Véget ért a KRÉTA-kérdőívek körüli jogi csata: a Szülői Hang alulmaradt

A Fővárosi Ítélőtábla elutasította a Szülői Hang keresetét

A Szülői Hang bírósági úton akart érvényt szerezni annak, hogy megismerhesse a 2022-es és 2023-as szülői kérdőívek részletes eredményeit. A Fővárosi Törvényszék nem jogerős ítéletében a Szülői Hangnak adott igazat. Ennek következményeként a minisztérium végül úgy döntött, hogy publikálja a korábbi – a 2022. decemberi, 2023. decemberi és 2024. októberi – szülői kérdőívek összefoglalóit az Új Köznevelés című folyóiratban.

Másodfokon azonban a Fővárosi Ítélőtábla részben megváltoztatta az elsőfokú bíróság ítéletét és a Szülői Hang keresetét elutasította.

Az Ítélőtábla az elsőfokú bíróság azon álláspontjával teljes körűen egyetértett, hogy az alperes a döntés-előkészítő adatokra való hivatkozással jogszerűen nem tagadhatta meg az adatok kiadását. A másodfokú bíróság a fellebbezés elbírálása során figyelembe vette, hogy a Belügyminisztérium az adatigénylést időközben teljesítette, amikor az Új Köznevelés című folyóirat 2025. június 25-i számában teljes terjedelmében megjelentette a kiadni kért adatokat.

„A felperes által igényelt közérdekű adatok már a birtokában vannak, az információszabadsághoz való alapjoga ezért nem sérül. Az alperes által közzétett információk birtokában a felperes alapjoga érvényesült” – áll a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletében.