Megírta az Átlátszó: szexképekkel zsarolt korábban a Tisza Párt kémelhárítója, most fontos feladatot kaphat a Belügyminisztériumban

Az Átlátszó szerint M.T. 2024 nyarán jelent meg a Tisza Párt környezetében egy kibervédelmi javaslattal. A portál azt írja, M.T. tervét egy, már régebb óta a pártnak önkénteskedő informatikus kifogásolt is, ami belső konfliktusokhoz vezetett. Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke árulónak nevezte a kételyeket támasztó informatikust, aki fel is hagyott a pártnak folytatott munkával.

A portál emellett arról is ír, hogy az M.T. által kiépített kibervédelemhez köthetőek a Tisza Párt adatszivárgási ügyei is, köztük a Discord- és a Tisza Világ alkalmazással kapcsolatos incidensek.

Másik, HR támogatóként a Tiszánál dolgozó önkéntesek szerint M.T. paranoid légkört alakított ki a párton belül, több embert „fidesz-ügynöknek” vagy „árulónak” minősített és el is küldött a szervezettől. Ezen kirúgások áldozat lett az Átlátszó forrása is, akinek a tevékenysége 2024 végén vált gyanússá M.T. számára.