buddha stumpf andrás belügyminisztérium Magyar Péter

„Nem ismerem a TISZA mind az 50 ezer önkéntesének életét” – Magyar Péter is reagált a tiszás informatikus zsarolós botrányára

2026. május 12. 19:20

A miniszterelnök azt is tagadta, hogy a Buddha becenéven ismert informatikus fontos pozíciót kaphat a Belügyminisztériumban.

2026. május 12. 19:20
Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, az Átlátszó birtokába került bírósági dokumentumok szerint az M.T. monogrammal azonosított, Buddha becenéven ismert tiszás informatikust korábban zsarolás és információs rendszer elleni bűncselekmény miatt jogerősen elítélték.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A hírről Stumpf András is beszámolt Facebook-oldalán, amelyre a miniszterelnök személyesen reagált. Magyar Péter a következőket írta a kommentszekcióban: „Sajnos/szerencsére nem ismerem a TISZA mind az 50 ezer önkéntesének életét 20 évre visszamenően, de soha senki nem akarta az illetőt semmilyen kormányzati pozícióba elhelyezni. És abból sem igaz semmi, amit a közösségünkben történtekről írnak. És itt most le is zártam ezt a fantasztikus oknyomozó sztorit.”

Nem kellett sokat várni Stumpf reakciójára sem, az újságíró a következőket írta válaszul: „Ha nem lesz belőle kormányzati szereplő, az mindenesetre megnyugtató. Köszönöm a gyors választ.”

Nyitókép: Facebook/Tisza Párt

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-3
2026. május 12. 21:27
Az elmebeteg poloska nem is tudja, hogy az általa korábban felszopott Buddha hogyan kaphatott ilyen pozíciót? Hazudik a gennyláda!
Válasz erre
0
0
elcapo-3
2026. május 12. 21:23
Stumpf nyelve tövig a poloska seggében.......undorító féreg mindkettő.
Válasz erre
0
0
Ekrü123
2026. május 12. 21:11
Nem arról volt szó, hogy a miniszterelnök felelős az összes beosztottjáért, a pártelnök meg az aktivistáiért? 🤔
Válasz erre
1
0
Kormánypárti2
2026. május 12. 20:50
Így jár minden hülye majom, amelyik a morzsák reményében hatalomra segítette a globalisa majmokat.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!