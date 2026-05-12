Megírta az Átlátszó: szexképekkel zsarolt korábban a Tisza Párt kémelhárítója, most fontos feladatot kaphat a Belügyminisztériumban

Az Átlátszó birtokába került bírósági dokumentumok szerint az M.T. monogrammal azonosított, Buddha becenéven ismert tiszás informatikust korábban zsarolás és információs rendszer elleni bűncselekmény miatt jogerősen elítélték.
Az Átlátszó birtokába került bírósági dokumentumok szerint az M.T. monogrammal azonosított, Buddha becenéven ismert tiszás informatikust korábban zsarolás és információs rendszer elleni bűncselekmény miatt jogerősen elítélték.
A portál szerint az illető most mégis fontos szerepet kaphat a Belügyminisztériumban, ahol érzékeny adatokhoz is hozzáférhetne.
A cikk szerint M.T. 2008-ban feltörte egy sértett IWIW-profilját, majd a megszerzett szexuális tartalmú fotókkal zsarolta meg az illetőt. Az ügyészségi és bírósági iratok alapján 300 ezer forintot követelt azért, hogy a képeket ne tegye közzé az interneten. A sértett végül kifizette az összeget. A Fővárosi Törvényszék 2014-ben jogerősen bűnösnek mondta ki M.T.-t zsarolás és információs rendszer elleni bűncselekmény miatt, amiért egy év felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint kártérítés megfizetésére ítélték.
Az Átlátszó szerint M.T. 2024 nyarán jelent meg a Tisza Párt környezetében egy kibervédelmi javaslattal. A portál azt írja, M.T. tervét egy, már régebb óta a pártnak önkénteskedő informatikus kifogásolt is, ami belső konfliktusokhoz vezetett. Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke árulónak nevezte a kételyeket támasztó informatikust, aki fel is hagyott a pártnak folytatott munkával.
A portál emellett arról is ír, hogy az M.T. által kiépített kibervédelemhez köthetőek a Tisza Párt adatszivárgási ügyei is, köztük a Discord- és a Tisza Világ alkalmazással kapcsolatos incidensek.
Másik, HR támogatóként a Tiszánál dolgozó önkéntesek szerint M.T. paranoid légkört alakított ki a párton belül, több embert „fidesz-ügynöknek” vagy „árulónak” minősített és el is küldött a szervezettől. Ezen kirúgások áldozat lett az Átlátszó forrása is, akinek a tevékenysége 2024 végén vált gyanússá M.T. számára.
Az Átlátszó további forrásai szerint M.T. 2019-ben titkosszolgálati vagy haditechnikai eszköznek minősülő informatikai termékek magyarországi forgalmazásának lehetőségeit is vizsgálta egy Nagy-Britanniában alapított cégén keresztül, ami miatt már évekkel ezelőtt a nemzetbiztonsági szervek látókörébe kerülhetett.
A cikk kitér a választási kampány idején nagy visszhangot kiváltó úgynevezett „Henry-ügyre” is, amelyet az akkori kormányt pártoló jobboldali sajtó és az ellenzék radikálisan eltérő módokon közölt: a Direkt36 tényfeltáró cikke azt sugallta, hogy az állami titkosszolgálat mondvacsinált indokkal indított politikai célú műveletet a Tisza Párt ellen, annak informatikai rendszerének bedöntésére, miközben a kormányzati kommunikáció „ukrán/tiszás kémügyként” tálalta a történteket.
Azonban, ahogy azt az Átlátszó is írja, valószínűtlen, hogy a Henry álnéven üzengető egyén mögött az Alkotmányvédelmi Hivatal állna, ugyanis az ügynek a fő gyanúsítottja egy részben volt nemzetbiztonsági szakemberekből álló, politikai lejáratásokra specializálódott különítmény, amely évek óta az ellenzék megdöntésén dolgozott.
Az Átlátszó Alkotmányvédelmi Hivatalnál dolgozó forrása ugyanakkor arról számolt be, hogy a titkosszolgálatnak több oka is volt arra, hogy Buddhát – azaz M.T. – megfigyelje, kezdve a fentebb említett szexképes zsarolással egészen a titkosszolgálati eszközök importjáig.
Ilyen esetekben a titkosszolgálat hivatalból vizsgálódik, és az ellenzéki pártoknál ugyanúgy nyomoznia kell a kémek és a befolyásolás után, mint ahogy azt a kormánynál tenné
– jelezte a lap forrása.
