Dermesztő fordulat az angyalföldi gyilkosság ügyében – sokkal többre készült a támadó

További részletek kerültek nyilvánosságra az angyalföldi emberölés ügyében, amelyben egy 33 éves férfit, E. Gábort gyanúsítanak a 29 éves M. Dolli megölésével. A rendelkezésre álló információk szerint a férfi a nővel történt intim együttlétet követően több késszúrással végzett áldozatával, majd a lakásban kutatott értékek után – írta meg a Blikk.

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra, 2026. február 9-ig rendelte el a gyanúsított letartóztatását emberölés bűntettének gyanúja miatt, és a kényszerintézkedés helyszínéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki. A hatósági álláspont szerint a férfi motivációja túlmutathatott a rabláson, mert a gyanú alapján az áldozatától megszerzett pénzből fegyvert akart vásárolni, és politikusok ellen tervezett további erőszakos cselekményeket.