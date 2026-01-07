Brutális rajtaütés Budapesten: a rendőrség nem finomkodott, gépfegyverrel törtek be a gyilkos otthonába (VIDEÓ)

Fordulat Dudás Miklós halálának ügyében: halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség
A Budapesti Rendőr-főkapitányság egységei emberölés bűntettének gyanúja miatt ütöttek rajta a férfin.
A fővárosi nyomozók elfogták és kihallgatták azt a 33 éves férfit, akit egy XIII. kerületi nő halálával hoztak összefüggésbe – számolt be Facebook-oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).
A Budapesti Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást az ügyben.
A rendőrségre január 6-án délután érkezett bejelentés, miután az áldozat ismerősei két napja nem tudták elérni az Angyalföldön élő nőt. A lakás ajtaját a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök pedig holtan találták meg az ingatlan lakóját. A helyszíni szemle során idegenkezűségre utaló körülményeket tártak fel.
A nyomozók rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, aki ellen hajtóvadászat indult.
A 33 éves férfit január 7-én, hajnali 1 óra körül fogták el Budapest XIX. kerületében. Az elfogásban a BRFK Életvédelmi Osztály nyomozói mellett a Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai is részt vettek.
A férfit gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség közlése szerint a gyanúsított beismerte a bűncselekmény elkövetését.
