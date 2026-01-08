Újabb hátborzongató részletek derültek ki az angyalföldi vérfürdőről, így ölték meg a fitneszmodellt

A Blikk úgy tudja M. Dolli a Komárom-Esztergom vármegyei Oroszlányból származott, ahonnan évekkel korábban költözött fel Budapestre. A fiatal nő egy közeli ismerőse azt nyilatkozta, hogy Dollinak „mindene volt a testépítés, szakszerűen, fegyelmezetten porciózta magának mindig az ételadagokat, hogy tökéletes legyen a diétája és az alakja. Ez meg is látszott a testén, aminek a formálása érdekében tényleg rengeteget edzett”.

Elhangzott, hogy korábban a szülővárosában is járt tréningezni, ahol az egyébként rendőrként szolgáló személyi edző barátja foglalkozott vele, akivel már szétváltak az útjaik. Régebben egy önkiszolgáló étteremben dolgozott, de már két éve Budapesten élt – idézte a lap forrását.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay