Trump meglépte azt, amit már rég meg kellett volna: retteghet a magyarverő Ilaria Salis

Donald Trump bejelentette a Truth nevű közösségi oldalán: terrorszervezetnek nyilvánítja az antifát, és azt fogja javasolni, hogy vizsgálják ki azokat, akik az antifa mozgalmat finanszírozzák.

Mint fogalmazott Trump, „örömmel tájékoztatom sok amerikai hazafinkat, hogy az antifát – egy beteg, veszélyes, radikális baloldali katasztrófát – fő terrorszervezetként jelölöm meg. Emellett határozottan ajánlani fogom, hogy az antifa finanszírozóit a legmagasabb jogi normák és gyakorlatok szerint alaposan vizsgálják ki.”

Mint ismeretes, az európai parlamenti mentelmi joga mögé bújó Ilaria Salis, az olasz antifa, aki tagja volt annak a szélsőbaloldali radikális csoportnak, amely 2023. február közepén nyolc járókelőt támadott meg Budapest négy pontján, brutálisan összeverve őket, néhányukat életveszélyesen megsebesítve,