Felrobbantotta az internetet: Szoboszlai bemelegítés közben rúgott oda Sallainak (VIDEÓ)

„Mintha jégen csúszkáltak volna” – szamárpadban a Liverpool magyarjai
Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is alaposan lehúzták.
A két válogatott már a Bajnokok Ligája mérkőzés bemelegítésén egymásra talált.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, kedden Isztambulban találkozott egymással az angol Liverpool és a török Galatasaray futball csapata, a Bajnokok Ligájának egyeneskieséses szakaszában.
A két csapat keretébe összesen három magyar válogatott játékost jelöltek, név szerint Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Sallai Rolandot. A nemzeti csapatban is együtt játszó középpályás, Szoboszlai és támadó, Sallai a mérkőzés előtti bemelegítésen felszabadult hangulatban köszöntötték egymást.
