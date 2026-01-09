Megható jelenetek a magyar–románon: hárman is búcsút intettek a címeres meznek (VIDEÓ)

Nézze meg a megható videót a búcsúról a válogatott három klasszisától

Balogh tavaly nyáron fejezte be pályafutását, Ancsin és Lékai viszont csak a válogatottságtól vonult vissza, ők továbbra is aktívak a Ferencvárosban.

A 173-szoros válogatott jobbátlövő, Ancsin 2009 és 2024 között 383 gólt szerzett nemzeti színekben és 13 világversenyen lépett pályára. Olimpiai tizedik, világ- és Európa-bajnoki ötödik helyezettnek mondhatja magát.

A szintén jobbátlövő Balogh 2008 és 2021 között hetvenszer volt válogatott, világbajnoki ötödik és Európa-bajnoki kilencedik helyezett, a nemzeti együttesben 221 gólt lőtt.