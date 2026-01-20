Ft
vulkán csoport magyarország terrorcselekmény antifa

Lesújtott a magyar kormány: sikerült terrorszervezetté nyilvánítani a hírhedt antifa csoportot

2026. január 20. 09:30

A listára felkerülő szélsőbaloldali antifa csoport tehető felelőssé azért a január eleji tűzokozásért, amelynek következtében 45 500 berlini háztartásban és 2200 ipari létesítményben ment el az áram.

2026. január 20. 09:30
null

A kormány a hétfő este közzétett rendeletével tovább bővítette Magyarország terrorizmus elleni nemzeti listáját a Vulkán Csoport felvételével – szúrta ki a HVG.

Ezt is ajánljuk a témában

A szeptemberben létrehozott listára újabban felkerülő szélsőbaloldali Vulkán Csoport tehető felelőssé azért a január eleji tűzokozásért, amelynek következtében 45 500 berlini háztartásban és 2200 ipari létesítményben ment el az áram.

A nemzeti lista különlegessége, hogy részben pótolni hivatott az EU terrorszervezeteket tömörítő listájának hiányosságát; arra ugyanis az antifa csoportokat – legyenek bármilyen károsak – rendszerint nem veszik fel.

Nyitókép: Logan Cyrus / AFP

