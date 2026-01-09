Gyorsan zuhan az életszínvonal: „Bezzeg Románia” Brüsszel-barát kormánya folytatja a megszorításokat

Ezek közé tartozik, hogy a nagyértékű autók után is extra adót kell majd fizetni. Jelentősen emelkedett a dohány, az üzemanyagok és az alkohol jövedéki adója. Az üzleti széférában a jelenlegi 10-ről 16 százalékra emelkedik az osztalékadó, ugyanilyen mértékű adóemelés lép életbe a befektetésekből és kriptovalutákból származó nyereség után. A törvény kihirdetése az úgynevezett „Temu-illetéket” is hatályba lépteti, amellyel 25 lejes (megközelítőleg 1885 forint) illetéket vetnek ki minden Európai Unión kívülről érkező, 150 eurós értékhatár alatti, és így vámmentesen behozott küldeményre – összegezte az Oeconomus Gazdaságkutató elemzése az újabb megszorításokat.
A 3000 lejnél magasabb nyugdíjak után 10 százalék járulékot kell befizetniük a nyugdíjasoknak. A nyugdíjakat és a közszférában dolgozók bérét a kormány befagyasztotta, de a versenyszférában sem a béremelések, hanem az elbocsátások időszaka köszöntött be. A lakosság vásárlóereje és életszínvonala a megszorítások miatt zuhanórepülésben van.
A legújabb megszorító csomag elfogadása után Romániában mintegy 80 százalékkal emelkedik a lakásadó, a nagyon értékes ingatlanok adója ennél is nagyobb mértékben nő. A 2026. január 1-én hatályba lépő szabályozások szerint a személygépkocsik adóját a környezetszennyezés mértéke és a hengerűrtartalom alapján számítják ki. Akárcsak a lakások esetében, A rövid távra, turisztikai célra bérbe adott ingatlanok után a nettó bevétel 30 százalékát kell befizetni adóként.
Az Oeconomus elemzése felidézi, Ilie Bolojan miniszterelnök 2025, július végén jelentette be azokat a főbb megszorító intézkedéseket, amelyek augusztus 1-jétől léptek hatályba:
- Az áfa átalakítása: az addigi három áfakulcsos rendszert (5, 9 és 19 százalék) két kulcsosra alakították át: 11 és 21 százalékosra. A kedvezményes, 11 százalékos kulcs alá tartoznak továbbra is a gyógyszerek, az élelmiszerek, az ivóvíz és csatornázás, a könyvek, az öntözéshez használt víz, a tűzifa és a hőenergia. A vendéglátás és turizmus ágazat is ezen a szinten maradt.
- Jövedéki adók emelése: az alkoholos italokra, az üzemanyagokra és a dohánytermékekre kivetett jövedéki adók 10 százalékkal emelkedtek.
- Egészségügyi hozzájárulás, azaz társadalombiztosítás: a járulékfizetők száma hatmillióról nyolcmillióra nő. Bevezették az egészségbiztosítási hozzájárulást a 3000 lejnél magasabb nyugdíjakra, megszüntetve a kivételeket. Egy 4000 lejes nyugdíj esetében például a 3000 lej feletti részre kell 10 százalékot fizetni, vagyis 100 lejt.
- A tőkejövedelmek többlet adóztatása: 2026. január 1-jétől az osztalékadót 10 százalékról 16 százalékra emelik.
- A banki nyereségek többlet adóztatása: a bankok extra adóterhet kaptak, mivel a tőkéjük hozama az egyik legmagasabb.
- A szerencsejáték-nyeremények megadóztatása: minden szerencsejátékból származó nyereséget magasabb adóval terheltek annak érdekében, hogy az állam bevételei ezen a területen mintegy 30 százalékkal növekedjenek.
- Az oktatásban heti 2 órával nő a kötelező tanórák száma.
- A béreket és nyugdíjakat befagyasztotta a kormány.
- Az állami, uniós finanszírozású beruházások egy jelentős része pedig bizonytalan időre fel lett függesztve.