Vérfagyasztó: metró elé rántott egy fiatal lányt a szudáni migráns Hamburgban

Megrázó ügyben nyomoz a hamburgi rendőrség. Csütörtök este tíz óra körül egy 25 éves dél-szudáni férfi magával rántott egy 18 éves német lányt a sínekre a város Wandsbek-Markt állomásán, ahol mindkettejüket halálra gázolta az érkező metró – írta a Remix News.

A hatóságok megállapították, hogy az elkövető nem ismerte korábban az áldozatát, valószínűleg véletlenszerűen választotta ki.