka; nos, ez azzal járt, hogy hirtelen megduplázódtak az árak”.

A városi lakás esetében ez 273 lejről 470-re ugrott (vagyis huszonpár ezer forintról negyvenezerre),

és csak azért nem magasabbra, mert menet közben szolgáltatót váltott. Ő áremelkedést nem tapasztalt, igaz, „ügyesen” vásárol; a szomszéd cipőbolt tulajdonosa viszont például csak úgy tudta megtölteni vevőkkel az üzletét, hogy karácsony előtt féláron adta a cipőket. Örs inkább ott látja a fogyasztás visszafogását, hogy, bár a nagybevásárlásoknál most is „alig kapni kosarat” az üzleteknél, elektronikai cikkeket alig lát a többi vevőnél, és volt, hogy huzamosabb ideig várt egy rendelésére egy elektronikai boltban, és ezalatt rajta kívül egyetlen vevő sem jött be. Örs szerint tökéletesen tükrözi a hangulatot, hogy az inflációtól való félelem – a Romania Insideren közölt felmérés szerint – az egyik fő aggódnivalójuk a románoknak. Egy ismerőse a szelektív hulladékgyűjtésért felelős cégnél dolgozik, és az is beszédes, hogy roppantmód csökkent a műanyag szemét mennyisége, ami ugyebár az élelmiszerek fő csomagolóanyaga is – ezek az indirekt jelek ugyancsak a fogyasztás visszaesését támasztják alá.