Megható jelenetek a magyar–románon: hárman is búcsút intettek a címeres meznek (VIDEÓ)

Mire nem jó egy magyar–román? A magyar válogatott visszavonuló ferencvárosi klasszisainak búcsúztatására!
Egyikük vitathatatlanul legendává vált.
A Magyar Kézilabda-szövetség a Magyarország–Románia felkészülési mérkőzés szünetében búcsúztatta el három játékosát: Ancsin Gábort, Balogh Zsoltot és Lékai Mátét. A válogatottól visszavonuló klasszisoktól a közönség és a korábbi csapattársak is elköszöntek.
A Magyar Kézilabda-szövetség a Magyarország–Románia Európa-bajnoki felkészülési mérkőzés szünetében, Győrben búcsúzott el három válogatott klasszisától: Ancsin Gábortól, Balogh Zsolttól és Lékai Mátétól.
Balogh tavaly nyáron fejezte be pályafutását, Ancsin és Lékai viszont csak a válogatottságtól vonult vissza, ők továbbra is aktívak a Ferencvárosban.
A 173-szoros válogatott jobbátlövő, Ancsin 2009 és 2024 között 383 gólt szerzett nemzeti színekben és 13 világversenyen lépett pályára. Olimpiai tizedik, világ- és Európa-bajnoki ötödik helyezettnek mondhatja magát.
A szintén jobbátlövő Balogh 2008 és 2021 között hetvenszer volt válogatott, világbajnoki ötödik és Európa-bajnoki kilencedik helyezett, a nemzeti együttesben 221 gólt lőtt.
Az irányító Lékai 2009 és 2025 között 198 találkozón 592-szer talált be az ellenfelek kapujába. Olimpiai negyedik, világ- és Európa-bajnoki ötödik helyezést ért el címeres mezben.
Nyitókép: Mandiner