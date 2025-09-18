Ft
Ilaria Salis Vipera Donald Trump terrorszervezet antifa

Trump meglépte azt, amit már rég meg kellett volna: retteghet a magyarverő Ilaria Salis

2025. szeptember 18. 06:15

Jól látszik: az elnök rendet akar.

2025. szeptember 18. 06:15
null

Donald Trump bejelentette a Truth nevű közösségi oldalán: terrorszervezetnek nyilvánítja az antifát, és azt fogja javasolni, hogy vizsgálják ki azokat, akik az antifa mozgalmat finanszírozzák.

Mint fogalmazott Trump, „örömmel tájékoztatom sok amerikai hazafinkat, hogy az antifát – egy beteg, veszélyes, radikális baloldali katasztrófát – fő terrorszervezetként jelölöm meg. Emellett határozottan ajánlani fogom, hogy az antifa finanszírozóit a legmagasabb jogi normák és gyakorlatok szerint alaposan vizsgálják ki.”

Mint ismeretes, az európai parlamenti mentelmi joga mögé bújó Ilaria Salis, az olasz antifa, aki tagja volt annak a szélsőbaloldali radikális csoportnak, amely 2023. február közepén nyolc járókelőt támadott meg Budapest négy pontján, brutálisan összeverve őket, néhányukat életveszélyesen megsebesítve, 

nemrég Vipera címmel adott ki egy könyvet.

A másik hírhedt magyarverő antifa, a két évvel ezelőtt az önmagát nembinárisként meghatározó Maja T. és egy, magyarokból és külföldiekből álló csoport négy különböző támadást szervezett Budapesten olyan személyek ellen,

akikről feltételezték, hogy a Kitörés Napja nevű eseményen szándékoznak részt venni.

Maja T. arról panaszkodik a magyar börtönben, hogy nincs elég napfény, és nem jut hozzá a vitaminjaihoz, aminek kapcsán éhségsztrájkba is kezdett, ám utóbbit feladta idővel.

Nem mellesleg, helyben hagyták másodfokon a Fővárosi Törvényszék döntését a 2023-as antifa-támadások negyedrendű vádlottjával szembeni kényszerintézkedésről, így Simeon (Maja) Ravi Trux továbbra is letartóztatásban marad.

Nyitókép: MTI/EPA/Shawn Thew

