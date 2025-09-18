Trump meglépte azt, amit már rég meg kellett volna: retteghet a magyarverő Ilaria Salis

Pofátlanság netovábbja: a magyarverő Ilaria Salis könyvet adott ki Vipera címmel
Az EP-képviselővel Milánó mellett Padovában is találkozhattak az érdeklődők.
Jól látszik: az elnök rendet akar.
Donald Trump bejelentette a Truth nevű közösségi oldalán: terrorszervezetnek nyilvánítja az antifát, és azt fogja javasolni, hogy vizsgálják ki azokat, akik az antifa mozgalmat finanszírozzák.
Mint fogalmazott Trump, „örömmel tájékoztatom sok amerikai hazafinkat, hogy az antifát – egy beteg, veszélyes, radikális baloldali katasztrófát – fő terrorszervezetként jelölöm meg. Emellett határozottan ajánlani fogom, hogy az antifa finanszírozóit a legmagasabb jogi normák és gyakorlatok szerint alaposan vizsgálják ki.”
Mint ismeretes, az európai parlamenti mentelmi joga mögé bújó Ilaria Salis, az olasz antifa, aki tagja volt annak a szélsőbaloldali radikális csoportnak, amely 2023. február közepén nyolc járókelőt támadott meg Budapest négy pontján, brutálisan összeverve őket, néhányukat életveszélyesen megsebesítve,
nemrég Vipera címmel adott ki egy könyvet.
A másik hírhedt magyarverő antifa, a két évvel ezelőtt az önmagát nembinárisként meghatározó Maja T. és egy, magyarokból és külföldiekből álló csoport négy különböző támadást szervezett Budapesten olyan személyek ellen,
akikről feltételezték, hogy a Kitörés Napja nevű eseményen szándékoznak részt venni.
Maja T. arról panaszkodik a magyar börtönben, hogy nincs elég napfény, és nem jut hozzá a vitaminjaihoz, aminek kapcsán éhségsztrájkba is kezdett, ám utóbbit feladta idővel.
Hiába vergődött, végül letartóztatásban maradt.
Nem mellesleg, helyben hagyták másodfokon a Fővárosi Törvényszék döntését a 2023-as antifa-támadások negyedrendű vádlottjával szembeni kényszerintézkedésről, így Simeon (Maja) Ravi Trux továbbra is letartóztatásban marad.
Megszületett a jogerős döntés Maja Trux letartóztatásának ügyében.
