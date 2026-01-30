Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
gyilkosság migráns németország

Vérfagyasztó: metró elé rántott egy fiatal lányt a szudáni migráns Hamburgban

2026. január 30. 19:52

A bevándorlók legújabb „szórakozása” hogy bárkit a vonat alá löknek Németországban.

2026. január 30. 19:52
null

Megrázó ügyben nyomoz a hamburgi rendőrség. Csütörtök este tíz óra körül egy 25 éves dél-szudáni férfi magával rántott egy 18 éves német lányt a sínekre a város Wandsbek-Markt állomásán, ahol mindkettejüket halálra gázolta az érkező metró – írta a Remix News.

A hatóságok megállapították, hogy az elkövető nem ismerte korábban az áldozatát, valószínűleg véletlenszerűen választotta ki.

A rendőrség közölte, hogy a szemtanúk pszichológiai támogatást kaptak a helyszínen, és a nyomozók az állomás biztonsági kameráinak felvételeit vizsgálják.

Az utóbbi időszakban rengeteg hasonló eset történt Németországban.

2025 novemberében Hudhaifa Al-Mashhadani-t, a radikális iszlám ismert kritikusát próbálták meg a sínekre lökni, az ügyben az állambiztonság indított nyomozást.

Tavaly augusztusban egy 31 éves iraki férfi a Friedland állomáson egy 16 éves ukrán lányt lökött egy 100 km/h sebességgel haladó tehervonat elé, miközben a lány a peronon állt és telefonon beszélt Ukrajnában élő nagyapjával. A lány azonnal meghalt.

A férfit nemrégiben kötelező pszichiátriai kezelésre ítélték, így elkerülte a börtönbüntetést.

2023 márciusi esetben két külföldi (algériai és tunéziai) állampolgárt tartóztattak le Pforzheim központi pályaudvarán, miután egy 49 éves férfit löktek a sínekre, mert nem adott nekik cigarettát. Amikor a férfi vissza akart mászni a peronra, akkor súlyosan bántalmazták.

2023 januárjában egy 27 éves szíriai állampolgárt tartóztattak le Észak-Rajna-Vesztfáliában az Altena állomáson, miután egy 16 éves iskoláslányt dobott a sínekre; ebben az esetben szerencsére nem esett baja a lánynak.

Korábban mi is foglalkoztunk azzal, hogy borzasztó állapotok uralkodnak Németország egyes területein a futó vasútvonalakon a migránsok miatt. Rendszeresek a késes támadások, valamint napi rendszerességgel támadnak rá a vasúti dolgozókra is.

Nyitókép forrása: John MACDOUGALL / AFP

Interista
2026. január 30. 20:23
Tiszaszektásoknak ez sem fog ébresztőt fújni. Majd kitalálják, hogy ez egy lejárató kampány a fidesz részéről. Németeknek javaslom, hogy a jelenlegi kormányukat azonnal buktassák meg, és szavazzanak bizalmat az Afd-nek. Ők majd "kifehérítik" Németországot. Az ártalmas egyéneket kiemelik a tömegből. Nem lesz nehéz. Nagyon sok ártalmas egyén van germanisztánban. Ursulával és merzcel kell kezdeni a tisztítást.
Válasz erre
0
0
gyokertiszasok
2026. január 30. 20:13
Magatok is láthatjátok a fejlett nyugat vívmányait, mint a ruszkiknak anno az egyetlen talámányát : az asszony vontatta faekét
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2026. január 30. 20:02
Azt hitte a majom, hogy ez is a beilleszkedés része. Szegény lány.........szégyellhetik a liberálnácik magukat.
Válasz erre
6
0
tikkadt-szocske
•••
2026. január 30. 20:00 Szerkesztve
Aztán kiderül, hogy a mozdonyvezető a hibás, mert nem kapta el a kormányt ütközés előtt. Vagy valami hasonló idióta magyarázat lát majd napvilágot.
Válasz erre
2
0
