Dermesztő fordulat az angyalföldi gyilkosság ügyében – sokkal többre készült a támadó

Újabb hátborzongató részletek derültek ki az angyalföldi vérfürdőről, így ölték meg a fitneszmodellt
A 33 éves E. Gábor a kihallgatásán nem tagadott semmit, a letartóztatásáról pénteken dönt a bíróság.
További részletek kerültek nyilvánosságra az angyalföldi emberölés ügyében, amelyben egy 33 éves férfit, E. Gábort gyanúsítanak a 29 éves M. Dolli megölésével. A rendelkezésre álló információk szerint a férfi a nővel történt intim együttlétet követően több késszúrással végzett áldozatával, majd a lakásban kutatott értékek után – írta meg a Blikk.
A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra, 2026. február 9-ig rendelte el a gyanúsított letartóztatását emberölés bűntettének gyanúja miatt, és a kényszerintézkedés helyszínéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki. A hatósági álláspont szerint a férfi motivációja túlmutathatott a rabláson, mert a gyanú alapján az áldozatától megszerzett pénzből fegyvert akart vásárolni, és politikusok ellen tervezett további erőszakos cselekményeket.
A megalapozott gyanú szerint a terhelt a bűncselekmény elkövetését megelőzően elhatározta, hogy egy prostituált megölése útján pénzt szerez, azért, hogy majd a bűncselekményből származó összegből illegális fegyvert vásároljon és azzal – meg nem nevezett politikusok sérelmére – további élet- és testi épség elleni bűncselekményeket kövessen el
– áll a Fővárosi Törvényszék sajtóközleményében.
A nyomozati verzió szerint a nő egy erre szakosodott internetes oldalon hirdette magát, és január 5-én szexuális szolgáltatás nyújtása céljából fogadta a férfit. A beszámoló alapján a gyanúsított kifejezetten azzal a céllal ment a lakásra, hogy a nő megölése árán megszerezze annak értékeit.
A gyanúsított a sértett megölését követően a lakásban értéktárgyak után kutatott: ennek során magához vette a nő mobiltelefonját és egy pár vezeték nélküli fülhallgatóját, egy iPad-et, valamint egy fekete színű kabátot, majd ezekkel az értékekkel távozott a lakásból.
Az eljárás jelenlegi szakaszában a hatóságok azt vizsgálják, hogy a gyanú milyen mértékben támasztható alá bizonyítékokkal, és a minősítés is ennek megfelelően alakulhat. A közölt információk alapján, amennyiben a gyanú igazolódik, a férfit előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt is felelősségre vonhatják, az ügyészség pedig kezdeményezte a letartóztatását, amelynek elrendeléséről a bíróság döntött.
„A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája megállapította, hogy bár a gyanúsított személyi körülményei kedvezőek, de a viselkedése az aktuálisan észlelhető mentális zavara miatt kiszámíthatatlanná válhat, továbbá a kiszabható büntetés mértékében rejlő fenyegetettség is olyan súlyú, hogy a szökés, elrejtőzés veszélye reális feltételezés” – áll a közleményben.
Mivel a gyanúsított a bűncselekmény elkövetése után megkísérelte eltüntetni a nyomokat, és elrejtette a magával vitt hátizsákot, benne a cselekmény idején viselt, vérrel szennyezett kabátot és más szennyezett ruhadarabokat, fennáll a bizonyítás meghiúsításának vagy megnehezítésének veszélye.
A bíróság a döntésnél figyelembe vette a gyanúsított anyagi helyzetét, az otthonában talált tárgyakat, a bűncselekmény körülményeit, valamint a jelenlegi pszichés állapotára vonatkozó megállapításokat, és arra jutott, hogy szabadlábon újabb bűncselekmény elkövetésének kockázata is fennállhat. Ennek alapján a letartóztatást az IMEI-ben rendelték végrehajtani.
Nyitókép forrása: police.hu
