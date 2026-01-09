Egy életre megpecsételte Európa sorsát Von der Leyen: Magyarország, Franciaország és Lengyelország is tehetetlen volt

Von der Leyen most veri be az utolsó szöget az Európai Unió koporsójába: hamarosan alá is írja a végzetes szerződést
Hiába Magyarország, Lengyelország és Ausztria ellenállása.
Az Európai Bizottság elnöke bízik a legjobbakban.
Az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el, amelyben a tagországok mezőgazdaságért felelős miniszterei felhatalmazták az Európai Bizottságot az EU-Mercosur partnerségi megállapodás (EMPA), valamint a Mercosur-országokkal tervezett ideiglenes kereskedelmi megállapodás (ITA) aláírására – tájékoztatott az uniós tanács pénteken.
A brüsszeli közlemény szerint a dél-amerikai közös piac (Mercosur) országaival – Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagsággal bíró Venezuela – tervezett ideiglenes kereskedelmi megállapodás célja a vámok csökkentése, valamint új piacokhoz nyit hozzáférést az áruk és szolgáltatások széles köre számára.
Az olyan ágazatok, mint a mezőgazdaság, az autóipar, a gyógyszeripar és a vegyipar, jobb kereskedelmi feltételeket fognak élvezni
– írták. A megállapodás rendelkezéseket tartalmaz a beruházások megkönnyítésére és a határokon átnyúló szolgáltatás-kereskedelem akadályainak felszámolására, különösen a digitális és pénzügyi szolgáltatások terén. A közbeszerzésre vonatkozó rendelkezések továbbá lehetővé teszik az uniós vállalatok számára, hogy hozzáférjenek a Mercosur-országok közbeszerzési eljárásaihoz – közölték.
A kereskedelmi megállapodás az EU kizárólagos hatáskörébe tartozik, ezért nem igényli az uniós tagállamok ratifikálását
– tájékoztattak.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közleményt adott ki pénteken, amelyben hangsúlyozta: a 2026-os év legelején Európa máris határozott jelzést küldött arról, hogy elkötelezett versenyképességének javítása, a növekedés fokozása, valamint az esélyteremtés mellett a vállalkozások és a polgárok számára. Jelzést küldött arról, hogy törekszik a kereskedelmi kapcsolatainak diverzifikálására és a függőségeinek csökkentésére – mondta.
„A jelenlegi, egyre ellenségesebb és haszonelvűbb világban is egyértelműen elkötelezettek vagyunk a nemzetközi partneri kapcsolataink megerősítése mellett” – fogalmazott.
Közölte: a mindenki számára előnyös Mercosur-megállapodással a partnerek egy mintegy 700 millió fős piacot hoznak létre, a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét.
Üzenetünk a világnak, hogy a partnerség jólétet teremt, a nyitottság pedig a fejlődést”
– tette hozzá közleményében az uniós bizottság vezetője.
Ezt is ajánljuk a témában
Hiába Magyarország, Lengyelország és Ausztria ellenállása.
(MTI)
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP