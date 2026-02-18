Ft
politikai erőszak quentin deranque Lyon gyilkosság Engedetlen Franciaország Franciaország Antifa

Felkavaró tragédia: tizenegy embert tartóztattak le, miután az Antifa agyonvert egy jobboldali fiatalt (VIDEÓ)

2026. február 18. 20:10

A brutális politikai erőszak sokkolta Franciaországot.

2026. február 18. 20:10
null

Többek között egy parlamenti asszisztenst is őrizetbe vettek Franciaországban, miután erőszakos antifák halálra vertek egy jobboldali fiatalt Lyonban – áll a Guardian beszámolójában. Az ügy tovább élezte a francia belpolitikai feszültségeket.

Tizenegy gyanúsítottat vettek őrizetbe Franciaországban a 23 éves Quentin Deranque halálával kapcsolatban. A fiatal férfi múlt szombaton hunyt el, miután súlyos agysérüléseket szenvedett egy utcai összecsapás során Lyonban.

A lyoni ügyészség tájékoztatása szerint Deranque-t

a földre lökték, majd legalább hat ember brutálisan bántalmazta”.

A megtámadott fiatal és társai a bevándorláselleneskét jellemzett Némésis csoport tagjaiként vettek részt egy egyetemi konferencia elleni demonstráción. Az eseményen, amelyen tiltakoztak, Rima Hassan, a Jean-Luc Mélenchon vezette baloldali Engedetlen Franciaország (LFI) európai parlamenti képviselője is jelen volt.

Deranque a tüntető csoport megtámadott nőtagjai védelmére sietett a társaival, amikor a többségben lévő szélsőbaloldali verőemberek rájuk rontottak. A fiatal férfit szabályosan levadászták, miután csoportjukat szétugrasztották az antifák.

Quentin Deranque, az áldozat
Forrás: X

A gyilkosságot később több baloldali politikus is elítélte.

A feltételezett elkövetők között az LFI egyik képviselője, Raphaël Arnault parlamenti asszisztense is horogra akadt. A politikus azonban arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy az érintett személy „már nem folytat parlamenti tevékenységet”. A francia ügyészség szándékos emberölés és súlyos testi sértés gyanújával nyomoz.

A hatóságok először kilenc gyanúsított elfogásáról számoltak be, majd később további két embert is őrizetbe vettek. A gyanú szerint nemcsak a közvetlen elkövetők, hanem az őket segítő személyek is a rendőrség látókörébe kerültek.

Erősödő feszültségek

A tragikus eset nyomán újra fellángolt a politikai feszültség Franciaországban:

  • a közelgő önkormányzati választások és
  • a 2027-es elnökválasztás előtt az ügy különösen érzékeny kérdéssé vált.

A történtek után az LFI pártszékházát bombariadó miatt ki is kellett üríteni. Jean-Luc Mélenchon, a párt vezetője nyugalomra intett, és óva intett az önbíráskodástól.

Brutális jelenetek

A közösségi médiában terjedő felvételeken több ember látható, amint a földön fekvő személyeket ütlegelik, egy szemtanú szerint pedig

vasrudakkal is ütötték egymást”.

A Némésis szerint a támadásért az LFI tavaly nyáron betiltott ifjúsági szervezete, a La Jeune Garde (Ifjú Gárda) tagjai tehetők felelőssé. A szélsőbaloldali szervezet tagadja, hogy köze lenne a lincseléshez, de a Le Figaro szerint az ügyben őrizetbe vett 11 személy közül legalább egy ember a csoport aktív tagja.

A politikusok egyperces néma felállással emlékeztek az áldozatra a Nemzetgyűlésben, Lyonban pedig emlékmenettel tisztelegtek Quentin Deranque előtt. Párizsban azonban az Antifa szervezetten távolítja el a falakról a meggyilkolt férfira emlékeztető plakátokat, falragaszokat, Franciaország-szerte pedig több, kisebb-nagyobb jobboldali demonstrációra került sor, amelyek résztvevői elítélték a gyilkosságot.

Emmanuel Macron francia elnök a történtek kapcsán hangsúlyozta: „elengedhetetlen, hogy az elkövetőket felelősségre vonják és elítéljék”, hozzátéve, hogy „a gyilkos gyűlöletnek nincs helye a társadalmunkban”.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Egy Quentin Deranque-emlékzászló / ALAIN JOCARD / AFP

 

Összesen 2 komment

vakiki
2026. február 18. 20:28
Majd ezekből is parlamenti képviselő lesz, mint a moslék, szarházi Salisból? Meg se érdemli, hogy nagy betűvel írjam a nevét.
Válasz erre
0
0
sozlib_abschaum
2026. február 18. 20:27
Remélem azon a német buzeráns antifás féregen példát statuál a magyar ügyészség és életfogytiglant követel, mert ez a minimum, ha már nem lehet a gittegylet (eu), miatt karóba húzni!
Válasz erre
2
0
