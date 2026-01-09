Ft
tisza párt zsigmond barna pál fidesz videó birka

Most végre mindenki megtudhatja az igazat: kiszivárgott, mit gondol a Tisza a magyar emberekről – a válasz nem túl hízelgő (VIDEÓ)

2026. január 09. 21:59

A kellemetlen lebukást a párt saját videós anyagának köszönheti.

2026. január 09. 21:59
null

A Fidesz országgyűlési képviselője, Zsigmond Barna Pál egy videót osztott meg a közösségi oldalán, melyben a Tisza Párt újabb botrányára hívta fel a figyelmet. Jakab Zsuzsannáról, a Tisza újpesti jelöltjéről ugyanis napvilágra került egy videó, melyben arról számoltak be, hogy képzést tartottak a Tisza Párt újpesti önkénteseinek. 

Zsigmond Barna Pál szerint a Tisza Párt képzési anyagai ugyan próbálták kitakarni a videón, de ez nem sikerült, és az egyik tájékoztató anyagon látható maradt a következő felirat.

túl birka a magyar.

„A magyar emberek lenézése, kirekesztése persze nem új dolog a baloldalon, hiszen korábban már patkánynak, pestisesnek vagy véglénynek nevezték a velük nem egyetértőket” – írta Zsigmond Barna Pál.

Az a párt, az a jelölt amelyik  így gondolkodik a magyar emberekről, az nem alkalmas arra, és nem méltó arra, hogy vezesse Magyarországot!

– tette hozzá.

s

 

Nyitókép forrása: Zsigmond Barna Pál Facebook-oldala

***

