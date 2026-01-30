Vérfagyasztó: metró elé rántott egy fiatal lányt a szudáni migráns Hamburgban

Arcpirító: a német liberális politikus a fehéreket hibáztatja a késeléses támadásokért
A Zöldpárt egykori ifivezére, Jette Nietzard közölte, a német vasútállomásokon az őslakosokat kell megregulázni, nem a migránsokat.
A bevándorlók legújabb „szórakozása” hogy bárkit a vonat alá löknek Németországban.
Megrázó ügyben nyomoz a hamburgi rendőrség. Csütörtök este tíz óra körül egy 25 éves dél-szudáni férfi magával rántott egy 18 éves német lányt a sínekre a város Wandsbek-Markt állomásán, ahol mindkettejüket halálra gázolta az érkező metró – írta a Remix News.
A hatóságok megállapították, hogy az elkövető nem ismerte korábban az áldozatát, valószínűleg véletlenszerűen választotta ki.
A rendőrség közölte, hogy a szemtanúk pszichológiai támogatást kaptak a helyszínen, és a nyomozók az állomás biztonsági kameráinak felvételeit vizsgálják.
Az utóbbi időszakban rengeteg hasonló eset történt Németországban.
2025 novemberében Hudhaifa Al-Mashhadani-t, a radikális iszlám ismert kritikusát próbálták meg a sínekre lökni, az ügyben az állambiztonság indított nyomozást.
Tavaly augusztusban egy 31 éves iraki férfi a Friedland állomáson egy 16 éves ukrán lányt lökött egy 100 km/h sebességgel haladó tehervonat elé, miközben a lány a peronon állt és telefonon beszélt Ukrajnában élő nagyapjával. A lány azonnal meghalt.
A férfit nemrégiben kötelező pszichiátriai kezelésre ítélték, így elkerülte a börtönbüntetést.
2023 márciusi esetben két külföldi (algériai és tunéziai) állampolgárt tartóztattak le Pforzheim központi pályaudvarán, miután egy 49 éves férfit löktek a sínekre, mert nem adott nekik cigarettát. Amikor a férfi vissza akart mászni a peronra, akkor súlyosan bántalmazták.
2023 januárjában egy 27 éves szíriai állampolgárt tartóztattak le Észak-Rajna-Vesztfáliában az Altena állomáson, miután egy 16 éves iskoláslányt dobott a sínekre; ebben az esetben szerencsére nem esett baja a lánynak.
Korábban mi is foglalkoztunk azzal, hogy borzasztó állapotok uralkodnak Németország egyes területein a futó vasútvonalakon a migránsok miatt. Rendszeresek a késes támadások, valamint napi rendszerességgel támadnak rá a vasúti dolgozókra is.
Nyitókép forrása: John MACDOUGALL / AFP
