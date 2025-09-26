Megjelent a rendelet: az Antifa mostantól terroristaszervezetnek számít Magyarországon

„A gyűlölet világszerte újra beette magát a politikába. A nyomában verbális agresszió, fizikai erőszak és merényletek járnak” – írta a miniszterelnök közösségi oldalán pénteken. Kiemelte, hogy Magyarország sokáig a béke szigete volt, de most „a gyűlölet és az erőszak itt kopogtat az ajtónkon”.

Ott van a koncerteken, ahol kivégzést imitálnak. Ott van a templom kapujában, ahol egy idős szerzetest fenyegetnek. Ott van a politikai gyűléseken, ahol egy felelőtlen alak fegyverrel jelenik meg. És ott van az utcákon, ahol szélsőbaloldali aktivisták ártatlan embereket vernek meg.

– tette hozzá magyar kormányfő, és ezen a ponton bejelentette, hogy

a mai napon megtesszük az első lépést: terrorszervezetté nyilvánítjuk az Antifa szervezeteket, és a törvény teljes szigorával fogunk lecsapni rájuk.”

Ahogy a Mandiner is többször beszámolt róla, 2023. február 9. és 11. között az Antifamozgalomhoz kötődő elkövetők öt helyszínen csaptak el gyanútlan és ártatlan magyar állampolgárokra, akiket súlyosan bántalmaztak.