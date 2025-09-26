Megjelent a rendelet: az Antifa mostantól terroristaszervezetnek számít Magyarországon

Folytatódott az antifa-per: nem jelent meg az olasz vádlott az előkészítő ülésen
Gabriele Marchesi ügyét egyesítik majd a többi antifa-eljárással.
Orbán Viktor nemrég bejelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök után ő is kezdeményezni fogja, hogy terrorszervezetnek nyilvánítsák az Antifát. Ez most már hivatalos.
Pénteken a Magyar Közlöny 2025-ik évi 109-ik számában megjelent kormányrendelet szerint Magyarország terrorizmus elleni nemzeti listája két szervezettel bővült:
A kormányrendelet kimondja:
a listán szereplő csoportok, csoportosulások és szervezetek terrorista csoportnak minősülnek.
A listán szereplő csoporttal, csoportosulással vagy szervezettel szemben, valamint az olyan természetes személlyel szemben, aki a listán szereplő csoport, csoportosulás vagy szervezet tevékenységével összefüggésbe hozható, és akivel szemben felmerül terrorcselekmény elkövetésének kockázata, vagy vélhetően terrorcselekmény megvalósítására készül, az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket kell alkalmazni, így
Az olyan természetes személlyel szemben, aki a listán szereplő csoport, csoportosulás vagy szervezet tevékenységével összefüggésbe hozható, és akivel szemben felmerül terrorcselekmény elkövetésének kockázata, vagy vélhetően terrorcselekmény megvalósítására készül,
kiutasítás, valamint a kiutasításhoz kapcsolódóan beutazási és tartózkodási tilalom elrendelhető
– derül ki.
Mint ismert, a Orbán Viktor nemrég bejelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök után ő is kezdeményezni fogja, hogy terrorszervezetnek nyilvánítsák az Antifát.
„A gyűlölet világszerte újra beette magát a politikába. A nyomában verbális agresszió, fizikai erőszak és merényletek járnak” – írta a miniszterelnök közösségi oldalán pénteken. Kiemelte, hogy Magyarország sokáig a béke szigete volt, de most „a gyűlölet és az erőszak itt kopogtat az ajtónkon”.
Ott van a koncerteken, ahol kivégzést imitálnak. Ott van a templom kapujában, ahol egy idős szerzetest fenyegetnek. Ott van a politikai gyűléseken, ahol egy felelőtlen alak fegyverrel jelenik meg. És ott van az utcákon, ahol szélsőbaloldali aktivisták ártatlan embereket vernek meg.
– tette hozzá magyar kormányfő, és ezen a ponton bejelentette, hogy
a mai napon megtesszük az első lépést: terrorszervezetté nyilvánítjuk az Antifa szervezeteket, és a törvény teljes szigorával fogunk lecsapni rájuk.”
Ahogy a Mandiner is többször beszámolt róla, 2023. február 9. és 11. között az Antifamozgalomhoz kötődő elkövetők öt helyszínen csaptak el gyanútlan és ártatlan magyar állampolgárokra, akiket súlyosan bántalmaztak.
A símaszkot viselő antifatámadók összesen kilenc emberre rontottak rá botokkal, viperákkal.
Az első támadás a Nyugati pályaudvaron, egy vonaton, a második a Fővám téren, a harmadik és a negyedik támadás február 10-én, a Gazdagréti téren, valamint a Bank utcában, az ötödik pedig február 11-én, az I. kerületi Mikó utcában történt. A sértettek közül hatan súlyos, hárman könnyű sérüléseket szenvedtek. Az ügyben azóta is perek zajlanak, az egyik gyanúsított, Ilaria Salis azonban segítséggel kicsusszant a magyar igazságszolgáltatás markából. Először ugyanis EP-képviselőnek választatták, majd az képviselőséggel járó mentelmi jog felfüggesztését nem javasolta az ezért felelős európai parlamenti bizottság.
Hogy micsoda pontosan az a szélsőbaloldali mozgalom, amely ellen Trump és Orbán is fellépett, arról ebben a cikkünkben olvashat.
Szélsőbaloldali ideológia, militáns gyakorlat. Bemutatjuk az antifa-mozgalmat, amelyet Donald Trump után Orbán Viktor is terroristaszervezetnek minősített.
Az EP-képviselővé váló antifa-aktivista kijött a sodrából.
