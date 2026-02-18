Felkavaró tragédia: tizenegy embert tartóztattak le, miután az Antifa agyonvert egy jobboldali fiatalt (VIDEÓ)

A megtámadott fiatal és társai a bevándorláselleneskét jellemzett Némésis csoport tagjaiként vettek részt egy egyetemi konferencia elleni demonstráción. Az eseményen, amelyen tiltakoztak, Rima Hassan, a Jean-Luc Mélenchon vezette baloldali Engedetlen Franciaország (LFI) európai parlamenti képviselője is jelen volt.

Deranque a tüntető csoport megtámadott nőtagjai védelmére sietett a társaival, amikor a többségben lévő szélsőbaloldali verőemberek rájuk rontottak. A fiatal férfit szabályosan levadászták, miután csoportjukat szétugrasztották az antifák.

Quentin Deranque, az áldozat

Forrás: X

A gyilkosságot később több baloldali politikus is elítélte.

A feltételezett elkövetők között az LFI egyik képviselője, Raphaël Arnault parlamenti asszisztense is horogra akadt. A politikus azonban arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy az érintett személy „már nem folytat parlamenti tevékenységet”. A francia ügyészség szándékos emberölés és súlyos testi sértés gyanújával nyomoz.