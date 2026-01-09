Ft
01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
lengyelország ursula von der leyen magyarország franciaország eu Európai Unió európai bizottság

Egy életre megpecsételte Európa sorsát Von der Leyen: Magyarország, Franciaország és Lengyelország is tehetetlen volt

2026. január 09. 22:38

Az Európai Bizottság elnöke bízik a legjobbakban.

2026. január 09. 22:38
Ursula von der Leyen

Az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el, amelyben a tagországok mezőgazdaságért felelős miniszterei felhatalmazták az Európai Bizottságot az EU-Mercosur partnerségi megállapodás (EMPA), valamint a Mercosur-országokkal tervezett ideiglenes kereskedelmi megállapodás (ITA) aláírására – tájékoztatott az uniós tanács pénteken.

A brüsszeli közlemény szerint a dél-amerikai közös piac (Mercosur) országaival – Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagsággal bíró Venezuela – tervezett ideiglenes kereskedelmi megállapodás célja a vámok csökkentése, valamint új piacokhoz nyit hozzáférést az áruk és szolgáltatások széles köre számára.

Az olyan ágazatok, mint a mezőgazdaság, az autóipar, a gyógyszeripar és a vegyipar, jobb kereskedelmi feltételeket fognak élvezni

– írták. A megállapodás rendelkezéseket tartalmaz a beruházások megkönnyítésére és a határokon átnyúló szolgáltatás-kereskedelem akadályainak felszámolására, különösen a digitális és pénzügyi szolgáltatások terén. A közbeszerzésre vonatkozó rendelkezések továbbá lehetővé teszik az uniós vállalatok számára, hogy hozzáférjenek a Mercosur-országok közbeszerzési eljárásaihoz – közölték.

A kereskedelmi megállapodás az EU kizárólagos hatáskörébe tartozik, ezért nem igényli az uniós tagállamok ratifikálását

– tájékoztattak.

Ursula von der Leyen reakciója

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közleményt adott ki pénteken, amelyben hangsúlyozta: a 2026-os év legelején Európa máris határozott jelzést küldött arról, hogy elkötelezett versenyképességének javítása, a növekedés fokozása, valamint az esélyteremtés mellett a vállalkozások és a polgárok számára. Jelzést küldött arról, hogy törekszik a kereskedelmi kapcsolatainak diverzifikálására és a függőségeinek csökkentésére – mondta.

„A jelenlegi, egyre ellenségesebb és haszonelvűbb világban is egyértelműen elkötelezettek vagyunk a nemzetközi partneri kapcsolataink megerősítése mellett” – fogalmazott.

Közölte: a mindenki számára előnyös Mercosur-megállapodással a partnerek egy mintegy 700 millió fős piacot hoznak létre, a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét.

Üzenetünk a világnak, hogy a partnerség jólétet teremt, a nyitottság pedig a fejlődést”

– tette hozzá közleményében az uniós bizottság vezetője.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

survivor
2026. január 09. 23:21
Na szóval a franciakkal kibasztak😱😱, az olaszokat megvettek💲 Adolf tapsol es gratulal.🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
stormy
2026. január 09. 23:01
zsidóbérenc kollaborátor az egész eu vezetése. melyik eu's döntés szolgálta a tagállmaok vagy eu polgárok érdeket és nem az amerikai bibsikét akik irányitják őket? vissza kell redukálni a tagságunkat egy norvág vagy svájci szintre. és ha nem megy kilépni.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. január 09. 23:00
Nem kötelező EU tagnak lenni. A Fidesz tette meg von der Leyent EU főnöknek 2019-ben.
Válasz erre
0
4
lenyegtelen
2026. január 09. 22:57
Ettől kezdve az összes eu-s szabályozás csak irányelv... a gördeszkások számára.... A magyar hatóságokat is vissza kellene fogni, mert azok vannak akkora hasznos hülyék, ha az eu kér valamiből tizet, akkor ők szolgalelkűen hozzák a százat.... lásd haccp meg az olasz garázs pizzasütők esete...
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!