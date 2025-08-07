Nem hatotta meg a bíróságot a magyarverő antifa éhségsztrájkja

Nyomást akarnak gyakorolni Berlinre, hogy hazavihessék a Magyarországon éhségsztrájkoló német antifát
Simeon (Maja) Ravi Trux letartóztatásban marad, de a védője megfellebbezte az erről szóló döntést.
Megszületett a jogerős döntés Maja Trux letartóztatásának ügyében.
Helyben hagyták másodfokon a Fővárosi Törvényszék döntését a 2023-as antifa-támadások negyedrendű vádlottjával szembeni kényszerintézkedésről, így Simeon (Maja) Ravi Trux továbbra is letartóztatásban marad – tudta meg lapunk a német vádlott védőjétől, Bajáky Tamástól.
Ahogy a Mandiner is többször beszámolt róla, a két és fél évvel ezelőtti brutális támadások kapcsán Németországban elfogott, majd a magyar hatóságoknak átadott és így bíróság elé állított Trux júniusban éhségsztrájkba kezdett, amit azonban negyven nap után feladott.
Mint nyilatkozatában írta,
nem akarta tovább megterhelni az egészségét, mert úgy érzi, ha most nem fordul vissza, hamarosan túl késő lesz.
Akkor már nem lenne sok értelme, ha teljesítenék a követeléseit. „Életem végéig tartó károsodás érne, és talán már ért eddig is” – írta nyilatkozatában.
A magát queernek tartó (a „queer” egy gyűjtőfogalom, ami azokra az emberekre utal, akik nem heteroszexuálisak vagy nem ciszneműek – a szerk.) német vádlott támogatói és szülei közben minden követ megmozgatnak, hogy elérjék Maja Trux Németországba szállítást.
Trux apja, Wolfram Jarosch demonstrációkat szervez, és a német külügyminisztériumnak is átadott egy több, mint százezer aláírást tartalmazó petíciót, de az illetékesekkel való egyeztetésen nem kecsegtették semmi pozitívummal számukra.
Az eredménytelen egyeztetést követően Jarosch éhségmenetben indult el Drezdából, hogy Budapestig gyalogoljon. Végül augusztus 2-án ért a magyar fővárosba, hogy itt is tiltakozzon gyermeke fogvatartása ellen.
A Deutsche Welle tudósítása szerint
Jarosch a magyar köztársasági elnöknek is írt, hogy elérje Trux hazaszállítását, ám Sulyok Tamás közölte, hogy nincs hatásköre és jogosultsága ebben az ügyben intézkedni.
Volt itt minden, a csokoládétól a banánon át a narancsig. Simeon (Maja) Ravi Trux ismét panaszkodott a börtönkörülményekre, amelyeket a BvOP visszautasított.
Közben egy német európai parlamenti képviselő is hazánkba érkezett június végén, hogy meglátogassa Truxot a börtönben.
Martin Schirdewan (Baloldal az Európai Parlamentben képviselőcsoport / Die Linke) szintén sürgette a vádlott visszaszállítását Németországba.
A vád szerint Maja Trux is részt vett a 2023. február 9-én végrehajtott első akcióban, amikor három lengyel állampolgárt vertek meg teleszkópos botokkal a Fővám tér közelében. De ott volt a február 10-én végrehajtott következő támadásban is az V. kerületben, a Bank utcában, ahol egy magyar férfi és egy nő volt az áldozat.
Az ügyészség 14 év fegyházbüntetés kiszabását kérte a német vádlottra arra az esetre, ha beismeri a bűncselekmény elkövetését, ő azonban ártatlannak vallja magát.
A Truxot érintő vádpontokat a nyár első felében tárgyalta a Fővárosi Törvényszék. A tárgyalássorozat elején Trux és ügyvédje a letartóztatás megszüntetése, illetve enyhébb kényszerintézkedés elrendelése érdekében nyújtott be indítványt, amelyről azonban Sós József bíró, – előzetes tájékoztatásához híven – csak az utolsó tárgyalási napon, június 20-án döntött,
a szökés, elrejtőzés veszélye miatt elutasítva a védői indítványt.
Bajáky Tamás lapunknak akkor azt elmondta, hogy fellebbezést nyújtottak be a Fővárosi Törvényszék döntése ellen. Ezt hagyták most helyben másodfokon.
A budapesti antifasiszta támadássorozat 2023. február 9-e és 11-e között zajlott le Budapesten. A különböző európai országokból a fővárosba utazó, a nemzetközi antifasiszta mozgalomhoz tartozó elkövetők az 1945-ös kitörési kísérletre emlékező túra ellen érkeztek tüntetni Magyarországra.
Csoportosan összesen 5 támadást hajtottak végre a városban járókelők ellen, amelyek során 6 ember súlyos, 3 pedig könnyű sérüléseket szenvedett.A támadók ruházatuk alapján választották ki „jobboldali kinézetű“ áldozataikat, kimerítve a közösség tagjai elleni erőszak bűntettét. A támadássorozatot követően a magyar hatóságok három külföldi elkövetőt fogtak el.
Egy további támadót a német rendőrség tartóztatott le és adott ki 2024-ben Magyarországnak, 2025-ben pedig újabb 7 gyanúsított adta fel magát Németországban.A legnagyobb figyelmet egy olasz nemzetiségű támadó, Ilaria Salis ügye kapta, akire 11 év börtönbüntetést kért az ügyészség, azonban európai parlamenti képviselőnek választották meg, és így életbe lépő mentelmi joga miatt szabadon engedték.
