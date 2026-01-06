Ft
Berlin szélsőbaloldal Németország támadás szélsőbaloldali aktivista baloldal

Elszabadult a pokol Németországban: feje tetejére állt Berlin a vérszomjas aktivisták miatt

2026. január 06. 11:14

A tűz következtében szombat hajnalra 45 500 háztartásban és 2200 ipari létesítményben ment el az áram.

2026. január 06. 11:14
null

Kedden reggel továbbra is mintegy 26 900 háztartásban és 1220 ipari létesítményben szünetelt az áramszolgáltatás Berlin délnyugati részén.

A rendőrség tájékoztatása szerint az áramszünetet az idézte elő, hogy feltehetően szélsőbaloldali aktivisták felgyújtottak egy kábelhidat a Berlintől délre lévő Teltow-csatornánál.

A tűz következtében szombat hajnalra 45 500 háztartásban és 2200 ipari létesítményben ment el az áram. A berlini áramhálózatot működtető vállalat csütörtök délutánra ígérte a szolgáltatás teljes helyreállítását.

A támadás ügyében a berlini ügyészség indított vizsgálatot, elkövetőként az úgynevezett Vulkán-csoport, egy baloldali szélsőséges szervezet jelentkezett. A német iparvállalatok szövetsége (BDI) az eset kapcsán a kulcsfontosságú infrastukturális létesítmények fokozottabb védelmét szorgalmazta.

Az energiaellátás, a logisztika és a kommunikáció terén már hosszú ideje tapasztalni hibrid fenyegetéseket és célzott támadásokat, amelyek gazdaságunk gerincét érintik – mondta kedden Holger Lösch, a BDI helyettes vezetője, aki szerint a politikusok nem érzik, hogy milyen sürgős szükség lenne megfelelő választ adni ezekre az egyre erősödő fenyegetésekre.

Olyan biztonsági rendszerre lenne szükség, amely az állam és a kulcsfontosságú infrastukturális létesítmények üzemeltetőinek stabil partnerségén alapul, és amelyben integráltan követik figyelemmel a digitális és a fizikai kockázati tényezőket. Továbbá a hibrid támadások egyre gyakoribbá válása miatt Lösch szerint felül kellene vizsgálni a transzparenciával kapcsolatos kötelezettségeket is.

A transzparencia nem vezethet oda, hogy támadási felületek nyíljanak, és a sebezhető pontok láthatóvá váljanak a potenciális támadók számára.

Nem szabad engedni, hogy a biztonság szempontjából fontos adatok nyilvánosan hozzáférhetők legyenek, és rossz kezekbe kerüljenek – mondta a BDI szakembere.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

