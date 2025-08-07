Nem hatotta meg a bíróságot a magyarverő antifa éhségsztrájkja

Helyben hagyták másodfokon a Fővárosi Törvényszék döntését a 2023-as antifa-támadások negyedrendű vádlottjával szembeni kényszerintézkedésről, így Simeon (Maja) Ravi Trux továbbra is letartóztatásban marad – tudta meg lapunk a német vádlott védőjétől, Bajáky Tamástól.

Ahogy a Mandiner is többször beszámolt róla, a két és fél évvel ezelőtti brutális támadások kapcsán Németországban elfogott, majd a magyar hatóságoknak átadott és így bíróság elé állított Trux júniusban éhségsztrájkba kezdett, amit azonban negyven nap után feladott.

Mint nyilatkozatában írta,

nem akarta tovább megterhelni az egészségét, mert úgy érzi, ha most nem fordul vissza, hamarosan túl késő lesz.

Akkor már nem lenne sok értelme, ha teljesítenék a követeléseit. „Életem végéig tartó károsodás érne, és talán már ért eddig is” – írta nyilatkozatában.

A magát queernek tartó (a „queer” egy gyűjtőfogalom, ami azokra az emberekre utal, akik nem heteroszexuálisak vagy nem ciszneműek – a szerk.) német vádlott támogatói és szülei közben minden követ megmozgatnak, hogy elérjék Maja Trux Németországba szállítást.