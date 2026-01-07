Brutális rajtaütés Budapesten: a rendőrség nem finomkodott, gépfegyverrel törtek be a gyilkos otthonába (VIDEÓ)

A rendőrségre január 6-án délután érkezett bejelentés, miután az áldozat ismerősei két napja nem tudták elérni az Angyalföldön élő nőt. A lakás ajtaját a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök pedig holtan találták meg az ingatlan lakóját. A helyszíni szemle során idegenkezűségre utaló körülményeket tártak fel.

A nyomozók rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, aki ellen hajtóvadászat indult.