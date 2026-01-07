Nyilvánosságra hozták Donald Trump mestertervét: így tenné rá a kezét az Egyesült Államok Grönlandra

Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésének lehetőségeit fontolgatja, Marco Rubio külügyminiszter pedig arról beszélt, hogy az USA megvásárolná Dániától a szigetet. A nyilatkozatokra reagálva Grönland és a dán kormány ismételten találkozót sürgetett az amerikai külügyminiszterrel – derül ki a Fehér Ház keddi közléséből.

Trump szerint nemzetbiztonsági kérdés, hogy Amerika megszerezze Grönlandot, és „elrettentse az USA ellenfeleit az Északi-sarkvidéken” – fogalmazott közleményében Karoline Leavitt fehér házi szóvivő.