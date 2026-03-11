Ft
03. 11.
szerda
liverpool szoboszlai bajnokok ligája isztambul galatasaray sallai roland válogatott Kerkez Milos

Felrobbantotta az internetet: Szoboszlai bemelegítés közben rúgott oda Sallainak (VIDEÓ)

2026. március 11. 15:28

A két válogatott már a Bajnokok Ligája mérkőzés bemelegítésén egymásra talált.

2026. március 11. 15:28
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, kedden Isztambulban találkozott egymással az angol Liverpool és a török Galatasaray futball csapata, a Bajnokok Ligájának egyeneskieséses szakaszában.

A két csapat keretébe összesen három magyar válogatott játékost jelöltek, név szerint Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Sallai Rolandot. A nemzeti csapatban is együtt játszó középpályás, Szoboszlai és támadó, Sallai a mérkőzés előtti bemelegítésen felszabadult hangulatban köszöntötték egymást.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

