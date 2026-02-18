Felkavaró tragédia: tizenegy embert tartóztattak le, miután az Antifa agyonvert egy jobboldali fiatalt (VIDEÓ)

Lesújtott a magyar kormány: sikerült terrorszervezetté nyilvánítani a hírhedt antifa csoportot
A brutális politikai erőszak sokkolta Franciaországot.
Többek között egy parlamenti asszisztenst is őrizetbe vettek Franciaországban, miután erőszakos antifák halálra vertek egy jobboldali fiatalt Lyonban – áll a Guardian beszámolójában. Az ügy tovább élezte a francia belpolitikai feszültségeket.
Tizenegy gyanúsítottat vettek őrizetbe Franciaországban a 23 éves Quentin Deranque halálával kapcsolatban. A fiatal férfi múlt szombaton hunyt el, miután súlyos agysérüléseket szenvedett egy utcai összecsapás során Lyonban.
A lyoni ügyészség tájékoztatása szerint Deranque-t
a földre lökték, majd legalább hat ember brutálisan bántalmazta”.
A megtámadott fiatal és társai a bevándorláselleneskét jellemzett Némésis csoport tagjaiként vettek részt egy egyetemi konferencia elleni demonstráción. Az eseményen, amelyen tiltakoztak, Rima Hassan, a Jean-Luc Mélenchon vezette baloldali Engedetlen Franciaország (LFI) európai parlamenti képviselője is jelen volt.
Deranque a tüntető csoport megtámadott nőtagjai védelmére sietett a társaival, amikor a többségben lévő szélsőbaloldali verőemberek rájuk rontottak. A fiatal férfit szabályosan levadászták, miután csoportjukat szétugrasztották az antifák.
A gyilkosságot később több baloldali politikus is elítélte.
A feltételezett elkövetők között az LFI egyik képviselője, Raphaël Arnault parlamenti asszisztense is horogra akadt. A politikus azonban arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy az érintett személy „már nem folytat parlamenti tevékenységet”. A francia ügyészség szándékos emberölés és súlyos testi sértés gyanújával nyomoz.
A hatóságok először kilenc gyanúsított elfogásáról számoltak be, majd később további két embert is őrizetbe vettek. A gyanú szerint nemcsak a közvetlen elkövetők, hanem az őket segítő személyek is a rendőrség látókörébe kerültek.
A tragikus eset nyomán újra fellángolt a politikai feszültség Franciaországban:
A történtek után az LFI pártszékházát bombariadó miatt ki is kellett üríteni. Jean-Luc Mélenchon, a párt vezetője nyugalomra intett, és óva intett az önbíráskodástól.
A közösségi médiában terjedő felvételeken több ember látható, amint a földön fekvő személyeket ütlegelik, egy szemtanú szerint pedig
vasrudakkal is ütötték egymást”.
A Némésis szerint a támadásért az LFI tavaly nyáron betiltott ifjúsági szervezete, a La Jeune Garde (Ifjú Gárda) tagjai tehetők felelőssé. A szélsőbaloldali szervezet tagadja, hogy köze lenne a lincseléshez, de a Le Figaro szerint az ügyben őrizetbe vett 11 személy közül legalább egy ember a csoport aktív tagja.
A politikusok egyperces néma felállással emlékeztek az áldozatra a Nemzetgyűlésben, Lyonban pedig emlékmenettel tisztelegtek Quentin Deranque előtt. Párizsban azonban az Antifa szervezetten távolítja el a falakról a meggyilkolt férfira emlékeztető plakátokat, falragaszokat, Franciaország-szerte pedig több, kisebb-nagyobb jobboldali demonstrációra került sor, amelyek résztvevői elítélték a gyilkosságot.
Emmanuel Macron francia elnök a történtek kapcsán hangsúlyozta: „elengedhetetlen, hogy az elkövetőket felelősségre vonják és elítéljék”, hozzátéve, hogy „a gyilkos gyűlöletnek nincs helye a társadalmunkban”.
