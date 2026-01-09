Ft
válogatott Lékai Máté kézilabda

Megható jelenetek a magyar–románon: hárman is búcsút intettek a címeres meznek (VIDEÓ)

2026. január 09. 20:29

A Magyar Kézilabda-szövetség a Magyarország–Románia felkészülési mérkőzés szünetében búcsúztatta el három játékosát: Ancsin Gábort, Balogh Zsoltot és Lékai Mátét. A válogatottól visszavonuló klasszisoktól a közönség és a korábbi csapattársak is elköszöntek.

2026. január 09. 20:29
null
Nagy-Pál Tamás

A Magyar Kézilabda-szövetség a Magyarország–Románia Európa-bajnoki felkészülési mérkőzés szünetében, Győrben búcsúzott el három válogatott klasszisától: Ancsin Gábortól, Balogh Zsolttól és Lékai Mátétól. 

 

válogatott
A válogatott csapattársak is elbúcsúztak / Fotó: Mandiner

Nézze meg a megható videót a búcsúról a válogatott három klasszisától

Balogh tavaly nyáron fejezte be pályafutását, Ancsin és Lékai viszont csak a válogatottságtól vonult vissza, ők továbbra is aktívak a Ferencvárosban. 

A 173-szoros válogatott jobbátlövő, Ancsin 2009 és 2024 között 383 gólt szerzett nemzeti színekben és 13 világversenyen lépett pályára. Olimpiai tizedik, világ- és Európa-bajnoki ötödik helyezettnek mondhatja magát.

A szintén jobbátlövő Balogh 2008 és 2021 között hetvenszer volt válogatott, világbajnoki ötödik és Európa-bajnoki kilencedik helyezett, a nemzeti együttesben 221 gólt lőtt. 

Az irányító Lékai 2009 és 2025 között 198 találkozón 592-szer talált be az ellenfelek kapujába. Olimpiai negyedik, világ- és Európa-bajnoki ötödik helyezést ért el címeres mezben. 

Nyitókép: Mandiner

