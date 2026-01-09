Most végre mindenki megtudhatja az igazat: kiszivárgott, mit gondol a Tisza a magyar emberekről – a válasz nem túl hízelgő (VIDEÓ)

A Fidesz országgyűlési képviselője, Zsigmond Barna Pál egy videót osztott meg a közösségi oldalán, melyben a Tisza Párt újabb botrányára hívta fel a figyelmet. Jakab Zsuzsannáról, a Tisza újpesti jelöltjéről ugyanis napvilágra került egy videó, melyben arról számoltak be, hogy képzést tartottak a Tisza Párt újpesti önkénteseinek.

Zsigmond Barna Pál szerint a Tisza Párt képzési anyagai ugyan próbálták kitakarni a videón, de ez nem sikerült, és az egyik tájékoztató anyagon látható maradt a következő felirat.