„Iránnal kapcsolatban az USA-nak nemzetbiztonsági és stratégiai, míg Trump elnöknek ezen túlmenő politikai céljai vannak. A kettő között van ugyan átfedés, ám Trumpnak most azt kell eldöntenie, hogy 47. elnökként, vagy politikus-vállalkozóként viszonyul-e a »kis túrának« (Little Excursion) induló közel-keleti konfliktushoz, ami akár egy regionális háborúvá és egy világgazdasági (energia)válsággá is kinőheti magát.

Az Irán elleni 2025 júniusi Midnight Hammer amerikai-izraeli légi háború tizenkét napig tartott és »döntetlennel« végződött. Az USA bemutatta hadserege erejét, amely Trump szerint »porig rombolta« (»Completely and totally obliterated«) az iráni atomprogram létesítményeit. A Pentagon szakvéleménye ezt másként látta, ám Trump győzelmi jelentése után az azzal ellentétes megállapításért felelős hírszerzési főnöknek kellett mennie. Nézzük végig, hogy mik az USA biztonságpolitikai céljai Irán kapcsán: