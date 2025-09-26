Antifa: mi az a szélsőbaloldali mozgalom, amit Trump és Orbán is terrorszervezetnek nyilvánított?

Az antifás történész Mark Bray és könyve az antifáról

Forrás: https://leslie.dartmouth.edu

Az antifa igazolása: utópikus politika

Mark Bray azzal igazolja az antifasiszta mozgalmat, hogy rámutat arra (s ez igaz), hogy a fasiszta, náci és más szélsőjobboldali szervezetek parlamenti választásokon is jól tudnak szerepelni, a parlamentáris demokrácia nem mindig áll ellent a fasizmusnak (Hitler demokratikus úton jutott hatalomra). Hozzáteszi, hogy a liberális elképzelés a racionális vitákról úgyszintén nem működik.

Leszögezi, hogy a legtöbb antifasiszta számára az antifasizmus szükségszerűen antikapitalista, mivel a kapitalizmusban osztályharc van.

Kifejti, hogy a szólásszabadságot nem lehet abszolutista módon értelmezni, és szerinte az antifa jól teszi, hogy elhallgattatja a „fasiszta” és „szélsőjobboldali” szereplőket, és ellehetetleníti az előadásaik megtartását az egyetemeken és máshol is. Mint írja:

egyes antifasiszták azzal érvelnek, hogy a »nonplatforming« valóban sérti a fasiszták szólásszabadságát, de fasiszta mivoltuk igazolja azt.”

Ugyanis az antifasiszták „nem tolerálják az intoleranciát”. Nem fognak „beleegyezni az egyet nem értésbe” (agree to disagree).

Mégis, paradox módon szerinte az antifa „sokkal inkább szólásszabadságpárti”, mint a liberálisok, mert például kiáll a bebörtönzöttek szólásszabadságáért is. Hogy miért? Válaszul kapunk egy klasszikus szélsőbaloldali utópikus elképzelést:

„(…) az antiautoritáriusok eltörölnék a börtön és az állam fogalmát, sőt magát az állampolgárság fogalmát – ezáltal megszüntetve a jogtalanság fekete lyukát. Céljuk egy osztály nélküli, posztkapitalista társadalom létrehozása,

amely megszüntetné a jelentős eltéréseket azt tekintve, hogy értelmesen tudunk-e beszélni, és abban is, hogy mennyi időnk van erre. Azáltal, hogy nem fordítana erőforrásokat a börtönökre, a rendőrségre és a hadseregre, egy ilyen posztkapitalista társadalom sokkal többet tudna fordítani az oktatás, a művészetek, valamint a kollektív önkifejezés és kutatás támogatására. Míg egy osztály nélküli társadalom létrehozása megszüntetné a kapitalista ellentétekből eredő bűncselekmények nagy részét, az antifa azt állítja, hogy a helyreállító igazságszolgáltatás módszereinek kellene felváltaniuk a rendőrséget és a börtönöket a fennálló konfliktusok kezelésében. Ahelyett, hogy együttműködnének a világ elnyomó rezsimjeivel, az antiautoritáriusok arra törekszenek, hogy elpusztítsák őket azáltal, hogy szolidaritást vállalnak azokkal, akik alulról aktívan ellenállnak.”

Ez nem a kommunizmus karikatúrája, legalábbis a szerző, egy amerikai egyetem elvileg komolyan veendő történésze komolyan gondolja.

De mégis,

ki dönti el, hogy ki fasiszta?

A válasz valójában megkerüli a válaszadást:

„Ez zavaró kérdésnek tűnhet, ha absztrakt, analitikus módon, a kontextustól és a politikától elszakítva vizsgáljuk. Történelmi kontextusban vizsgálva azonban a vita körvonalai tisztábbak. A fasiszták platformjának megtagadására irányuló erőfeszítések nem véletlenszerűen bukkantak fel azzal, hogy egyesek hirtelen úgy döntöttek, hogy ’nem értenek egyet’ a fasisztákkal, és ezért el akarják hallgattatni őket.

Inkább a baloldali mozgalmak – zsidók, színesbőrűek, muszlimok, queer és transznemű emberek és mások – történelmi küzdelméből fakadtak,

amelyet gyakran önvédelemből vívtak, hogy biztosítsák, hogy a fasiszták ne váljanak elég hatalmassá ahhoz, hogy meggyilkolják őket. Ez nemzedékeken át tartó transznacionális küzdelem eredménye, nem pedig gondolatkísérlet.”

Ez a válasz nagyjából ugyanaz a meghatározás, amit Molotovék adtak: fasiszta az, akit a szovjetek – vagy ma az antifasiszták – annak kiáltanak ki, elnyomást vizionálva bárhová. Egyben olyan csoportok koalícióját vízionálja, akik nem feltétlen rajonganak egymásért.

Mindez – mutat rá Mark Bray elvtárs, a „párt” történésze – a politikai legitimitás kérdéséhez vezet minket, s az antifa szerinte a alulról szerveződő népszuverenitás pártján van (az a kérdés nem merül fel, mi van, ha a nép nem azonosul az antifa állásponttal). DE hozzáteszi: „antifasiszta szempontból a kérdés nem arról szól, hogy egy semleges vonalat húzzunk, amelyet a jobboldali politika nem léphet át, hanem arról, hogy

a társadalmat teljes mértékben átalakítsuk az elnyomás minden formájának lebontásával.”

S ha ez nem volna elég, még egy bizonyíték az „antifasiszta kézikönyv” utolsó fejezetéből arra, hogy a fasizmust a lehető legtágabban értelmezik:

„A fasiszta fenyegetés egyetlen hosszú távú megoldása az, ha aláássuk a társadalomban rejlő erejének pilléreit, amelyek nemcsak a fehér felsőbbrendűségen, hanem az able-izmuson, a heteronormativitáson, a patriarchátuson, a nacionalizmuson, a transzfóbián, az osztályuralmon és sok máson is alapulnak.”

Mindennek a nevében az antifa embereket üt le, rúgat ki a munkahelyéről, félemlít meg és használt ellenük más „békés” technikákat. Ők mondják meg, éppen most ki fasiszta ellenség, és azt nem kímélik, egy utópikus ábránd jegyében. És ne legyenek kételyeink: az antifa Magyarországon is jelen van.