Ft
Ft
-3°C
-13°C
Ft
Ft
-3°C
-13°C
01. 09.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
fővárosi törvényszék bűncselekmény bíróság áldozat gyanú

Dermesztő fordulat az angyalföldi gyilkosság ügyében – sokkal többre készült a támadó

2026. január 09. 19:37

A 33 éves E. Gábor a kihallgatásán nem tagadott semmit, a letartóztatásáról pénteken dönt a bíróság.

2026. január 09. 19:37
null

További részletek kerültek nyilvánosságra az angyalföldi emberölés ügyében, amelyben egy 33 éves férfit, E. Gábort gyanúsítanak a 29 éves M. Dolli megölésével. A rendelkezésre álló információk szerint a férfi a nővel történt intim együttlétet követően több késszúrással végzett áldozatával, majd a lakásban kutatott értékek után – írta meg a Blikk.

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra, 2026. február 9-ig rendelte el a gyanúsított letartóztatását emberölés bűntettének gyanúja miatt, és a kényszerintézkedés helyszínéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki. A hatósági álláspont szerint a férfi motivációja túlmutathatott a rabláson, mert a gyanú alapján az áldozatától megszerzett pénzből fegyvert akart vásárolni, és politikusok ellen tervezett további erőszakos cselekményeket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv

Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A megalapozott gyanú szerint a terhelt a bűncselekmény elkövetését megelőzően elhatározta, hogy egy prostituált megölése útján pénzt szerez, azért, hogy majd a bűncselekményből származó összegből illegális fegyvert vásároljon és azzal – meg nem nevezett politikusok sérelmére – további élet- és testi épség elleni bűncselekményeket kövessen el

– áll a Fővárosi Törvényszék sajtóközleményében.

A nyomozati verzió szerint a nő egy erre szakosodott internetes oldalon hirdette magát, és január 5-én szexuális szolgáltatás nyújtása céljából fogadta a férfit. A beszámoló alapján a gyanúsított kifejezetten azzal a céllal ment a lakásra, hogy a nő megölése árán megszerezze annak értékeit.

A gyanúsított a sértett megölését követően a lakásban értéktárgyak után kutatott: ennek során magához vette a nő mobiltelefonját és egy pár vezeték nélküli fülhallgatóját, egy iPad-et, valamint egy fekete színű kabátot, majd ezekkel az értékekkel távozott a lakásból.

Ezt is ajánljuk a témában

Az eljárás jelenlegi szakaszában a hatóságok azt vizsgálják, hogy a gyanú milyen mértékben támasztható alá bizonyítékokkal, és a minősítés is ennek megfelelően alakulhat. A közölt információk alapján, amennyiben a gyanú igazolódik, a férfit előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt is felelősségre vonhatják, az ügyészség pedig kezdeményezte a letartóztatását, amelynek elrendeléséről a bíróság döntött.

„A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája megállapította, hogy bár a gyanúsított személyi körülményei kedvezőek, de a viselkedése az aktuálisan észlelhető mentális zavara miatt kiszámíthatatlanná válhat, továbbá a kiszabható büntetés mértékében rejlő fenyegetettség is olyan súlyú, hogy a szökés, elrejtőzés veszélye reális feltételezés” – áll a közleményben.

Mivel a gyanúsított a bűncselekmény elkövetése után megkísérelte eltüntetni a nyomokat, és elrejtette a magával vitt hátizsákot, benne a cselekmény idején viselt, vérrel szennyezett kabátot és más szennyezett ruhadarabokat, fennáll a bizonyítás meghiúsításának vagy megnehezítésének veszélye.

A bíróság a döntésnél figyelembe vette a gyanúsított anyagi helyzetét, az otthonában talált tárgyakat, a bűncselekmény körülményeit, valamint a jelenlegi pszichés állapotára vonatkozó megállapításokat, és arra jutott, hogy szabadlábon újabb bűncselekmény elkövetésének kockázata is fennállhat. Ennek alapján a letartóztatást az IMEI-ben rendelték végrehajtani.

Nyitókép forrása: police.hu

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsugabubus-2
2026. január 09. 19:54
"jump-ing 2026. január 09. 19:49 • Szerkesztve egy prostituált megölése --- az első pillanatban megmondtam...ti meg úgy kerülégettétek itt a valóságot mint macska a forró kását..." Ja, hát bunkóságért a Mandiner nem megy a szomszédba. Kegyeleti okokból nyugodtan lehettek volna tapintatosabbak. Mindegy, hogy a testéből élt, vagy történelmet tanított az ELTE-n... megölték. Aljas indokból.
Válasz erre
0
0
jump-ing
•••
2026. január 09. 19:49 Szerkesztve
egy prostituált megölése --- az első pillanatban megmondtam...ti meg úgy kerülégettétek itt a valóságot mint macska a forró kását... Nem az IMEI ben kellene megfigyelni, hanem a Dunafenekén jégzajláskor... Logikusan tervezett el mindent....csak az egyszemélyes forradalmát cseszte el. Nem jutott el a disznótorig....
Válasz erre
1
0
johannluipigus
2026. január 09. 19:44
Rablógyilkosság történt. A fickó játssza a hülyét,.hátha negússza. Nálam 30 év börtön. Nem bonyolult.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!