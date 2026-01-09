Most végre mindenki megtudhatja az igazat: kiszivárgott, mit gondol a Tisza a magyar emberekről – a válasz nem túl hízelgő (VIDEÓ)

Dermesztő fordulat az angyalföldi gyilkosság ügyében – sokkal többre készült a támadó
A 33 éves E. Gábor a kihallgatásán nem tagadott semmit, a letartóztatásáról pénteken dönt a bíróság.
A kellemetlen lebukást a párt saját videós anyagának köszönheti.
A Fidesz országgyűlési képviselője, Zsigmond Barna Pál egy videót osztott meg a közösségi oldalán, melyben a Tisza Párt újabb botrányára hívta fel a figyelmet. Jakab Zsuzsannáról, a Tisza újpesti jelöltjéről ugyanis napvilágra került egy videó, melyben arról számoltak be, hogy képzést tartottak a Tisza Párt újpesti önkénteseinek.
Zsigmond Barna Pál szerint a Tisza Párt képzési anyagai ugyan próbálták kitakarni a videón, de ez nem sikerült, és az egyik tájékoztató anyagon látható maradt a következő felirat.
túl birka a magyar.
„A magyar emberek lenézése, kirekesztése persze nem új dolog a baloldalon, hiszen korábban már patkánynak, pestisesnek vagy véglénynek nevezték a velük nem egyetértőket” – írta Zsigmond Barna Pál.
Az a párt, az a jelölt amelyik így gondolkodik a magyar emberekről, az nem alkalmas arra, és nem méltó arra, hogy vezesse Magyarországot!
– tette hozzá.
s
Nyitókép forrása: Zsigmond Barna Pál Facebook-oldala
***
Ezt is ajánljuk a témában
A 33 éves E. Gábor a kihallgatásán nem tagadott semmit, a letartóztatásáról pénteken dönt a bíróság.