Nyilvánosságra hozták Donald Trump mestertervét: így tenné rá a kezét az Egyesült Államok Grönlandra

Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Donald Trump amerikai elnök több lehetőséget is mérlegelt.
Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésének lehetőségeit fontolgatja, Marco Rubio külügyminiszter pedig arról beszélt, hogy az USA megvásárolná Dániától a szigetet. A nyilatkozatokra reagálva Grönland és a dán kormány ismételten találkozót sürgetett az amerikai külügyminiszterrel – derül ki a Fehér Ház keddi közléséből.
Trump szerint nemzetbiztonsági kérdés, hogy Amerika megszerezze Grönlandot, és „elrettentse az USA ellenfeleit az Északi-sarkvidéken” – fogalmazott közleményében Karoline Leavitt fehér házi szóvivő.
„Az elnök és csapata számos lehetőséget mérlegel ennek a fontos külpolitikai célnak az elérése érdekében, és természetesen az amerikai hadsereg bevetése mindig egy lehetőség, amely a főparancsnok rendelkezésére áll” – jelentette ki Leavitt.
A lehetőségek között szerepel
Grönland megvásárlása, vagy egy szabad társulási megállapodás (COFA) megkötése az 57 ezer lakosú területtel
– írta egy kormányzati tisztviselőre hivatkozva a Reuters.
Marco Rubio külügyminiszter hétfőn késő este egy törvényhozók számára zárt ajtók mögött tartott tájékoztatón arról beszélt, hogy
a kormányzat legutóbbi Grönlanddal kapcsolatos nyilatkozatai nem jelentenek közelgő inváziót, a cél az, hogy Dániától megvásárolják a szigetet.
Erről elsőként a Wall Street Journal számolt be, de a New York Times is megerősítette az értesülést.
Grönland többször is leszögezte, hogy nem akar az Egyesült Államokhoz tartozni. Hét európai ország – Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország, Nagy-Britannia, Dánia – vezetői és Kanada kedden kiállt a Dániához tartozó, autonóm északi-sarkvidéki terület szuverenitása mellett, hangsúlyozva, hogy „Grönland a grönlandiaké”. De több kongresszusi képviselő – köztük republikánusok is – ellenzi a kormány grönlandi kijelentéseit.
(MTI)
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP