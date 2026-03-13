Trump megtörte a csendet: ezt lehet tudni Irán vezetőjének állapotáról
Az új legfelsőbb vezető csütörtökön adott ki közleményt, miután sajtóhírek terjedtek az állapotáról a közelmúltbeli csapásokat követően.
Iránnal kapcsolatban az USA-nak nemzetbiztonsági és stratégiai, míg Trump elnöknek ezen túlmenő politikai céljai vannak.
„Iránnal kapcsolatban az USA-nak nemzetbiztonsági és stratégiai, míg Trump elnöknek ezen túlmenő politikai céljai vannak. A kettő között van ugyan átfedés, ám Trumpnak most azt kell eldöntenie, hogy 47. elnökként, vagy politikus-vállalkozóként viszonyul-e a »kis túrának« (Little Excursion) induló közel-keleti konfliktushoz, ami akár egy regionális háborúvá és egy világgazdasági (energia)válsággá is kinőheti magát.
Az Irán elleni 2025 júniusi Midnight Hammer amerikai-izraeli légi háború tizenkét napig tartott és »döntetlennel« végződött. Az USA bemutatta hadserege erejét, amely Trump szerint »porig rombolta« (»Completely and totally obliterated«) az iráni atomprogram létesítményeit. A Pentagon szakvéleménye ezt másként látta, ám Trump győzelmi jelentése után az azzal ellentétes megállapításért felelős hírszerzési főnöknek kellett mennie. Nézzük végig, hogy mik az USA biztonságpolitikai céljai Irán kapcsán:
Fő cél az iráni atomprogram leállítása és felszámolása, ami tavaly júniusban nem sikerült, mivel a hírek szerint Irán most is 400 kilogramm dúsított uránnal rendelkezik és az ehhez szükséges berendezéseket sem sikerült teljesen megsemmisíteni. A mostani támadás után pedig kérdéses, hogy Teherán le akar-e mondani arról a szuperfegyverről, ami a leghatásosabban rettent el egy következő amerikai-izraeli támadást? Voltak olyan hírek, hogy Washington egy kommandó akcióval akarta megszerezni az iráni uránt, ám ezt a tervet a kockázat miatt elvetették.”
Nyitókép: Jim WATSON / AFP