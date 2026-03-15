Véget ért a KRÉTA-kérdőívek körüli jogi csata: a Szülői Hang alulmaradt

2026. március 15. 06:12

Komoly jogi és adatvédelmi csata zajlott a Szülői Hang és a Belügyminisztérium között a KRÉTA-rendszeren keresztül kiküldött szülői kérdőívek miatt. A BM több alkalommal küldött ki kérdőíveket a szülőknek, hogy véleményüket kérdezze például a köznevelés állapotáról vagy érdeklődjön a pedagógusok munkájáról.

2026. március 15. 06:12
null
Kunstár Csaba
Kunstár Csaba
Nagy Gábor
Nagy Gábor

A Szülői Hang (SZH) és a Belügyminisztérium (BM) közötti vita végére tett pontot a Fővárosi Ítélőtábla. Ahogy arról korábban a média beszámolt, a Szülői Hang bírósághoz fordult, sérelmezve, hogy a KRÉTA-rendszeren keresztül kérdőíveket töltetnek ki a szülőkkel, hogy ezzel közvetlen visszajelzést kapjanak az oktatás helyzetéről, és ezen vélemények alapján hozhassanak döntéseket.

Az inkább balliberális irányultságú szervezet szerint ezek a kérdőívek csupán „látszatkonzultációk” és a BM a KRÉTA-rendszert – amely egy kötelező adminisztratív felület – arra használja, hogy megkerülje a szakmai szervezetekkel való valódi egyeztetést, és gyakran irányított vagy manipulatív kérdésekkel próbálja igazolni saját döntéseit.

Köztudott, az SZH számtalan platformon tárja a szülők és a diákok elé a regnáló kabinet oktatáspolitikájának kritikáját. A választások előtt azonban szintet lépett a szervezet, és a következőket írta a közelgő parlamenti választásokkal, illetve a kampánnyal kapcsolatban – mondhatni: nem maradtak kétségek a politikai hovatartozást illetően:

  • „Bár a magyar társadalom számára az oktatás kérdése sajnos nem volt sorskérdés az elmúlt 16 évben, 2026-ra egyre többen ismerik fel, hogy áprilisban arról is szavazunk, hogy elfogadjuk-e a közoktatás és a gyermekvédelem jelenlegi, minden érintetthez méltatlan működését.
  • (...) A mai gyerekeknek már semmilyen személyes tapasztalatuk nincsen arról, hogy milyen egy működő demokrácia, milyen egy tisztességes, demokratikus választás, milyen egy békés közélet. Felnőtt egy generáció, akik nem tapasztaltak meg mást a NER hatalmán kívül, akik számára ismeretlen a fékek és ellensúlyok, a demokratikus viták és egyeztetések rendszere.
  • Szülőként hatalmas a felelősségünk abban, hogy milyen országot hagyunk örökül: a mi feladatunk megtanítani, hogy lehetséges értelmes vitákat folytatni az ország jövőjéről anélkül, hogy eltaposnánk, megaláznák, besároznánk azokat, akik nem értenek velünk egyet, a mi felelősségünk, hogy a jövő társadalma együtt és ne egymás ellen működjön. Ehhez pedig változnunk és változtatnunk kell!
  • A 2026-os kampány olyan morális válságba taszította az országot, amely elképzelhetetlen volt még azok számára is, akik hosszú évek óta elviselhetetlennek érzik a közélet és közbeszéd durvulását. A félelemkeltő, háborúval riogató kormányzati kampányüzenetek a gyerekekben hatalmas károkat okoznak! A mi feladatunk, hogy ezeket a félelmeket, szorongásokat oldjuk és ne fokozzuk.”

Visszatérve a bírósági ügyhöz, a minisztérium a tárgyalás során úgy érvelt, hogy a KRÉTA a leghatékonyabb módja a szülők tömeges elérésének. Ezzel szemben a Szülői Hang, valamint több adatvédelmi szakértő azt kifogásolta, hogy egy oktatási adminisztrációs rendszert politikai jellegű véleménynyilvánításra használnak, ami adatkezelési kérdéseket is felvet.

A Fővárosi Ítélőtábla elutasította a Szülői Hang keresetét

A Szülői Hang bírósági úton akart érvényt szerezni annak, hogy megismerhesse a 2022-es és 2023-as szülői kérdőívek részletes eredményeit. A Fővárosi Törvényszék nem jogerős ítéletében a Szülői Hangnak adott igazat. Ennek következményeként a minisztérium végül úgy döntött, hogy publikálja a korábbi – a 2022. decemberi, 2023. decemberi és 2024. októberi – szülői kérdőívek összefoglalóit az Új Köznevelés című folyóiratban.

Másodfokon azonban a Fővárosi Ítélőtábla részben megváltoztatta az elsőfokú bíróság ítéletét és a Szülői Hang keresetét elutasította.

Az Ítélőtábla az elsőfokú bíróság azon álláspontjával teljes körűen egyetértett, hogy az alperes a döntés-előkészítő adatokra való hivatkozással jogszerűen nem tagadhatta meg az adatok kiadását. A másodfokú bíróság a fellebbezés elbírálása során figyelembe vette, hogy a Belügyminisztérium az adatigénylést időközben teljesítette, amikor az Új Köznevelés című folyóirat 2025. június 25-i számában teljes terjedelmében megjelentette a kiadni kért adatokat.

„A felperes által igényelt közérdekű adatok már a birtokában vannak, az információszabadsághoz való alapjoga ezért nem sérül. Az alperes által közzétett információk birtokában a felperes alapjoga érvényesült” – áll a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletében.

A NAIH szerint a KRÉTA-ról nem lehet leiratkozni

A Szülői Hang és a Belügyminisztérium között a KRÉTA-rendszeren keresztül kiküldött szülői kérdőívek miatt is komoly jogi és adatvédelmi csata is zajlott. A Szülői Hang bejelentésére a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) is vizsgálódott.

A Hatóság kimondta, hogy a BM jogellenesen kezelte a szülők adatait, amikor a KRÉTA-n keresztül küldte ki a kérdőíveket.

Az adatok kezelésének célja az oktatási adminisztráció, nem pedig a minisztériumi felmérésekben való részvétel. A szülőknek nem volt lehetőségük előzetesen „leiratkozni” ezekről a levelekről, és nem adtak felhatalmazást arra, hogy adataikat ilyen célra továbbítsák a BM-nek.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Élő Éva
2026. március 15. 08:08
Öldöklő küzdelem folyik a fiatalságért. Ez az a kor, amikor a psziché még képlékeny, a jellem, a morális elvárások ekkor formálódnak. A nemzet jövője, gyermekeink sorsa függ attól, mennyire képes átmosni a fiatalok agyát az a destruktív szekta amit progresszív liberalizmusnak neveznek. Iskolák tucatjainak kell szembenézni azzal, hogy a drogliberalizációt szabadság jognak aposztrofálják. Nem csak nyugaton, de mos és itt, a mi iskoláinkban is tizenévesek jelentkeznek azzal az igénnyel, hogy ők nemet akarnak váltani, és szembesítik vele az osztály, az iskola közösségét, így a szülőknek is választani kell, elfogadja-e norma alkotónak ezeket a gondokat, vagy megpróbálnak határokat szabni az ámokfutásnak. Érdemes meghallgatni azokat a destruktív, durván agresszív, pornográf slágerszövegeket, amelyeket felkapott repperek, tömeges rajongótáborral rendelkező sztárok töltenek a fejükbe, lelkükbe, hogy elborzadjunk.
74bro
2026. március 15. 07:54
Na már megint a fékekkel és ellensúlyokkal jönnek. Klasszikus. Dehát az Isten szererlmére, miért a kormánynak kellene gondoskodnia fékekről és ellensúlyokról? Ez nem az ellenzék dolga lenne? Miért nem teszik? Ja, hogy a magatehetetlen gyűlölködés mellett nem jut rá idejük? Értem... A tanulóknak oktatásra van szüksége, nem tanári indoktrinációra. Ha a "liberálisok" tartanák kézben az oktatást, a gyerekek nem tudnák az érettségi után, fiúk volnának-e avagy lányok, de tudnák, hogy utálni kell Orbánt, Trumpot, meg minden idős fehér férfit, a kapitalista imperializmus pedig minden rossz okozója (persze a kapitalizmus és a mobil internetük csodás világa közötti összefüggés rejve maradna előttük).
Obsitos Technikus
2026. március 15. 07:54
"Szülői Hang" Jóhogynem szülői szikra..
totumfaktum-2
2026. március 15. 07:46
Ilyen Hang, olyan Hang. Nincs hálózat, ugye? A pereskedés sincs ingyen, nincs finanszírozás, ugye? Ez megint az, aminek látszik?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!