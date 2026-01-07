Ft
fehér ház marco rubio Grönland Donald Trump amerika usa

Nyilvánosságra hozták Donald Trump mestertervét: így tenné rá a kezét az Egyesült Államok Grönlandra

2026. január 07. 10:32

Donald Trump amerikai elnök több lehetőséget is mérlegelt.

2026. január 07. 10:32
null

Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésének lehetőségeit fontolgatja, Marco Rubio külügyminiszter pedig arról beszélt, hogy az USA megvásárolná Dániától a szigetet. A nyilatkozatokra reagálva Grönland és a dán kormány ismételten találkozót sürgetett az amerikai külügyminiszterrel – derül ki a Fehér Ház keddi közléséből.

Trump szerint nemzetbiztonsági kérdés, hogy Amerika megszerezze Grönlandot, és „elrettentse az USA ellenfeleit az Északi-sarkvidéken” – fogalmazott közleményében Karoline Leavitt fehér házi szóvivő.

„Az elnök és csapata számos lehetőséget mérlegel ennek a fontos külpolitikai célnak az elérése érdekében, és természetesen az amerikai hadsereg bevetése mindig egy lehetőség, amely a főparancsnok rendelkezésére áll” – jelentette ki Leavitt.

A lehetőségek között szerepel  

Grönland megvásárlása, vagy egy szabad társulási megállapodás (COFA) megkötése az 57 ezer lakosú területtel 

– írta egy kormányzati tisztviselőre hivatkozva a Reuters.

Marco Rubio külügyminiszter hétfőn késő este egy törvényhozók számára zárt ajtók mögött tartott tájékoztatón arról beszélt, hogy

 a kormányzat legutóbbi Grönlanddal kapcsolatos nyilatkozatai nem jelentenek közelgő inváziót, a cél az, hogy Dániától megvásárolják a szigetet.

 Erről elsőként a Wall Street Journal számolt be, de a New York Times is megerősítette az értesülést.

Grönland többször is leszögezte, hogy nem akar az Egyesült Államokhoz tartozni. Hét európai ország – Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország, Nagy-Britannia, Dánia – vezetői és Kanada kedden kiállt a Dániához tartozó, autonóm északi-sarkvidéki terület szuverenitása mellett, hangsúlyozva, hogy „Grönland a grönlandiaké”. De több kongresszusi képviselő – köztük republikánusok is – ellenzi a kormány grönlandi kijelentéseit.

(MTI)

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

