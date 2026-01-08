Ft
01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
letartóztatás rendőrség Angyalföld gyilkosság lakás

Újabb hátborzongató részletek derültek ki az angyalföldi vérfürdőről, így ölték meg a fitneszmodellt

2026. január 08. 19:37

A 33 éves E. Gábor a kihallgatásán nem tagadott semmit. Letartóztatásáról pénteken dönt a bíróság.

2026. január 08. 19:37
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kedd délután érkezett bejelentés arról, hogy M. Dollit két napja nem érik el az ismerősei. A luxusingatlanban lévő lakás bejárati ajtaját a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, odabent pedig vérbe fagyva találtak rá a 29 éves nőre. 

A gyilkos után hajtóvadászat indult, 

néhány órával később, hajnali egy óra körül a XIX. kerületi otthonában már kattant is a bilincs a csuklóján.

A Blikk úgy értesült, hogy a 33 éves E. Gábor a kihallgatásán nem tagadott semmit. A lap információi szerint több tucat szúrást ejtett áldozatán, és a szakértők szerint a férfi szexuális aktus után végzett a lánnyal. 

A Főváros Főügyészség megállapította, hogy a gyanúsított előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberöléssel gyanúsítható, 

és indítványt tett a letartóztatására, amelyről pénteken dönt a bíróság.

A Blikk úgy tudja M. Dolli a Komárom-Esztergom vármegyei Oroszlányból származott, ahonnan évekkel korábban költözött fel Budapestre. A fiatal nő egy közeli ismerőse azt nyilatkozta, hogy  Dollinak „mindene volt a testépítés, szakszerűen, fegyelmezetten porciózta magának mindig az ételadagokat, hogy tökéletes legyen a diétája és az alakja. Ez meg is látszott a testén, aminek a formálása érdekében tényleg rengeteget edzett”. 

Elhangzott, hogy korábban a szülővárosában is járt tréningezni, ahol az egyébként rendőrként szolgáló személyi edző barátja foglalkozott vele, akivel már szétváltak az útjaik. Régebben egy önkiszolgáló étteremben dolgozott, de már két éve Budapesten élt – idézte a lap forrását.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

