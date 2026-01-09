Gyorsan zuhan az életszínvonal: „Bezzeg Románia” Brüsszel-barát kormánya folytatja a megszorításokat

Ezek közé tartozik, hogy a nagyértékű autók után is extra adót kell majd fizetni. Jelentősen emelkedett a dohány, az üzemanyagok és az alkohol jövedéki adója. Az üzleti széférában a jelenlegi 10-ről 16 százalékra emelkedik az osztalékadó, ugyanilyen mértékű adóemelés lép életbe a befektetésekből és kriptovalutákból származó nyereség után. A törvény kihirdetése az úgynevezett „Temu-illetéket” is hatályba lépteti, amellyel 25 lejes (megközelítőleg 1885 forint) illetéket vetnek ki minden Európai Unión kívülről érkező, 150 eurós értékhatár alatti, és így vámmentesen behozott küldeményre – összegezte az Oeconomus Gazdaságkutató elemzése az újabb megszorításokat.

A 3000 lejnél magasabb nyugdíjak után 10 százalék járulékot kell befizetniük a nyugdíjasoknak. A nyugdíjakat és a közszférában dolgozók bérét a kormány befagyasztotta, de a versenyszférában sem a béremelések, hanem az elbocsátások időszaka köszöntött be. A lakosság vásárlóereje és életszínvonala a megszorítások miatt zuhanórepülésben van.

A legújabb megszorító csomag elfogadása után Romániában mintegy 80 százalékkal emelkedik a lakásadó, a nagyon értékes ingatlanok adója ennél is nagyobb mértékben nő. A 2026. január 1-én hatályba lépő szabályozások szerint a személygépkocsik adóját a környezetszennyezés mértéke és a hengerűrtartalom alapján számítják ki. Akárcsak a lakások esetében, A rövid távra, turisztikai célra bérbe adott ingatlanok után a nettó bevétel 30 százalékát kell befizetni adóként.

Az Oeconomus elemzése felidézi, Ilie Bolojan miniszterelnök 2025, július végén jelentette be azokat a főbb megszorító intézkedéseket, amelyek augusztus 1-jétől léptek hatályba: